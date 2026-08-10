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Жилье в Paterna, Испания

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квартиры
15
дома
3
18 объектов найдено
Квартира в Paterna, Испания
Квартира
Paterna, Испания
Площадь 89 м²
Риура берет свое название от слова «валентийская ревность», что означает смех. Вдохновение, …
$351,531
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Квартира в Paterna, Испания
Квартира
Paterna, Испания
Площадь 57 м²
Риура берет свое название от слова «валентийская ревность», что означает смех. Вдохновение, …
$265,931
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Квартира в Paterna, Испания
Квартира
Paterna, Испания
Площадь 146 м²
Aleria, эксклюзивное продвижение новой работы, расположенной в Вальтерне (Патерна), одном из…
$558,604
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LDV InvestLDV Invest
Квартира в Paterna, Испания
Квартира
Paterna, Испания
Площадь 77 м²
Риура берет свое название от слова «валентийская ревность», что означает смех. Вдохновение, …
$328,704
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Квартира в Paterna, Испания
Квартира
Paterna, Испания
Площадь 93 м²
Aleria, эксклюзивное продвижение новой работы, расположенной в Вальтерне (Патерна), одном из…
$409,796
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Квартира в Paterna, Испания
Квартира
Paterna, Испания
Площадь 57 м²
Риура берет свое название от слова «валентийская ревность», что означает смех. Вдохновение, …
$243,104
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Квартира в Paterna, Испания
Квартира
Paterna, Испания
Площадь 107 м²
Aleria, эксклюзивное продвижение новой работы, расположенной в Вальтерне (Патерна), одном из…
$438,413
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Квартира в Paterna, Испания
Квартира
Paterna, Испания
Площадь 57 м²
Риура берет свое название от слова «валентийская ревность», что означает смех. Вдохновение, …
$254,517
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Квартира в Paterna, Испания
Квартира
Paterna, Испания
Площадь 72 м²
Риура берет свое название от слова «валентийская ревность», что означает смех. Вдохновение, …
$309,301
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Квартира 2 спальни в Paterna, Испания
Квартира 2 спальни
Paterna, Испания
Количество спален 2
Площадь 81 м²
Расположенная в одном из самых востребованных районов Валтерны (Патерна), эта квартира площа…
$308,660
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Квартира в Paterna, Испания
Квартира
Paterna, Испания
Площадь 136 м²
Aleria, эксклюзивное продвижение новой работы, расположенной в Вальтерне (Патерна), одном из…
$518,540
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Вилла в Paterna, Испания
Вилла
Paterna, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 500 м²
Вилла отдельностоящая в Ла Каньяда, площадью 500 м2, расположена на участке площадью 1000 м2…
$724,880
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Вилла в Paterna, Испания
Вилла
Paterna, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 445 м²
Позаботьтесь о мельчайших деталях, чтобы добиться совершенства в эксклюзивном строительстве …
$965,184
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Квартира 3 спальни в Paterna, Испания
Квартира 3 спальни
Paterna, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Продается квартира с тремя спальнями, двумя ванными комнатами, гостиной и кухней в многоквар…
$99,530
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Дом 5 комнат в Paterna, Испания
Дом 5 комнат
Paterna, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Представляем вашему вниманию эксклюзивную серию современных вилл в одном из лучших пригородо…
$754,515
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Квартира 5 спален в Paterna, Испания
Квартира 5 спален
Paterna, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Продается дуплекс в Вальтерне, в хорошем состоянии. Имеет 5 спален, 3 ванные комнаты, 2 гост…
$288,637
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Квартира 3 спальни в Paterna, Испания
Квартира 3 спальни
Paterna, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Продается квартира с тремя спальнями, двумя ванными комнатами, гостиной и кухней в многоквар…
$99,530
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Квартира 2 комнаты в Paterna, Испания
Квартира 2 комнаты
Paterna, Испания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Продаётся пентхаус в Paterna в районе PATERNA, располагается на 5 этаже. Общая площадь 57.38…
$304,012
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