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Дома в San Roque, Испания

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таунхаусы
4
12 объектов найдено
Таунхаус 4 спальни с кондиционером, с парковка в San Enrique de Guadiaro, Испания
Таунхаус 4 спальни с кондиционером, с парковка
San Enrique de Guadiaro, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 143 м²
Количество этажей 2
Таунхаусы в Комплексе с Бассейном и Садом Рядом с Полем Для Гольфа в Сан-Роке, Кадис Таунхау…
€471,000
Дом 6 спален с кондиционером, с видом на море, с террасой в San Roque, Испания
Дом 6 спален с кондиционером, с видом на море, с террасой
San Roque, Испания
Комнаты 6
Площадь 2 005 м²
Вилла на продажу в Sotogrande Alto, Sotogrande, с 6 спальня, 6 ванная, 2 ванная комната, 2 т…
€15,00 млн
Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой в San Roque, Испания
Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
San Roque, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 812 м²
Продается вилла современной архитектуры, находящаяся в стадии строительства, в Сотогранде Ал…
€2,80 млн
Дом 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с центральным отоплением в San Roque, Испания
Дом 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с центральным отоплением
San Roque, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 179 м²
Количество этажей 3
Виллы 3+1 и 4+1 с Собственным Бассейном в Прекрасном Месте Сан-Роке, Кадис Виллы с уникальны…
€590,000
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в San Roque, Испания
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
San Roque, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 149 м²
Количество этажей 2
Современные Виллы с 3-мя Спальнями в Районе Сотогранде в Кадисе Жилой комплекс расположен в …
€655,000
Дом 5 спален с бассейном, с гаражом, с садом в Guadiaro, Испания
Дом 5 спален с бассейном, с гаражом, с садом
Guadiaro, Испания
Комнаты 5
Площадь 525 м²
Вилла на продажу в Sotogrande, с 5 спальня, 4 ванная, 1 туалет и характеристики бассейн (Час…
€1,23 млн
Вилла 5 спален в San Roque, Испания
Вилла 5 спален
San Roque, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 308 м²
Безупречная и впечатляющая современная отдельная вилла с уникальным панорамным видом на море…
€5,80 млн
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером в San Roque, Испания
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
San Roque, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Продается новый современный таунхаус в La Finca de Sotogrande, в новом закрытом комплексе та…
€525,000
Таунхаус с террасой, с гаражом, с садом в San Roque, Испания
Таунхаус с террасой, с гаражом, с садом
San Roque, Испания
Площадь 179 м²
Nueva Promoción: Precios desde & euro; & amp; nbsp; 410 000 гаста & евро; & amp; nbsp; 1 356…
€410,000
Вилла 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море в San Roque, Испания
Вилла 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
San Roque, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 838 м²
"Villa Las Nubes" - роскошная современная вилла расположена в Сотогранде и имеет уникальный …
€4,00 млн
Таунхаус 2 спальни с балконом, с мебелью, с террасой в San Roque, Испания
Таунхаус 2 спальни с балконом, с мебелью, с террасой
San Roque, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Se vende un chalet adosado en Sotogrande con vistas al mar.  Tiene dos plantas con dos …
€249,000
Вилла 8 спален в San Roque, Испания
Вилла 8 спален
San Roque, Испания
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 12
This fantastic and very modern villa located in Lower Sotogrande offers so many features tha…
€4,50 млн
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