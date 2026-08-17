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Жилье в el Camp de Morvedre, Испания

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квартиры
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дома
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12 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Canet den Berenguer, Испания
Квартира 3 комнаты
Canet den Berenguer, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Этаж 1/6
Апартаменты в современном стиле в уникальном закрытом комплексе от застройщика в Canet d'en …
$305,142
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Квартира 3 комнаты в Canet den Berenguer, Испания
Квартира 3 комнаты
Canet den Berenguer, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Этаж 1/4
Современная квартира на среднем этаже с террасой, общим бассейном, кортами для паддл-тенниса…
$324,439
НДС
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Квартира 3 комнаты в Canet den Berenguer, Испания
Квартира 3 комнаты
Canet den Berenguer, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Этаж 3/6
Апартаменты в современном стиле в уникальном закрытом комплексе от застройщика в Canet d'en …
$316,701
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Квартира 3 комнаты в Canet den Berenguer, Испания
Квартира 3 комнаты
Canet den Berenguer, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
Фантастическая квартира на первом этаже с террасой, общим бассейном, кортами для падел-тенни…
$326,681
НДС
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ЛЮКСУС ХОУМС ИНТЕРНЕШНЛ
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Квартира 3 комнаты в Canet den Berenguer, Испания
Квартира 3 комнаты
Canet den Berenguer, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Этаж 2/6
Апартаменты в современном стиле в уникальном закрытом комплексе от застройщика в Canet d'en …
$312,077
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Квартира 4 комнаты в Сагунто, Испания
Квартира 4 комнаты
Сагунто, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Продаётся aпартамент в Sagunto в районе Doctor Palos - Alto Palancia, располагается на 2 эта…
$254,214
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LDV InvestLDV Invest
Дом 4 комнаты в Algimia dAlfara, Испания
Дом 4 комнаты
Algimia dAlfara, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
ALEGRI REAL ESTATE предлагает на продажу этот замечательный дом в Альгимия де Альфара, распо…
$266,982
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Дом 5 комнат в Сагунто, Испания
Дом 5 комнат
Сагунто, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Новые двухквартирные дома на одну семью.Новый проект двухквартирного дома с привилегированны…
$377,258
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Дом 6 комнат в Albalat dels Tarongers, Испания
Дом 6 комнат
Albalat dels Tarongers, Испания
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Продаётся дом в Albalat dels Tarongers в районе Pla del cavall, располагается на 1 этаже. Об…
$377,258
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Квартира 4 спальни в Canet den Berenguer, Испания
Квартира 4 спальни
Canet den Berenguer, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 103 м²
Роскошные виллы в Сьерра-Кортина, Финестрат, Коста-Бланка. Его расположение позволяет вам на…
$713,156
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Квартира 2 спальни в Canet den Berenguer, Испания
Квартира 2 спальни
Canet den Berenguer, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Новый современный жилой комплекс на стадии строительства в городке Канет д'Эн Беренгер на по…
$454,307
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Дом 4 комнаты в Canet den Berenguer, Испания
Дом 4 комнаты
Canet den Berenguer, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Продаётся дом в Canet d'en Berenguer в районе Canet d En Berenguer Zona cerca Playa. Общая …
$522,357
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Параметры недвижимости в el Camp de Morvedre, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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