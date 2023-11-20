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la Plana Alta
Жильё в la Plana Alta, Испания
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11 объектов найдено
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Квартира 2 спальни у моря
Orpesa Oropesa del Mar, Испания
3
2
96 м²
5/10
Представляем апартаменты на первой линии моря с фронтальным видом на море в очень красивом ж…
€307,175
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Квартира 2 спальни с террасой, у моря
Orpesa Oropesa del Mar, Испания
3
2
82 м²
3/10
Квартира в очень красивом жилом комплексе Ciudad Jardín, расположенного в Oropesa del Mar - …
€222,213
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Квартира 2 спальни с террасой, у моря
Orpesa Oropesa del Mar, Испания
3
2
69 м²
5/10
Предлагаем вам квартиру в очень красивом жилом комплексе Ciudad Jardín, расположенного в Oro…
€210,833
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Квартира 1 спальня с террасой, у моря
Orpesa Oropesa del Mar, Испания
2
1
58 м²
1/10
Квартира в очень красивом жилом комплексе Ciudad Jardín, расположенного в Oropesa del Mar - …
€179,334
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Квартира 3 спальни с террасой, у моря
Orpesa Oropesa del Mar, Испания
4
2
96 м²
1/10
Квартира в очень красивом жилом комплексе Ciudad Jardín, расположенного в Oropesa del Mar - …
€224,173
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Вилла 4 спальни
Sierra Engarceran, Испания
4
3
300 м²
Вилла в 150 метрах до пляжа, с большим участком. Полностью отремонтированная в 2011 году. 2 …
€545,000
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Вилла 5 спален
Кастельон, Испания
5
5
636 м²
Эксклюзивная вилла на самом берегу моря с выходом на пляж. Прямые виды на море из всех комна…
€3,90 млн
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Вилла 4 спальни
Кастельон, Испания
4
4
280 м²
Особняк на самом море в 5 метрах от пляжа с великолепными видами на море, дом полностью отре…
€1,25 млн
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Квартира 3 спальни
Кастельон, Испания
3
1
80 м²
Valencia Rusa предлагает к продаже квартиру в Кастельоне, площадью 80m2. В квартире: 3 прост…
€125,000
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Квартира 3 спальни
Кастельон, Испания
3
2
110 м²
Полностью отремонтированная и светлая квартира. Квартира: 3 спальни, 1 ванная комната, прост…
€175,000
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Вилла 3 спальни
Кастельон, Испания
3
3
455 м²
Этот роскошный город в современном стиле продается в Беникасиме. Полностью меблированная кух…
€740,000
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Параметры недвижимости в la Plana Alta, Испания
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