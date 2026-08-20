Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. la Plana Alta
  4. Жилая

Жилье в la Plana Alta, Испания

;
квартиры
23
дома
4
27 объектов найдено
Пентхаус 4 комнаты в Orpesa Oropesa del Mar, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Orpesa Oropesa del Mar, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 373 м²
Этаж 3/3
Роскошный элитный пентхаус рядом с пляжем с невероятным видом на море и большой террасой с ч…
$1,33 млн
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ЛЮКСУС ХОУМС ИНТЕРНЕШНЛ
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Квартира 2 спальни в Benicassim, Испания
Квартира 2 спальни
Benicassim, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Эксклюзивные новостройки в Беникассиме: роскошь и экологичность на берегу Средиземного моря&…
$478,176
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Benicassim, Испания
Квартира 2 спальни
Benicassim, Испания
Количество спален 2
Площадь 83 м²
Эксклюзивные новостройки в Беникассиме: роскошь и экологичность на берегу Средиземного моря …
$456,963
Оставить заявку
DD CO DEDD CO DE
Квартира 4 комнаты в Orpesa Oropesa del Mar, Испания
Квартира 4 комнаты
Orpesa Oropesa del Mar, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 268 м²
Этаж 1/3
Фантастическая квартира на первом этаже рядом с морем с большой террасой с частным бассейном…
$864,383
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ЛЮКСУС ХОУМС ИНТЕРНЕШНЛ
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Пентхаус в Benicassim, Испания
Пентхаус
Benicassim, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Эксклюзивные новостройки в Беникассиме: роскошь и экологичность на берегу Средиземного моря …
$712,186
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Benicassim, Испания
Квартира 3 спальни
Benicassim, Испания
Количество спален 3
Площадь 100 м²
Эксклюзивные новостройки в Беникассиме: роскошь и экологичность на берегу Средиземного моря …
$579,952
Оставить заявку
LDV InvestLDV Invest
Квартира 3 комнаты в Cabanes, Испания
Квартира 3 комнаты
Cabanes, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 69 м²
Этаж 2/11
Предлагаем вам квартиру в очень красивом жилом комплексе Ciudad Jardín, расположенного в Oro…
$239,869
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Orpesa Oropesa del Mar, Испания
Квартира 4 комнаты
Orpesa Oropesa del Mar, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 241 м²
Этаж 1
Роскошная квартира на среднем этаже рядом с пляжем с потрясающим видом на море, большой терр…
$711,080
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ЛЮКСУС ХОУМС ИНТЕРНЕШНЛ
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Квартира 3 спальни в Benicassim, Испания
Квартира 3 спальни
Benicassim, Испания
Количество спален 3
Площадь 111 м²
Эксклюзивные новостройки в Беникассиме: роскошь и экологичность на берегу Средиземного моря …
$713,341
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Benicassim, Испания
Квартира 3 спальни
Benicassim, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Эксклюзивные новостройки в Беникассиме: роскошь и экологичность на берегу Средиземного моря …
$586,145
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Benicassim, Испания
Квартира 3 спальни
Benicassim, Испания
Количество спален 3
Площадь 111 м²
Эксклюзивные новостройки в Беникассиме: роскошь и экологичность на берегу Средиземного моря …
$618,011
Оставить заявку
Квартира 4 спальни в Benicassim, Испания
Квартира 4 спальни
Benicassim, Испания
Количество спален 4
Площадь 149 м²
Эксклюзивные новостройки в Беникассиме: роскошь и экологичность на берегу Средиземного моря …
$969,680
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Cabanes, Испания
Квартира 3 комнаты
Cabanes, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Этаж 2/11
Представляем апартаменты на первой линии моря с фронтальным видом на море в очень красивом ж…
$349,479
Оставить заявку
Пентхаус в Benicassim, Испания
Пентхаус
Benicassim, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 149 м²
Эксклюзивные новостройки в Беникассиме: роскошь и экологичность на берегу Средиземного моря&…
$971,953
Оставить заявку
Вилла в Sierra Engarceran, Испания
Вилла
Sierra Engarceran, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Вилла в 150 метрах до пляжа, с большим участком. Полностью отремонтированная в 2011 году. 2 …
$594,467
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Benicassim, Испания
Квартира 3 комнаты
Benicassim, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Эксклюзивные новостройки в Беникассиме: роскошь и экологичность на берегу Средиземного моря …
$436,110
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Benicassim, Испания
Квартира 4 комнаты
Benicassim, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Продается уникальный проект в престижном городе Benicasim. Этот эксклюзивный жилой комплекс …
$448,414
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Benicassim, Испания
Квартира 4 комнаты
Benicassim, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Эксклюзивные новостройки в Беникассиме: роскошь и экологичность на берегу Средиземного моря …
$604,425
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Benicassim, Испания
Квартира 3 комнаты
Benicassim, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Продается уникальный проект в престижном городе Benicasim. Этот эксклюзивный жилой комплекс …
$318,173
Оставить заявку
Вилла в Orpesa Oropesa del Mar, Испания
Вилла
Orpesa Oropesa del Mar, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
Особняк на самом море в 5 метрах от пляжа с великолепными видами на море, дом полностью отре…
$1,25 млн
Оставить заявку
Вилла в Benicassim, Испания
Вилла
Benicassim, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 636 м²
Эксклюзивная вилла на самом берегу моря с выходом на пляж. Прямые виды на море из всех комна…
$3,90 млн
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Orpesa Oropesa del Mar, Испания
Квартира 2 спальни
Orpesa Oropesa del Mar, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 67 м²
Квартира с туристической лицензией с видом на море в городе Оропеса дель Мар. Общая площадь…
$210,306
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Benicassim, Испания
Квартира 4 комнаты
Benicassim, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Эксклюзивные новостройки в Беникассиме: роскошь и экологичность на берегу Средиземного моря …
$534,545
Оставить заявку
Вилла в Benicassim, Испания
Вилла
Benicassim, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 455 м²
Этот роскошный город в современном стиле продается в Беникасиме. Полностью меблированная кух…
$732,400
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Кастельон-де-ла-Плана, Испания
Квартира 3 спальни
Кастельон-де-ла-Плана, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Valencia Rusa предлагает к продаже квартиру в Кастельоне, площадью 80m2. В квартире: 3 прост…
$123,850
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Benicassim, Испания
Квартира 4 комнаты
Benicassim, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Эксклюзивные новостройки в Беникассиме: роскошь и экологичность на берегу Средиземного моря …
$480,800
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Benicassim, Испания
Квартира 3 спальни
Benicassim, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Полностью отремонтированная и светлая квартира. Квартира: 3 спальни, 1 ванная комната, прост…
$173,390
Оставить заявку

Параметры недвижимости в la Plana Alta, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти