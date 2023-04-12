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Купить недвижимость в Валенсии, Испания

Валенсия
4
Ойя-де-Алькой
3
Comarca de Valencia
4
Новельда
5
la Ribera Baixa
4
Альсира
3
l Horta Oest
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Рибера-Альта
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12 801 объект найдено
Квартира 4 спальнив Торревьеха, Испания
Квартира 4 спальни
Торревьеха, Испания
5 Количество комнат 2 ванных комнат 140 м²
€ 145,000
Продается большая квартира площадью 140 кв. м. в центре Торревьехи. 5 минут от моря и в о…
Пентхаус 2 спальнив Торревьеха, Испания
Пентхаус 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 180,000
Гурдамар Дель Сегкра. Филиппинская улица, пентхаус. Квартира в хорошем состоянии с вид…
Квартира 1 спальняв Торревьеха, Испания
Квартира 1 спальня
Торревьеха, Испания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м²
€ 90,000
Современная квартира с 1 спальней + гараж + кладовка. Квартира находится в 600 м от пляжа…
Квартира 2 спальнив Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м² 3 Этаж
€ 82,000
Солнечная квартира с гаражом в центре Торревьехи. Площадь 62 кв. м. В доме есть гостин…
Квартира 2 спальнив Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 80,000
Квартира 70 кв. м., меблирована и оборудована, готова к заселению. Состоит из гостиной/ст…
Квартира 1 спальняв Торревьеха, Испания
Квартира 1 спальня
Торревьеха, Испания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 59 м²
€ 70,000
Продается квартира 59 кв. м. Улица Мальдонадо, 49. 1 ванная. Терраса на восток. …
Квартира 2 спальнив Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 54 м²
€ 86,000
Улица Рейн-Ривер, 221. Квартира в хорошем состоянии, площадь 54 кв. м. Общий бассейн. …
Квартира 2 спальнив Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м² 7 Этаж
€ 85,000
Продается квартира 50 кв. м. в районе Palangre. 7-й этаж. 2 спальни. 1 ванная комна…
Дуплекс 2 спальнив Торревьеха, Испания
Дуплекс 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 70 м²
€ 172,000
Дуплекс в Пуэбло Центро. Площадь дома 70 кв. м. Участок 120 кв. м. - 3 комнаты. …
Квартира 2 спальнив Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 71 м²
€ 86,000
Квартира рядом с морем. 2 спальни. 1 ванная. Площадь 71 кв. м. Терраса 6 кв. м. …
Квартира 2 спальнив Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 228,000
Квартира с захватывающим видом на море и общий бассейн. Площадь 70 кв. м., с 2 спальнями,…
Вилла 3 спальнив Торревьеха, Испания
Вилла 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 167 м²
€ 215,000
Вилла с участком. Площадь дома 167 кв. м., участок 434 кв. м. 3 спальни. 2 ванные к…
Шале 3 спальнив Торревьеха, Испания
Шале 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 100 м²
€ 275,000
Шале с участком в Ciudad Quesada. Площадь дома 100 кв. м., участок 500 кв. м. 3 спальн…
Шале 2 спальнив Торревьеха, Испания
Шале 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 106 м²
€ 168,000
Независимое шале рядом с полем для гольфа Algorfa. Красивая вилла рядом с полем для гольф…
Бунгало 2 спальнив Торревьеха, Испания
Бунгало 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 79,000
Хорошее бунгало в Торретас. Большой участок. Бунгало площадью 70 кв. м. В доме 2 сп…
Бунгало 2 спальнив Торревьеха, Испания
Бунгало 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 61 м²
€ 195,000
Бунгало в современном стиле на верхнем этаже с видом на зеленые зоны. Всего в 300 метрах …
Таунхаус 3 спальнив Торревьеха, Испания
Таунхаус 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 80 м²
€ 140,000
Продается таунхаус площадью 80 кв. м. 3 спальни. 2 ванные комнаты. Садовая терраса …
Бунгало 3 спальнив Торревьеха, Испания
Бунгало 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат 1 ванных комнат 71 м²
€ 165,000
Бунгало в Урбанизации La Siesta в 15 минутах езды от центра Торревьехи. Продается прекрас…
Бунгало 2 спальнив Торревьеха, Испания
Бунгало 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 85 м²
€ 220,000
Красивое бунгало на первом этаже в одной из лучших урбанизаций Ориуэла Коста, напротив бульв…
Бунгало 1 спальняв Торревьеха, Испания
Бунгало 1 спальня
Торревьеха, Испания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 48 м²
€ 99,000
Полностью отремонтированное бунгало в современном стиле на первом этаже без соседей сверху. …
Квартира 2 спальнив Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 59 м²
€ 89,900
Квартира в районе Торревьеха Асекьон, площадью 59 кв. м. Две спальни, ванная комната, иму…
Вилла 3 спальнив Finestrat, Испания
Вилла 3 спальни
Finestrat, Испания
3 ванных комнат
€ 450,000
Новый проект из 40 вилл класса люкс в стиле Хай Тек с панорамным видом на море и горы в Бени…
Пентхаус 3 спальнив Торревьеха, Испания
Пентхаус 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м²
€ 171,000
Пентхаус в районе Torrevieja Acequion. 90 кв. м., терраса 10 кв. м. От пляжа 10 метров…
Дуплекс 3 спальнив Торревьеха, Испания
Дуплекс 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 86 м²
€ 169,520
Просторный угловой дуплекс. Площадь 86 кв. м. Земельный участок 41 кв. м. 3 спальни…
Таунхаус 2 спальнив Торревьеха, Испания
Таунхаус 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 71 м²
€ 157,000
La Ciñuelica в Пунта-Прима. Угловой таунхаус площадью 71 кв. м. с мощеным садом пл…
Бунгало 3 спальнив Торревьеха, Испания
Бунгало 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 68 м²
€ 340,000
Роскошное бунгало на верхнем этаже с полезной площадью 68,28 кв. м. 3 спальни, 2 ванные к…
Квартира 2 спальнив Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 71 м² 1 Этаж
€ 140,000
Ломас де Кабо Роиг, Res."Playa Golf I". Квартира на первом этаже с видом на южн…
Бунгало 1 спальняв Торревьеха, Испания
Бунгало 1 спальня
Торревьеха, Испания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 59 м²
€ 72,000
Продается солнечное бунгало площадью 59 кв. м., 1 спальня, мини-кухня, ванная комната, праче…
Квартира 2 спальнив Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 75 м²
€ 200,000
Хорошая квартира в Вилламартин недавней постройки. В доме 2 спальни и 2 ванные комнаты. …
Квартира 2 спальнив Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 70 м²
€ 106,000
Просторная солнечная квартира площадью 70 кв. м. Квартира находится в 600 метрах от пляжа…

Параметры недвижимости в Валенсии, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное

Недвижимость в Валенсии: выгодное капиталовложение для иностранцев

Наряду с Мадридом и Барселоной, Валенсия считается важным туристическим центром Испании. Ежемесячно сюда приезжают тысячи иностранцев, чтобы провести время на знаменитых пляжных зонах и посетить многочисленные заповедники. Мягкий средиземноморский климат и отличная погода позволяют приятно и с пользой проводить время в испанском городе в течение всего года. Особенно благоприятным для посещения курорта считается период с марта по ноябрь, когда столбик термометра держится в районе 30 градусов тепла.

Достопримечательности Валенсии

Испанский город славится большим количеством объектов, имеющих историческую и культурную значимость. Одна из самых посещаемых достопримечательностей — местный кафедральный Собор, где хранится чаша Святого Грааля. Не меньший интерес у туристов вызывает валенсийский Музей корриды и центральная площадь Старой Девы, окруженная апельсиновыми деревьями и фонтанами.

Кому подойдет купить недвижимость в Валенсии?

Приобретение жилья в испанском городе может стать выгодным капиталовложением для всех иностранцев. Преимущества покупки недвижимости в Валенсии очевидны:

  • купленную квартиру или дом можно круглогодично сдавать в аренду туристам, что поможет уже через 5-7 лет окупить стоимость жилья;
  • вся недвижимость в Валенсии регулярно растет в стоимости на 10-15% в год. При таком скачке цен можно выгодно перепродать апартаменты через несколько лет;
  • на содержание жилья в Валенсии установлен невысокий налог — всего 0,4-1,1% от стоимости «квадратов». Это намного меньше, чем в других европейских государствах.

Стоимость жилья в Валенсии

Цены на недвижимость в испанском городе сильно варьируются. На стоимость влияют такие нюансы, как класс жилья в Валенсии, местонахождение апартаментов по отношению к морю и другие факторы. В среднем цены на недвижимость составляют порядка 3-4 тысяч евро за кв. метр — за эти деньги можно купить фешенебельную виллу с собственным бассейном и выходом к морю.

Значительно дешевле жилье в Валенсии представлено в многоэтажных домах. Например, однокомнатную квартиру со средним ремонтом можно приобрести по цене 1-1,5 тысячи евро за кв. метр. В целом, несмотря на возросшие тарифы за последние годы, стоимость недвижимости в Валенсии считается средней по стране.

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