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Жилье в la Safor, Испания

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Gandia
13
Oliva
9
49 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Xeresa, Испания
Квартира 1 спальня
Xeresa, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Новые апартаменты с видом на море в Кересе, Коста Бланка Север Современный жилой комплекс с…
$220,904
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Квартира 3 комнаты в Oliva, Испания
Квартира 3 комнаты
Oliva, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Новая квартира в Олива Нова.Современный жилой комплекс расположен на первой линии моря, неда…
$339,041
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Квартира 4 комнаты в Xeresa, Испания
Квартира 4 комнаты
Xeresa, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Этаж 3/3
Представляем вам квартиру в новом закрытом комплексе от застройщика в городе Xeresa.Квартира…
$381,137
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TekceTekce
Квартира 3 спальни в Xeresa, Испания
Квартира 3 спальни
Xeresa, Испания
Количество спален 3
Площадь 89 м²
Новые апартаменты с видом на море в Кересе, Коста Бланка Север Современный жилой комплекс …
$318,127
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Квартира 2 спальни в Xeresa, Испания
Квартира 2 спальни
Xeresa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Новые апартаменты с видом на море в Кересе, Коста Бланка Север Современный жилой комплекс с…
$300,477
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Квартира 1 спальня в Xeresa, Испания
Квартира 1 спальня
Xeresa, Испания
Количество спален 1
Площадь 56 м²
Новые апартаменты с видом на море в Кересе, Коста Бланка Север Современный жилой комплекс …
$219,275
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Квартира 4 комнаты в Xeresa, Испания
Квартира 4 комнаты
Xeresa, Испания
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Этаж 1/3
Представляем вам апартаменты в новом закрытом комплексе от застройщика в городе Xeresa.Жилой…
$295,808
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Пентхаус в Xeresa, Испания
Пентхаус
Xeresa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Новые апартаменты с видом на море в Кересе, Коста Бланка Север Современный жилой ко…
$319,035
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Квартира 1 спальня в Xeresa, Испания
Квартира 1 спальня
Xeresa, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Новые апартаменты с видом на море в Кересе, Коста Бланка Север Современный жилой ко…
$215,784
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Пентхаус в Xeresa, Испания
Пентхаус
Xeresa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Новые апартаменты с видом на море в Кересе, Коста Бланка Север Современный жилой комплекс с…
$322,663
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Квартира 2 спальни в Xeresa, Испания
Квартира 2 спальни
Xeresa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Новые апартаменты с видом на море в Кересе, Коста Бланка Север Современный жилой ко…
$293,512
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Квартира 2 спальни в Xeresa, Испания
Квартира 2 спальни
Xeresa, Испания
Количество спален 2
Площадь 71 м²
Новые апартаменты с видом на море в Кересе, Коста Бланка Север Современный жилой комплекс …
$298,261
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Квартира 3 спальни в Gandia, Испания
Квартира 3 спальни
Gandia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Продается квартира в центре Гандии. Отличный вариант для инвестиции. Просторная квартира 89 …
$39,632
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Квартира 3 комнаты в Xeresa, Испания
Квартира 3 комнаты
Xeresa, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
ЖИЛОЙ С ВИДОМ НА МОРЕ И БОЛЬШИМИ ТЕРРАСАМИ!!! Новый жилой дом с видом на море в городе Хер…
$290,198
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Квартира 2 спальни в Tavernes de la Valldigna, Испания
Квартира 2 спальни
Tavernes de la Valldigna, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Эксклюзивные пляжные объекты, все с великолепными террасами с захватывающим видом на Средизе…
$197,451
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Квартира 3 комнаты в Xeresa, Испания
Квартира 3 комнаты
Xeresa, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Продаются апартаменты в новостройке в Гандии, в 3 км от пляжа! Вы можете посетить выставочн…
$232,159
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Вилла в Ador, Испания
Вилла
Ador, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 425 м²
Роскошная современная вилла на продажу в урбанизации с видом на море в Адор, Валенсия Три э…
$469,922
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Вилла в la Font den Carros, Испания
Вилла
la Font den Carros, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 471 м²
В урбанизации города La Font d'en Carròs / Fuente Encarroz продается дом с рестораном, всего…
$292,809
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Вилла в Oliva, Испания
Вилла
Oliva, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 282 м²
Продается дом с земельным участком в Оливе. Сельхоз земля. Есть основной дом, голубятня, гар…
$178,939
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Квартира 3 спальни в Xeresa, Испания
Квартира 3 спальни
Xeresa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
3 квартира в Гандии, Валенсия. Жилая Ксереса-дель-Монте состоит из квартир и вилл с видом на…
$303,146
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Квартира 2 спальни в Gandia, Испания
Квартира 2 спальни
Gandia, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Продается квартира в центре Гандии. Отличный вариант для инвестиции. Просторная квартира 60…
$34,678
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Квартира 2 спальни в Gandia, Испания
Квартира 2 спальни
Gandia, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 102 м²
Продается квартира в центре Гандии. Отличный вариант для инвестиции. Просторная квартира 102…
$44,586
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Квартира 4 комнаты в Xeresa, Испания
Квартира 4 комнаты
Xeresa, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
ЖИЛОЙ С ВИДОМ НА МОРЕ И БОЛЬШИМИ ТЕРРАСАМИ!!! Новый жилой дом с видом на море в городе Хер…
$347,077
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Таунхаус в la Font den Carros, Испания
Таунхаус
la Font den Carros, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
В La Font d'en Carròs / Fuente Encarroz продается таунхаус, всего в 10 минутах от пляжа. …
$108,448
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Вилла в Gandia, Испания
Вилла
Gandia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 215 м²
В городской урбанизации между центром города и пляжем Гандии (Playa de Gandia) продаётся шик…
$319,595
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Вилла в Gandia, Испания
Вилла
Gandia, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 751 м²
В городской урбанизации рядом с центром города и пляжем Гандии (Playa de Gandia) продаётся ш…
$948,917
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Квартира 4 комнаты в Xeresa, Испания
Квартира 4 комнаты
Xeresa, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
ЖИЛОЙ С ВИДОМ НА МОРЕ И БОЛЬШИМИ ТЕРРАСАМИ!!! Новый жилой дом с видом на море в городе Херес…
$319,218
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Таунхаус в Gandia, Испания
Таунхаус
Gandia, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 167 м²
В Гандии продаётся городской дом.  Требуется закончить ремонт. Площадь дома 164 м2. Площа…
$92,180
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Таунхаус в Benirredra, Испания
Таунхаус
Benirredra, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 511 м²
Район Бенирредра в Гандии. Тихий спокойный квартал, угловой трехэтажный дом, с гаражом. Идеа…
$637,672
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Вилла в Gandia, Испания
Вилла
Gandia, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
В городской урбанизации между центром города и пляжем Гандии (Playa de Gandia) продаётся шик…
$422,946
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Типы недвижимости в la Safor

квартиры
дома

Параметры недвижимости в la Safor, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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