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Жилье в la Vall dAlbaida, Испания

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дома
4
4 объекта найдено
Вилла в Ontinyent, Испания
Вилла
Ontinyent, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 330 м²
Это старинная усадьба, датируемая второй половиной девятнадцатого века. Полностью отремонтир…
$576,776
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Вилла в Bocairent, Испания
Вилла
Bocairent, Испания
Площадь 700 м²
Роскошный трехэтажный особняк в самом сердце природного парка Сьерра-де-Мариола в пригороде …
$1,50 млн
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Вилла в Ontinyent, Испания
Вилла
Ontinyent, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 378 м²
Усадьба расположена в Онтеньенте (Валенсия) менее чем в 1 км от города (80 км до Валенсии и …
$599,900
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Вилла в Castello de Rugat, Испания
Вилла
Castello de Rugat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 413 м²
Каменный дом с винным погребом и видом на горы расположен в районе Marxillent Кастелло-де-Ру…
$63,984
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Параметры недвижимости в la Vall dAlbaida, Испания

с садом
Недорогая
Элитная
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