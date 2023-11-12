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Виллы в Касандрия, Греция
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13 объектов найдено
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Вилла 6 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Касандрия, Греция
6
3
Превосходное место отдыха с современной архитектурой идеально подходит для вашего летнего от…
€990,000
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Вилла с балконом, с бытовой техникой, с парковка
Fourka, Греция
Этот захватывающий новый проект вилл, спроектированных архитекторами, теперь доступен для бр…
€350,000
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Вилла 3 спальни с балконом, с гаражом, с бытовой техникой
Касандрия, Греция
3
2
Продается вилла, построенная в 2009 году в тихом месте, идеально подходящем для постоянного …
€298,000
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Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с парковка
Kallithea, Греция
3
3
100 м²
Set within the luxurious and secure Halkidiki urbanisation, this contemporary 3-bedroom vill…
€295,000
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Вилла 7 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Kallithea, Греция
7
2
460 м²
Код недвижимости: 3-1110 - Вилла на продажу в Кассандре Каллитея за € 3.500.000 . Это 460 кв…
€3,50 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Fourka, Греция
4
3
175 м²
Код недвижимости: 4-978 - Вилла на продажу в Кассандре Фурка для € 540.000. Это 175 кв. Вилл…
€450,000
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Вилла 4 спальни
Kallithea, Греция
4
1
200 м²
Код недвижимости: HPS228 - Вилла на продажу в Кассандре Каллитея за € 780.000. Это 200 кв. В…
€780,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Kallithea, Греция
4
1
228 м²
Код недвижимости: HPS112 - Вилла, ЧТОБЫ ПРОДАВАТЬСЯ в Кассандре Каллитея за € 4 000 000. Это…
€4,00 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Kallithea, Греция
4
2
2
Код недвижимости: 1 -263 - Вилла, ЧТОБЫ ПРОДАВАТЬСЯ в Кассандре Каллитея за € 650 000. Это 2…
€690,000
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Вилла 4 спальни с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Kallithea, Греция
5
2
200 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 200 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Пер…
€600,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Касандрия, Греция
7
3
350 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 350 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Пер…
€750,000
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Вилла 6 спален с бассейном, с видом на город, с furnishings
Kallithea, Греция
9
3
540 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 540 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Цок…
€1,000,000
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Вилла 1 комната с furnishings
Kallithea, Греция
1
400 м²
1
Продается вилла площадью 400 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Недвижимость …
€400,000
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