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Жильё в Годелье, Испания

квартиры
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дома
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25 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Годелья, Испания
Квартира 4 комнаты
Годелья, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ГОДЕЛЕ, ВАЛЕНСИЯ Строительство новостроек высокого качества - постоя…
$413,188
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ALEGRIA REAL ESTATE
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Квартира 3 комнаты в Годелья, Испания
Квартира 3 комнаты
Годелья, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ГОДЕЛЕ, ВАЛЕНСИЯ Строительство новостроек высокого качества - постоя…
$492,648
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ALEGRIA REAL ESTATE
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Квартира 5 комнат в Годелья, Испания
Квартира 5 комнат
Годелья, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Новый комплекс многоквартирных домов в Годелле, Валенсия.В этой акции представлены материалы…
$702,214
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ALEGRIA REAL ESTATE
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Таунхаус в Годелья, Испания
Таунхаус
Годелья, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
Двухэтажный таунхаус класса люкс, расположенный в одном из лучших урбанизаций в центре Кампо…
$484,920
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Шале в Годелья, Испания
Шале
Годелья, Испания
Площадь 141 м²
Из всех областей, окружающих Валенсию, очень немногие имеют нетронутое пространство, где сре…
$733,408
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Inmobiliaria Casamayor
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Шале в Годелья, Испания
Шале
Годелья, Испания
Площадь 140 м²
Из всех областей, окружающих Валенсию, очень немногие имеют нетронутое пространство, где сре…
$642,443
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Квартира 5 комнат в Годелья, Испания
Квартира 5 комнат
Годелья, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ГОДЕЛЬЕ, ВАЛЕНСИЯ Комфорт с первоклассными качествами! Новый жилой к…
$765,942
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ALEGRIA REAL ESTATE
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Дом 6 комнат в Годелья, Испания
Дом 6 комнат
Годелья, Испания
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В ГОДЕЛЬЕ, ВАЛЕНСИЯ Новый жилой комплекс из 36 вилл с 4 и 5 спальнями, с больши…
$899,709
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Квартира 4 комнаты в Годелья, Испания
Квартира 4 комнаты
Годелья, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Новый комплекс многоквартирных домов в Годелле, Валенсия.В этой акции представлены материалы…
$334,886
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Дом 5 комнат в Годелья, Испания
Дом 5 комнат
Годелья, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Двухквартирные дома современного дизайна с общим бассейном, в районе Камполивар, Годелла, Ва…
$496,772
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ALEGRIA REAL ESTATE
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Квартира 5 комнат в Годелья, Испания
Квартира 5 комнат
Годелья, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ГОДЕЛЬЕ, ВАЛЕНСИЯ Комфорт с первоклассными качествами! Новый жилой к…
$584,594
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ALEGRIA REAL ESTATE
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Дом 5 комнат в Годелья, Испания
Дом 5 комнат
Годелья, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Продаётся дом в Godella в районе Campolivar. Общая площадь 196.00 м2, дом 2026 года постройк…
$618,648
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ALEGRIA REAL ESTATE
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Квартира 3 комнаты в Годелья, Испания
Квартира 3 комнаты
Годелья, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Новый комплекс многоквартирных домов в Годелле, Валенсия.В этой акции представлены материалы…
$341,165
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Квартира 5 комнат в Годелья, Испания
Квартира 5 комнат
Годелья, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
НОВЫЕ ТАУНХАУСЫ В ГОДЕЛЬЕ, ВАЛЕНСИЯ Новый жилой комплекс из 17 таунхаусов с общей садовой з…
$641,350
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Таунхаус в Годелья, Испания
Таунхаус
Годелья, Испания
Площадь 237 м²
Virentia, the name given to this sector of Godella, means 'vegetation' in Latin. The term li…
$871,018
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Inmobiliaria Casamayor
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Шале в Годелья, Испания
Шале
Годелья, Испания
Площадь 141 м²
Из всех областей, окружающих Валенсию, очень немногие имеют нетронутое пространство, где сре…
$739,093
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Inmobiliaria Casamayor
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Квартира 4 комнаты в Годелья, Испания
Квартира 4 комнаты
Годелья, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ГОДЕЛЕ, ВАЛЕНСИЯ Строительство новостроек высокого качества - постоя…
$484,702
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ALEGRIA REAL ESTATE
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Дом 5 комнат в Годелья, Испания
Дом 5 комнат
Годелья, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В ГОДЕЛЬЕ, ВАЛЕНСИЯ Новый жилой комплекс из 36 вилл с 4 и 5 спальнями, с больши…
$873,157
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ALEGRIA REAL ESTATE
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Вилла в Годелья, Испания
Вилла
Годелья, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
Продается просторный частный дом 500 m² с большим садом 4000 m² в 20 минутах от центра Вален…
$899,851
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Таунхаус в Годелья, Испания
Таунхаус
Годелья, Испания
Площадь 212 м²
Вирентия, название этого сектора Годеллы, на латыни означает «растительность». Этот термин с…
$865,739
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Inmobiliaria Casamayor
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Квартира 5 комнат в Годелья, Испания
Квартира 5 комнат
Годелья, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ГОДЕЛЕ, ВАЛЕНСИЯ Строительство новостроек высокого качества - постоя…
$770,755
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Шале в Годелья, Испания
Шале
Годелья, Испания
Площадь 138 м²
Из всех областей, окружающих Валенсию, очень немногие имеют нетронутое пространство, где сре…
$636,757
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Inmobiliaria Casamayor
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Таунхаус в Годелья, Испания
Таунхаус
Годелья, Испания
Площадь 223 м²
Virentia, the name given to this sector of Godella, means 'vegetation' in Latin. The term li…
$749,603
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Inmobiliaria Casamayor
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Квартира 4 комнаты в Годелья, Испания
Квартира 4 комнаты
Годелья, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Продаётся aпартамент в Godella в районе URB. CAMPOLIVAR, располагается на 2 этаже. Общая пло…
$511,945
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ALEGRIA REAL ESTATE
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Таунхаус в Годелья, Испания
Таунхаус
Годелья, Испания
Площадь 237 м²
Virentia, the name given to this sector of Godella, means 'vegetation' in Latin. The term li…
$887,690
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Inmobiliaria Casamayor
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