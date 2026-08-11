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Дома в San Roque, Испания

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виллы
17
таунхаусы
6
31 объект найдено
Вилла в San Roque, Испания
Вилла
San Roque, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 825 м²
Просыпаться над Средиземным морем, видеть Гибралтар и зелёные склоны Сотогранде, оставаясь в…
$16,07 млн
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Вилла в San Roque, Испания
Вилла
San Roque, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 9
A sanctuary where architecture and nature merge in perfect harmonyLocated in the prestigious…
$14,50 млн
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Вилла в San Roque, Испания
Вилла
San Roque, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Супер Современный Шедевр в Альтос де ВальдеррамаДобро пожаловать в Виллу Стерн — ультрасовре…
$5,87 млн
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Вилла в San Roque, Испания
Вилла
San Roque, Испания
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 2 041 м²
Вилла Noon: передовая архитектура, устойчивая роскошь и привилегированное расположение в La …
$14,80 млн
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Вилла 7 комнат в San Roque, Испания
Вилла 7 комнат
San Roque, Испания
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 2 087 м²
Количество этажей 3
Вилла с видом на море и полем для гольфа в Сотогранде, с высоким уровнем энергоэффективности…
$11,41 млн
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Таунхаус 5 комнат в San Roque, Испания
Таунхаус 5 комнат
San Roque, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 194 м²
Количество этажей 2
Роскошный таунхаус, расположенный на поле для гольфа с большим садом, террасами и общим басс…
$582,172
НДС
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Вилла 9 комнат в San Roque, Испания
Вилла 9 комнат
San Roque, Испания
Число комнат 9
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 1 544 м²
Количество этажей 2
Инновационная вилла с нулевым энергопотреблением в престижном месте Сотогранде, Сан-Роке Это…
$10,21 млн
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Таунхаус 5 комнат в San Roque, Испания
Таунхаус 5 комнат
San Roque, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 225 м²
Количество этажей 1
Роскошный таунхаус на поле для гольфа с просторным садом, террасами и общим бассейном среди …
$803,549
НДС
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Вилла в San Roque, Испания
Вилла
San Roque, Испания
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 742 м²
Вилла Oak — новая роскошная резиденция в Altos de Valderrama, Сотогранде, спроектированная и…
$10,02 млн
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Вилла в San Roque, Испания
Вилла
San Roque, Испания
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 9
Откройте для себя виллу Дуб, необыкновенное убежище, где архитектурный блеск гармонирует с в…
$10,21 млн
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Дуплекс 3 комнаты в San Roque, Испания
Дуплекс 3 комнаты
San Roque, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Количество этажей 1
Современный двухуровневый дом на верхнем этаже с большой террасой на крыше, общим бассейном,…
$556,584
НДС
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Вилла в San Roque, Испания
Вилла
San Roque, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 2 087 м²
Villa HALO — это уникальная вилла класса люкс, расположенная в La Reserva de Sotogrande, одн…
$11,16 млн
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Дом 8 спален в San Roque, Испания
Дом 8 спален
San Roque, Испания
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 2 800 м²
Расположенная в эксклюзивном и известном районе Сотогранде Коста-дель-Соль, эта новаторская …
$13,31 млн
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Таунхаус 5 комнат в San Roque, Испания
Таунхаус 5 комнат
San Roque, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 155 м²
Количество этажей 2
Новые дома в Сан-Роке, Кадис, рядом с различными полями для гольфа Предлагаемые на продажу д…
$768,326
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Вилла в San Roque, Испания
Вилла
San Roque, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 8
Расположенная в престижном районе La Reserva de Sotogrande, Вилла Halo представляет собой ве…
$10,21 млн
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Дуплекс 5 комнат в San Roque, Испания
Дуплекс 5 комнат
San Roque, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
Количество этажей 3
Удивительные квартиры с видом на море и поле для гольфа в Ла-Алькаидеса, Кадис Новый комплек…
$754,052
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Вилла в San Roque, Испания
Вилла
San Roque, Испания
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 12
This fantastic and very modern villa located in Lower Sotogrande offers so many features tha…
$4,75 млн
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Вилла в Guadiaro, Испания
Вилла
Guadiaro, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Закрытый охраняемый комплекс состоит из 27 роскошных вилл с 3, 4 или 5 спальнями, с видом на…
$476,384
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Дом 5 комнат в Torreguadiaro, Испания
Дом 5 комнат
Torreguadiaro, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Эти дома имеют впечатляющий вид на Средиземное море и холмистые лесистые холмы Южной Андалус…
$1,37 млн
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Дом 5 комнат в San Roque, Испания
Дом 5 комнат
San Roque, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
(EN) BEAUTIFUL ANDALUSIAN STYLE VILLA WITH AMAZING SEA VIEWS, LARGE SWIMMING POOL AND PRIVAT…
$795,143
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Таунхаус в San Roque, Испания
Таунхаус
San Roque, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Se vende un chalet adosado en Sotogrande con vistas al mar.  Tiene dos plantas con dos dormi…
$270,103
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Вилла в Guadiaro, Испания
Вилла
Guadiaro, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
ВИЛЛА НА ПРОДАЖУ С УНИКАЛЬНЫМ ДИЗАЙНОМ НА УЧАСТКЕ СОТОГРАНДЕ ПЛОЩАДЬ: 2872 м2. Современный (…
$3,70 млн
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Дом 4 комнаты в Torreguadiaro, Испания
Дом 4 комнаты
Torreguadiaro, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Отдельно стоящая вилла , общей площадью 286,41 м², из которых 207,65 м² относятся к первому…
$1,16 млн
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Дом 4 комнаты в Torreguadiaro, Испания
Дом 4 комнаты
Torreguadiaro, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Это последний проект серии характерных разработок и градостроительства, созданный для предло…
$4,06 млн
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Таунхаус в San Roque, Испания
Таунхаус
San Roque, Испания
Площадь 179 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   410 000 гаста & евро;   1 356 000. [Хабитасьоны: 2 - 5] […
$405,789
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Дом 6 комнат в Torreguadiaro, Испания
Дом 6 комнат
Torreguadiaro, Испания
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
прекрасная возможность приобрести величественную виллу в фантастической зоне F в Сотогранде,…
$1,31 млн
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Вилла в Guadiaro, Испания
Вилла
Guadiaro, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Отдельная вилла, Сотогранде, Коста-дель-Соль. 3 Спальни, 3 Ванные комнаты, Построен 286 m², …
$799,867
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Вилла в San Roque, Испания
Вилла
San Roque, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
Количество этажей 2
Un manto de árboles envuelve el terreno donde se alza ECO villas, creando una perfecta conex…
$1,85 млн
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Вилла в San Roque, Испания
Вилла
San Roque, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 308 м²
Безупречная и впечатляющая современная отдельная вилла с уникальным панорамным видом на море…
$6,29 млн
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Вилла в Guadiaro, Испания
Вилла
Guadiaro, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Вилла, Sotogrande, Costa del Sol. 5 Спальные комнаты, 5 Ванные комнаты, Площадь 1600 m², Тер…
$8,00 млн
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