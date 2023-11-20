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Жильё в la Plana Alta, Испания

квартиры
5
11 объектов найдено
Квартира 2 спальни у моря в Orpesa Oropesa del Mar, Испания
Квартира 2 спальни у моря
Orpesa Oropesa del Mar, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Этаж 5/10
Представляем апартаменты на первой линии моря с фронтальным видом на море в очень красивом ж…
€307,175
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Квартира 2 спальни с террасой, у моря в Orpesa Oropesa del Mar, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, у моря
Orpesa Oropesa del Mar, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Этаж 3/10
Квартира в очень красивом жилом комплексе Ciudad Jardín, расположенного в Oropesa del Mar - …
€222,213
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Квартира 2 спальни с террасой, у моря в Orpesa Oropesa del Mar, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, у моря
Orpesa Oropesa del Mar, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 69 м²
Этаж 5/10
Предлагаем вам квартиру в очень красивом жилом комплексе Ciudad Jardín, расположенного в Oro…
€210,833
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Квартира 1 спальня с террасой, у моря в Orpesa Oropesa del Mar, Испания
Квартира 1 спальня с террасой, у моря
Orpesa Oropesa del Mar, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 1/10
Квартира в очень красивом жилом комплексе Ciudad Jardín, расположенного в Oropesa del Mar - …
€179,334
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Квартира 3 спальни с террасой, у моря в Orpesa Oropesa del Mar, Испания
Квартира 3 спальни с террасой, у моря
Orpesa Oropesa del Mar, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Этаж 1/10
Квартира в очень красивом жилом комплексе Ciudad Jardín, расположенного в Oropesa del Mar - …
€224,173
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Вилла 4 спальни в Sierra Engarceran, Испания
Вилла 4 спальни
Sierra Engarceran, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Вилла в 150 метрах до пляжа, с большим участком. Полностью отремонтированная в 2011 году. 2 …
€545,000
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Вилла 5 спален в Кастельон, Испания
Вилла 5 спален
Кастельон, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 636 м²
Эксклюзивная вилла на самом берегу моря с выходом на пляж. Прямые виды на море из всех комна…
€3,90 млн
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Вилла 4 спальни в Кастельон, Испания
Вилла 4 спальни
Кастельон, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
Особняк на самом море в 5 метрах от пляжа с великолепными видами на море, дом полностью отре…
€1,25 млн
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Квартира 3 спальни в Кастельон, Испания
Квартира 3 спальни
Кастельон, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Valencia Rusa предлагает к продаже квартиру в Кастельоне, площадью 80m2. В квартире: 3 прост…
€125,000
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Квартира 3 спальни в Кастельон, Испания
Квартира 3 спальни
Кастельон, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Полностью отремонтированная и светлая квартира. Квартира: 3 спальни, 1 ванная комната, прост…
€175,000
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Вилла 3 спальни в Кастельон, Испания
Вилла 3 спальни
Кастельон, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 455 м²
Этот роскошный город в современном стиле продается в Беникасиме. Полностью меблированная кух…
€740,000
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Параметры недвижимости в la Plana Alta, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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