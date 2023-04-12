Сколько в среднем стоят дома в Испании?
Цены на испанскую недвижимость варьируются в зависимости от ее расположения и технического состояния. В среднем частные дома в Испании стоят в районе 2000-3000 евро за кв. метр. По этой цене можно совершить покупку элитного жилья не только на популярных курортах, таких как Бенидорм и Аликанте, но и в пригороде крупных городов — Мадрида и Барселоны.
Можно ли купить в Испании дом до 100.000 евро?
В пределах такой стоимости в стране представлен обширный выбор объектов. Например, недорого купить дом в Испании можно в Коста-Бланке или Коста-Дораде. Здесь часто продается жилье по цене 1.000 — 1.200 евро за «квадрат». Площадь выставленных на продажу домов в Испании в этом сегменте не превышает 50-70 метров.
В ряде случаев купить недвижимость до 100.000 евро можно и в элитных регионах страны. Единственный нюанс — у таких объектов квадратура часто ограничена 40-50 метрами. Кроме того, покупателю нужно быть готовым к проведению ремонтных работ.
Насколько выгодно покупать в Испании дом под сдачу?
Купив местное жилье, владелец сможет круглогодично сдавать его в аренду. Такой подход позволит:
- получать от 1000 до 2000 евро в месяц;
- быстро окупить вложенные средства в недвижимость.
При желании владелец может получать и больше. Например, от сдачи домов в Испании посуточно или понедельно заработок увеличивается в 2 раза. Многое в этом вопросе еще зависит от класса жилья и наличия дополнительных удобств, таких как бассейн и терраса.