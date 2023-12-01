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Жильё в l Horta Nord, Испания

11 объектов найдено
Квартира 3 спальни с балконом, с мебелью, с террасой в Альборая, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с мебелью, с террасой
Альборая, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
Квартира в отличном состоянии рядом с морем.  3 спальни, 2 ванные комнаты, кухня, гости…
€360,000
в месяц
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Вилла 4 спальни в Pucol, Испания
Вилла 4 спальни
Pucol, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 554 м²
Город расположен в урбанизированном # 243; n монастырей только после того, как они вошли и п…
€970,000
в месяц
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Вилла 4 спальни в Pucol, Испания
Вилла 4 спальни
Pucol, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 285 м²
Уютная вилла в престижном жилом комплексе Los Monasterios, в ближайшем пригороде Валенсии. В…
€530,000
в месяц
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Таунхаус 3 спальни в el Puig de Santa Maria, Испания
Таунхаус 3 спальни
el Puig de Santa Maria, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Предлагается к продаже дом на первой линии пляж с потрясающим видом на море. Удобное располо…
€465,000
в месяц
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Квартира 3 спальни в Альборая, Испания
Квартира 3 спальни
Альборая, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Апартаменты у моря в Валенсии, район Порт Саплайя. Площадь 115м2, 3 спальни (одна из них на …
€230,000
в месяц
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Квартира 3 спальни в Альборая, Испания
Квартира 3 спальни
Альборая, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Продается земельный участок площадью 4010 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики.…
€220,000
в месяц
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Таунхаус 3 спальни с сауной в Годелья, Испания
Таунхаус 3 спальни с сауной
Годелья, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
Двухэтажный таунхаус класса люкс, расположенный в одном из лучших урбанизаций в центре Кампо…
€485,000
в месяц
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Таунхаус 3 спальни в el Puig de Santa Maria, Испания
Таунхаус 3 спальни
el Puig de Santa Maria, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Продается светлый таунхаус в Эль Пуиг (Валенсия). Он состоит из 3 спален, 2 ванных комнат, 1…
€274,620
в месяц
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Квартира 2 спальни в el Puig de Santa Maria, Испания
Квартира 2 спальни
el Puig de Santa Maria, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Жилой комплекс 2004 года постройки с бассейном, футбольными дорожками, детским парком и парк…
€161,100
в месяц
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Пентхаус 2 спальни в el Puig de Santa Maria, Испания
Пентхаус 2 спальни
el Puig de Santa Maria, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
Жилой комплекс 2004 года постройки с бассейном, футбольными дорожками, детским парком и парк…
€232,500
в месяц
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Вилла 5 спален с сауной в Pucol, Испания
Вилла 5 спален с сауной
Pucol, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 700 м²
Роскошная вилла класса люкс, эксклюзивного дизайна, расположена в жилом комплексе Los Monast…
€1,70 млн
в месяц
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Параметры недвижимости в l Horta Nord, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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