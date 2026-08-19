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Виллы в Касандрии, Греция

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11 объектов найдено
Вилла в Касандрия, Греция
Вилла
Касандрия, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Property Code: HPS5025 - Villa FOR SALE in Kassandra Sani for € 350.000 . This 115.00 sq. m…
$402,798
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Вилла 3 комнаты в Касандрия, Греция
Вилла 3 комнаты
Касандрия, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Представляем потрясающий отдельно стоящий дом в комплексе в Халкидики, Греция. Эта роскошная…
$455,640
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Halkidiki Properties
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Вилла в Касандрия, Греция
Вилла
Касандрия, Греция
Количество спален 5
Площадь 350 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 350 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Пер…
$885,531
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Grekodom Development
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Вилла в Касандрия, Греция
Вилла
Касандрия, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Имущественный код: HPS5704 - Вилла для продажи в Кассандре Кассандрейя за € 480 000. Эта вил…
$552,409
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Вилла в Касандрия, Греция
Вилла
Касандрия, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Имущественный код: HPS5694 - Вилла для продажи в Кассандре Кассандрейя за 430 000 евро. Эта …
$494,867
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Вилла 4 комнаты в Касандрия, Греция
Вилла 4 комнаты
Касандрия, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
Расположенный в живописном регионе Халкидики, этот просторный мезонет предлагает удивительны…
$227,820
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Агентство
Halkidiki Properties
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LDV InvestLDV Invest
Вилла 6 комнат в Касандрия, Греция
Вилла 6 комнат
Касандрия, Греция
Число комнат 6
Количество этажей 3
Детали  Количество этажей в здании: 4  Год постройки: 2020  Количество комнат: 6 …
$1,75 млн
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Аталанта
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Вилла 6 комнат в Касандрия, Греция
Вилла 6 комнат
Касандрия, Греция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 215 м²
Красивый мезонет в замечательном месте в Кассандре, в самом сердце Халкидики. Недвижимость р…
$296,166
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Halkidiki Properties
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Вилла в Касандрия, Греция
Вилла
Касандрия, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Detached country house on 2 floors with 100 sq meters, strategically located near Kassandra,…
$380,714
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Вилла в Касандрия, Греция
Вилла
Касандрия, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
The property is a stunning home in a popular location that offers a tranquil and serene envi…
$353,109
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Вилла в Касандрия, Греция
Вилла
Касандрия, Греция
Количество спален 6
Площадь 400 м²
Вилла состоит из трех уровней, первый из которых занимает большая гостиная, совмещенная с ку…
$2,39 млн
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