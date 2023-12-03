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Жильё в Dolores, Испания

квартиры
3
4 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Dolores, Испания
Квартира 3 комнаты
Dolores, Испания
Комнаты 3
Площадь 144 м²
€300,080
в месяц
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Агентство
Etalon Estate Group
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Квартира 3 комнаты в Dolores, Испания
Квартира 3 комнаты
Dolores, Испания
Комнаты 3
Площадь 146 м²
€381,458
в месяц
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Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения: English, Русский, Polski, Українська
Квартира 3 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa в Dolores, Испания
Квартира 3 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa
Dolores, Испания
Комнаты 3
Площадь 160 м²
€310,252
в месяц
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Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения: English, Русский, Polski, Українська
Дуплекс 3 спальни с гаражом, с бытовой техникой, с central water-supply system в Dolores, Испания
Дуплекс 3 спальни с гаражом, с бытовой техникой, с central water-supply system
Dolores, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 116 m2.Plot size: 178 m2.Terrace: 14 m2.Private pool: 16 m2.New…
€269,000
в месяц
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