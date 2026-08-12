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Виллы в Македонии и Фракии, Греция

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Kassandra Municipality
545
Pallini Municipal Unit
278
Kassandra Municipal Unit
267
Municipality of Nea Propontida
69
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919 объектов найдено
Вилла в Kassandra Municipality, Греция
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Вилла
Kassandra Municipality, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 310 м²
Количество этажей 2
Вилла строится в востребованном районе Кассандра, Сани. Просторная резиденция площадью 310 к…
$1,10 млн
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Вилла 6 комнат в Kassandra Municipality, Греция
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Вилла 6 комнат
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Количество этажей 3
Детали  Год постройки: 2013  Количество комнат: 6  Тип отопления: дизель  Уровне…
$571,130
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Вилла 5 комнат в Полихроно, Греция
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Вилла 5 комнат
Полихроно, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Количество этажей 3
Детали  Год постройки: 2012  Количество комнат: 5  Тип отопления: дизель  Уровне…
$512,851
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Вилла в Каллитеа, Греция
Лента Новое
Вилла
Каллитеа, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Количество этажей 2
Великолепная вилла, расположенная в престижном районе Кассандра, Каллифея. Этот современный …
$794,763
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Vista Estate
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Вилла в Thermi, Греция
Вилла
Thermi, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 450 м²
Продаётся современный объект недвижимости общей площадью 450 кв.м, построенный в 2019 году, …
$4,06 млн
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Вилла 5 комнат в Пефкохори, Греция
Вилла 5 комнат
Пефкохори, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Продается просторная вилла площадью 150 м², расположенная в живописном поселке Певкохори на …
$925,918
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Вилла 3 комнаты в Полихроно, Греция
Вилла 3 комнаты
Полихроно, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
Эта потрясающая набережная Maisonette в Халкидики, Греция, предлагает захватывающий вид на м…
$740,415
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Halkidiki Properties
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Вилла 7 комнат в Municipality of Sithonia, Греция
Вилла 7 комнат
Municipality of Sithonia, Греция
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
Этаж -1/-1
Красивый отдельный дом Перед морем, в замечательном месте в Ситонии, в маленьком раю Халкиди…
$2,85 млн
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Halkidiki Properties
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Вилла в Полихроно, Греция
Вилла
Полихроно, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Имущественный код: HPS5053 - Villa FOR SALE в Паллини Полихроно за €900,000. Это 120.00 кв. …
Цена по запросу
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Вилла в Кардия, Греция
Вилла
Кардия, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 480 м²
Property Code: HPS5262 - Villa FOR SALE in Mikra Kardia for € 3.200.000 . This 480 sq. m. f…
$3,68 млн
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Вилла 4 комнаты в Афитос, Греция
Вилла 4 комнаты
Афитос, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 135 м²
Представляем очаровательный мезонет в хорошем состоянии с удивительными открытыми видами, ра…
$558,159
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Halkidiki Properties
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Вилла в Кардия, Греция
Вилла
Кардия, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 408 м²
Property Code: HPS5141 - Villa FOR SALE in Thermi Neo Risio for € 750.000 . This 408.00 sq.…
$863,139
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Вилла в Криопиги, Греция
Вилла
Криопиги, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Property Code: HPS5293 - Villa FOR SALE in Kassandra Kriopigi for € 1.000.000 . This 180 sq…
$1,15 млн
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Вилла 3 комнаты в Неа-Потидея, Греция
Вилла 3 комнаты
Неа-Потидея, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Этаж -1/-1
Этот отдельно стоящий дом в Халкидики, Греция, является идеальной возможностью для ремонта. …
$307,557
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Halkidiki Properties
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Вилла в Полихроно, Греция
Вилла
Полихроно, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 160 м²
Property Code: HPS5572 - Villa FOR SALE in Pallini Chaniotis for € 870.000 . This 160 sq. m…
$1,00 млн
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Вилла в Gerakini, Греция
Вилла
Gerakini, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 450 м²
Property Code: HPS3095 - Villa FOR SALE in Poligiros Gerakini for € 1.500.000 . This 450 sq…
$1,73 млн
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Вилла в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Вилла
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 387 м²
Эта роскошная недвижимость находится в охраняемом, эксклюзивном жилом комплексе с ограниченн…
$941,061
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Вилла 3 комнаты в Kassandra Municipality, Греция
Вилла 3 комнаты
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Представляем потрясающий Maisonette в Кассандре, Халкидики. Эта роскошная недвижимость предл…
$353,121
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Halkidiki Properties
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Вилла в Касандрия, Греция
Вилла
Касандрия, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Имущественный код: HPS5704 - Вилла для продажи в Кассандре Кассандрейя за € 480 000. Эта вил…
$552,409
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Вилла в Kassandra Municipality, Греция
Вилла
Kassandra Municipality, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
Property Code: HPS4528 - Villa FOR SALE in Kassandra Poseidi for € 2.000.000 . This 230 sq.…
$2,30 млн
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Вилла 4 комнаты в Gerakini, Греция
Вилла 4 комнаты
Gerakini, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж -1/-1
Расположенный в красивом регионе Халкидики, Греция, этот отремонтированный мезонет может пох…
$427,628
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Halkidiki Properties
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Вилла 3 комнаты в Каландра, Греция
Вилла 3 комнаты
Каландра, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 212 м²
Этаж -1/-1
Представляем отдельный дом в красивом регионе Халкидики, Греция. Это свойство предлагает иде…
$546,768
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Halkidiki Properties
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Вилла в Municipality of Sithonia, Греция
Вилла
Municipality of Sithonia, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 506 м²
Property Code: HPS3996 - Villa FOR SALE in Sithonia Vourvourou for € 2.200.000 . This 506 s…
$2,53 млн
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Вилла 4 комнаты в Kassandra Municipality, Греция
Вилла 4 комнаты
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 252 м²
Этаж -2/-2
Роскошная недвижимость. Уникальный отдельно стоящий дом с роскошным бассейном, в очень краси…
$740,415
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Halkidiki Properties
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Вилла в Пиргадикия, Греция
Вилла
Пиргадикия, Греция
Количество спален 3
Площадь 220 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 220 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Первый э…
$661,197
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Grekodom Development
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Вилла в Криопиги, Греция
Вилла
Криопиги, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 213 м²
Property Code: HPS5638 - Villa FOR SALE in Kassandra Kriopigi for € 550.000 . This 213.00 s…
$636,867
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Вилла в Nea Michaniona, Греция
Вилла
Nea Michaniona, Греция
Количество спален 5
Площадь 460 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 460 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
$1,42 млн
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Grekodom Development
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Вилла в Ormos Panagias, Греция
Вилла
Ormos Panagias, Греция
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Добро пожаловать в этот потрясающий отдельный дом, который в настоящее время строится в Халк…
$364,512
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Halkidiki Properties
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Вилла 3 комнаты в Municipality of Sithonia, Греция
Вилла 3 комнаты
Municipality of Sithonia, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Расположенный в потрясающем регионе Халкидики, этот недавно построенный отдельно стоящий дом…
$740,415
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Halkidiki Properties
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Вилла 3 комнаты в Касандрия, Греция
Вилла 3 комнаты
Касандрия, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Представляем потрясающий отдельно стоящий дом в комплексе в Халкидики, Греция. Эта роскошная…
$455,640
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Halkidiki Properties
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Параметры недвижимости в Македонии и Фракии, Греция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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