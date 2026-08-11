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Жилье в lHorta Nord, Испания

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Годелья
25
Paterna
18
Альборая
9
Pucol
5
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68 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Годелья, Испания
Квартира 2 спальни
Годелья, Испания
Количество спален 2
Площадь 72 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ГОДЕЛЕ, ВАЛЕНСИЯ Строительство новостроек высокого качества - посто…
$446,145
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Квартира в Paterna, Испания
Квартира
Paterna, Испания
Площадь 57 м²
Риура берет свое название от слова «валентийская ревность», что означает смех. Вдохновение, …
$265,931
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Таунхаус в Годелья, Испания
Таунхаус
Годелья, Испания
Площадь 224 м²
Virentia, имя, с которым этот сектор Годеллы был крещён, означает «растение» на латыни. Терм…
$857,366
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Таунхаус в Годелья, Испания
Таунхаус
Годелья, Испания
Площадь 218 м²
Virentia, имя, с которым этот сектор Годеллы был крещён, означает «растение» на латыни. Терм…
$885,983
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Квартира 4 спальни в Годелья, Испания
Квартира 4 спальни
Годелья, Испания
Количество спален 4
Площадь 134 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ГОДЕЛЕ, ВАЛЕНСИЯ Строительство новостроек высокого качества - посто…
$762,606
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Квартира 5 спален в Montcada Moncada, Испания
Квартира 5 спален
Montcada Moncada, Испания
Количество спален 5
Площадь 295 м²
Таунхаус в Монкаде, недалеко от Университета CEU, современная постройка 2007 года с современ…
$616,146
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Квартира в Paterna, Испания
Квартира
Paterna, Испания
Площадь 57 м²
Риура берет свое название от слова «валентийская ревность», что означает смех. Вдохновение, …
$254,517
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Квартира в Paterna, Испания
Квартира
Paterna, Испания
Площадь 57 м²
Риура берет свое название от слова «валентийская ревность», что означает смех. Вдохновение, …
$243,104
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Квартира в Paterna, Испания
Квартира
Paterna, Испания
Площадь 89 м²
Риура берет свое название от слова «валентийская ревность», что означает смех. Вдохновение, …
$351,531
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Квартира 2 спальни в Годелья, Испания
Квартира 2 спальни
Годелья, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ГОДЕЛЕ, ВАЛЕНСИЯ Строительство новостроек высокого качества …
$440,663
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Квартира 2 спальни в Foios, Испания
Квартира 2 спальни
Foios, Испания
Количество спален 2
Площадь 65 м²
Эта квартира на первом этаже (без лифта) расположена в муниципалитете Фойос. Она предлагает …
$258,194
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Квартира 4 спальни в Альборая, Испания
Квартира 4 спальни
Альборая, Испания
Количество спален 4
Площадь 135 м²
Фантастическая квартира на первом этаже без лифта (установка планируется в ближайшее время),…
$350,910
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Вилла в Валенсия, Испания
Вилла
Валенсия, Испания
Количество спален 6
Площадь 250 м²
Элегантная резиденция площадью 250 м², расположенная на великолепном участке 820 м², созданн…
$2,21 млн
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Квартира в Paterna, Испания
Квартира
Paterna, Испания
Площадь 93 м²
Aleria, эксклюзивное продвижение новой работы, расположенной в Вальтерне (Патерна), одном из…
$409,796
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Вилла в Годелья, Испания
Вилла
Годелья, Испания
Количество спален 5
Площадь 1 021 м²
Расположенный на одной из самых тихих улиц престижного района Камполивар, этот впечатляющий …
$1,56 млн
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Квартира 3 спальни в Альборая, Испания
Квартира 3 спальни
Альборая, Испания
Количество спален 3
Площадь 160 м²
Он расположен в городе Альборайя, с быстрым доступом с северного доступа V-21 к Валенсии (в …
$644,313
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Квартира в Paterna, Испания
Квартира
Paterna, Испания
Площадь 77 м²
Риура берет свое название от слова «валентийская ревность», что означает смех. Вдохновение, …
$328,704
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Квартира 2 спальни в Paterna, Испания
Квартира 2 спальни
Paterna, Испания
Количество спален 2
Площадь 81 м²
Расположенная в одном из самых востребованных районов Валтерны (Патерна), эта квартира площа…
$308,660
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Квартира 3 спальни в Tavernes Blanques, Испания
Квартира 3 спальни
Tavernes Blanques, Испания
Количество спален 3
Площадь 118 м²
Эта современная квартира на третьем этаже в тихом, но хорошо расположенном районе, находящем…
$410,764
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Квартира в Paterna, Испания
Квартира
Paterna, Испания
Площадь 146 м²
Aleria, эксклюзивное продвижение новой работы, расположенной в Вальтерне (Патерна), одном из…
$558,604
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Вилла в Годелья, Испания
Вилла
Годелья, Испания
Количество спален 4
Площадь 212 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В ГОДЕЛЬЕ, ВАЛЕНСИЯ Новый жилой комплекс из 36 вилл с 4 и 5 спальнями, с больш…
$955,891
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Квартира 3 спальни в Альборая, Испания
Квартира 3 спальни
Альборая, Испания
Количество спален 3
Площадь 82 м²
Расположенная в самом сердце гавани Саплайя, одного из самых очаровательных уголков валенсий…
$375,556
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Пентхаус в Годелья, Испания
Пентхаус
Годелья, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ГОДЕЛЕ, ВАЛЕНСИЯ Строительство новостроек высокого качества - по…
$767,382
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Квартира 3 спальни в Альборая, Испания
Квартира 3 спальни
Альборая, Испания
Количество спален 3
Площадь 320 м²
Жить в двух шагах от моря, с большим количеством пространства и террасой, которой можно насл…
$1,41 млн
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Квартира в Paterna, Испания
Квартира
Paterna, Испания
Площадь 136 м²
Aleria, эксклюзивное продвижение новой работы, расположенной в Вальтерне (Патерна), одном из…
$518,540
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Квартира в Paterna, Испания
Квартира
Paterna, Испания
Площадь 72 м²
Риура берет свое название от слова «валентийская ревность», что означает смех. Вдохновение, …
$309,301
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Квартира в Paterna, Испания
Квартира
Paterna, Испания
Площадь 107 м²
Aleria, эксклюзивное продвижение новой работы, расположенной в Вальтерне (Патерна), одном из…
$438,413
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Квартира 3 комнаты в Годелья, Испания
Квартира 3 комнаты
Годелья, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ГОДЕЛЕ, ВАЛЕНСИЯ Строительство новостроек высокого качества - постоя…
$405,117
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Квартира 5 комнат в Годелья, Испания
Квартира 5 комнат
Годелья, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ГОДЕЛЬЕ, ВАЛЕНСИЯ Комфорт с первоклассными качествами! Новый жилой к…
$776,571
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Вилла в Годелья, Испания
Вилла
Годелья, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
Продается просторный частный дом 500 m² с большим садом 4000 m² в 20 минутах от центра Вален…
$899,851
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Типы недвижимости в lHorta Nord

квартиры
дома

Параметры недвижимости в lHorta Nord, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
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