Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Dolores
  4. Жилая

Жилье в Dolores, Испания

;
квартиры
43
дома
107
150 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Dolores, Испания
Квартира 3 комнаты
Dolores, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
Люксовые апартаменты новой постройки доступны в динамичном городе Долорес, Аликанте. Этот эк…
$312 395
Оставить заявку
Таунхаус 4 комнаты в Dolores, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Dolores, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 133 м²
Просторные таунхаусы с 2 и 3 спальнями в Долорес, Аликанте Расположенный в самом сердце реги…
$311 853
Оставить заявку
Вилла в Dolores, Испания
Вилла
Dolores, Испания
Количество спален 3
Площадь 136 м²
Расположенная в очаровательном городке Долорес, эта эксклюзивная коллекция домов предлагает …
$571 638
Оставить заявку
It Is RealtyIt Is Realty
Таунхаус 3 комнаты в Dolores, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Dolores, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 133 м²
Исследуйте новый проект элегантных жилых домов в Аликанте, в городе Долорес, где современнос…
$553 648
Оставить заявку
Бунгало в Dolores, Испания
Бунгало
Dolores, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Бунгало нового строительства в Долорес Жилые дома на первом этаже с садом или на верхнем э…
$309 500
Оставить заявку
Таунхаус в Dolores, Испания
Таунхаус
Dolores, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 87 м²
Современные таунхаусы в Долорес с общим бассейном Современные дома, созданные для комфорта …
$349 778
Оставить заявку
International Property AlertsInternational Property Alerts
Таунхаус в Dolores, Испания
Таунхаус
Dolores, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 87 м²
Современные таунхаусы в Долорес с общим бассейном Современные дома, созданные для к…
$349 957
Оставить заявку
Таунхаус 3 комнаты в Dolores, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Dolores, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 158 м²
Откройте для себя идеальную возможность с этими великолепными таунхаусами в Долоресе (Аликан…
$374 493
Оставить заявку
Таунхаус в Dolores, Испания
Таунхаус
Dolores, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Новые таунхаусы в стиле Ибицы в Долорес, Коста Бланка Эксклюзивные виллы в тихом ме…
$534 690
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Dolores, Испания
Вилла 4 комнаты
Dolores, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 171 м²
Количество этажей 2
Красивая современная вилла с террасой, частным бассейном и парковочным местом, расположенная…
$412 731
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ЛЮКСУС ХОУМС ИНТЕРНЕШНЛ
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Квартира 3 комнаты в Dolores, Испания
Квартира 3 комнаты
Dolores, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Новые квартиры класса люкс доступны в ярком городе Долорес, Аликанте. Этот эксклюзивный комп…
$323 520
Оставить заявку
Таунхаус в Dolores, Испания
Таунхаус
Dolores, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 129 м²
Расположенные в очаровательном городе Долорес, эти эксклюзивные 20 таунхаусов предлагают спо…
$317 113
Оставить заявку
Таунхаус в Dolores, Испания
Таунхаус
Dolores, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
Продается великолепный таунхаус в Долорес, практически новый, с эффектным минималистским диз…
$472 594
Оставить заявку
Пентхаус 4 комнаты в Dolores, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Dolores, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
Этаж 2/2
Потрясающий пентхаус с доступом к общественному бассейну и частной террасой на крыше с панор…
$355 831
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ЛЮКСУС ХОУМС ИНТЕРНЕШНЛ
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Дом 4 комнаты в Dolores, Испания
Дом 4 комнаты
Dolores, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 143 м²
Виллы с 3 спальнями и собственными бассейнами в Долорес, Коста-Бланка Долорес — очаровательн…
$472 594
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Dolores, Испания
Квартира 4 комнаты
Dolores, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Этаж 2/2
Откройте для себя Mykonos Apartments — уникальный жилой комплекс из 32 квартир, расположенны…
$311 962
Оставить заявку
Таунхаус 3 комнаты в Dolores, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Dolores, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
В самом сердце Вега-Баха, в спокойном и отлично связанном районе, расположен эксклюзивный ко…
$485 454
Оставить заявку
Вилла в Dolores, Испания
Вилла
Dolores, Испания
Количество спален 3
Площадь 126 м²
Расположенные в очаровательном городе Долорес, эти эксклюзивные четыре отдельно стоящих дома…
$495 315
Оставить заявку
Бунгало в Dolores, Испания
Бунгало
Dolores, Испания
Количество спален 3
Площадь 76 м²
Расположенные в спокойном городке Долорес, эти новые квартиры предлагают образ жизни, сочета…
$302 784
Оставить заявку
Пентхаус 3 комнаты в Dolores, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Dolores, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Недавно добавлено, скоро будет больше информации
$141 013
Оставить заявку
Вилла в Dolores, Испания
Вилла
Dolores, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 187 м²
Расположенные в очаровательном городе Долорес, эти эксклюзивные 8 отдельно стоящих домов пре…
$484 317
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Dolores, Испания
Квартира 3 комнаты
Dolores, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 152 м²
Смежные виллы с частным бассейном расположены вблизи очаровательного типичного испанского по…
$502 791
Оставить заявку
Вилла в Dolores, Испания
Вилла
Dolores, Испания
Количество спален 3
Площадь 133 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В ДОЛОРЕС Новый комплекс вилл в Долорес, Аликанте. Эта эксклюзивная недвижи…
$518 224
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Dolores, Испания
Дом 3 комнаты
Dolores, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Этот эксклюзивный жилой комплекс состоит всего из 14 одноэтажных индивидуальных домов, спрое…
$485 338
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Dolores, Испания
Квартира 4 комнаты
Dolores, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
Этаж 1/2
Откройте для себя Mykonos Apartments — уникальный жилой комплекс из 32 квартир, расположенны…
$288 845
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Dolores, Испания
Квартира 3 спальни
Dolores, Испания
Количество спален 3
Площадь 97 м²
Расположенный в очаровательном городе Долорес, этот жилой комплекс предлагает отличную возмо…
$542 175
Оставить заявку
Таунхаус в Dolores, Испания
Таунхаус
Dolores, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Новые таунхаусы в стиле Ибицы в Долорес, Коста Бланка Эксклюзивные виллы в тихом месте Этот…
$535 098
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Dolores, Испания
Квартира 3 спальни
Dolores, Испания
Количество спален 3
Площадь 143 м²
Новые двухквартирные и террасные виллы в Долорес, Аликанте Откройте для себя этот эксклюзи…
$477 946
Оставить заявку
Таунхаус в Dolores, Испания
Таунхаус
Dolores, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Расположенный в очаровательном городе Долорес, этот жилой комплекс предлагает отличную возмо…
$530 327
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Dolores, Испания
Квартира 3 спальни
Dolores, Испания
Количество спален 3
Площадь 97 м²
Расположенный в очаровательном городе Долорес, этот жилой комплекс предлагает отличную возмо…
$542 175
Оставить заявку
Realting.com
Перейти