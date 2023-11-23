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Жильё в Paterna, Испания

2 объекта найдено
Вилла 6 спален с балконом, с террасой, с садом в Paterna, Испания
Вилла 6 спален с балконом, с террасой, с садом
Paterna, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 445 м²
Позаботьтесь о мельчайших деталях, чтобы добиться совершенства в эксклюзивном строительстве …
€890,000
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Вилла 4 спальни в Paterna, Испания
Вилла 4 спальни
Paterna, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
Продается просторный частный дом 500 m² с большим садом 4000 m² в 20 минутах от центра Вален…
€900,000
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