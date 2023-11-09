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Жильё в Betera, Испания

1 объект найдено
Дом 3 спальни в Betera, Испания
Дом 3 спальни
Betera, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Продается вилла в Бетере с участком 600 м2. Полностью отремонтирована имеет всю технику и ме…
€360,000

Параметры недвижимости в Betera, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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