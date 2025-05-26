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Виллы в Kassandra Municipality, Греция

Pallini Municipal Unit
227
Kassandra Municipal Unit
158
Касандрия
5
Вилла Удалить
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386 объектов найдено
Вилла 5 комнат в Палиури, Греция
Вилла 5 комнат
Палиури, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Этаж 3/1
Продается 3-этажная вилла площадью 160 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на с…
$626,246
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Вилла в Полихроно, Греция
Вилла
Полихроно, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 150 м²
Код недвижимости: HPS4219 - Вилла НА ПРОДАЖУ в Pallini Polichrono за € 700.000 . Эта вилла п…
$732,159
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Вилла в Kassandra Municipality, Греция
Вилла
Kassandra Municipality, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 260 м²
Код объекта: HPS4600-ВиллаПРОДАЕТСЯвКассандреСаниза€860.000.Этамебельнаявиллаплощадью260кв.м…
$938,019
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Вилла в Сивири, Греция
Вилла
Сивири, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Tiny home for sale in a quiet location of the town Siviri with 40 sq meters and a gated gard…
$164,708
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Вилла в Kassandra Municipality, Греция
Вилла
Kassandra Municipality, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 228 м²
Код недвижимости: HPS112 - Вилла, ЧТОБЫ ПРОДАВАТЬСЯ в Кассандре Каллитея за € 4 000 000. Это…
$4,16 млн
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Вилла в Афитос, Греция
Вилла
Афитос, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Это может быть дом вашей мечты в ХАЛКИДИКИ: построенный в 2008 году, он характеризуется совр…
$472,162
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Вилла в Фоурка, Греция
Вилла
Фоурка, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Побалуйте себя великолепием этой исключительной роскошной виллы, предлагающей захватывающий …
$902,836
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Вилла в Пефкохори, Греция
Вилла
Пефкохори, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Код объекта: HPS4827-ВиллаПРОДАЕТСЯвПаллиниПефкохориза€500.000.Этамеблированнаявиллаплощадью…
$518,030
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Вилла 5 комнат в Kassandra Municipality, Греция
Вилла 5 комнат
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Этаж 3/1
Продается 3-этажная вилла площадью 160 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Цок…
$704,056
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Grekodom Development
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Вилла в Пефкохори, Греция
Вилла
Пефкохори, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Представьте, что вы просыпаетесь под нежные звуки щебетания птиц и под золотые лучи солнца, …
$930,164
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Вилла в Каландра, Греция
Вилла
Каландра, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 200 м²
Код недвижимости: HPS5445 - Вилла НА ПРОДАЖУ в Кассандра Посейди за € 450.000 . Эта меблиров…
$466,227
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Вилла в Kassandra Municipality, Греция
Вилла
Kassandra Municipality, Греция
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 000 м²
Код недвижимости: HPS515 - Вилла, ЧТОБЫ ПРОДАВАТЬСЯ в Кассандра Сани за € 15.500.000. Это 10…
$18,55 млн
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Вилла 5 комнат в Ханиотис, Греция
Вилла 5 комнат
Ханиотис, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 223 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 223 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Вил…
$1,02 млн
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Grekodom Development
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Вилла в Касандрия, Греция
Вилла
Касандрия, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
PropertyCode:HPS5025-VillaFORSALEinKassandraSanifor€350.000.This115sq.m.Villaconsistsof2leve…
$369,103
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Вилла в Палиури, Греция
Вилла
Палиури, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Расположенный в тихом и спокойном месте, в тихом и престижном районе, этот потрясающий дом в…
$293,761
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Вилла в Пефкохори, Греция
Вилла
Пефкохори, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Этот прекрасный ОТДЕЛЬНЫЙ ДОМ  с потрясающим видом и 50 м2 балконов.  Он предлагает выгодное…
$380,050
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Вилла в Каллитеа, Греция
Вилла
Каллитеа, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Старый дом 70 кв. метров плюс земля, с возможностью строительства 287 кв. метров. Дом находи…
$195,988
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Вилла в Пефкохори, Греция
Вилла
Пефкохори, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Код объекта: HPS3892-ВиллаПРОДАЕТСЯвПаллиниПефкохориза€680.000.Этавиллаплощадью185кв.м.состо…
$704,521
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Вилла в Неа-Скиони, Греция
Вилла
Неа-Скиони, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
This is one of the finest beachfront offers on the market, home with 70 sq meters on one flo…
$324,921
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Вилла в Пефкохори, Греция
Вилла
Пефкохори, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 3
Spacious open plan villa with living luxury in mind, set on beautiful gardens and with amazi…
$1,07 млн
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Вилла в Пефкохори, Греция
Вилла
Пефкохори, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 198 м²
Код объекта: HPS4873-ВиллаПРОДАЕТСЯвПаллиниПефкохориза€850.000.Этавиллаплощадью198кв.м.состо…
$880,651
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Вилла в Полихроно, Греция
Вилла
Полихроно, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Бутик-проект этой великолепной виллы в престижном районе недалеко от POLIHRONO HALKIDIKI с 2…
$1,04 млн
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Вилла 5 комнат в Палиури, Греция
Вилла 5 комнат
Палиури, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 935 м²
Количество этажей 3
Жилая площадь – 135 м2 Общая площадь земли – 800 м2 Описание недвижимости: Гостиная – кух…
$696,178
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Stegi Real Estate
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Вилла в Полихроно, Греция
Вилла
Полихроно, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
3oo sq meter villa for sale on 3 floors which was built in 1990 including panoramic sea view…
$1,08 млн
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Вилла в Kassandra Municipality, Греция
Вилла
Kassandra Municipality, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 230 м²
Код недвижимости: HPS4441 - Вилла НА ПРОДАЖУ в Кассандра Посейди за € 2.200.000 . Эта меблир…
$2,36 млн
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Вилла в Неа-Фокея, Греция
Вилла
Неа-Фокея, Греция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
В N Fokies Halkidiki создаются миры премиальной жизни, не оставляя никаких желаний, не испол…
$795,329
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Вилла 5 комнат в Kassandra Municipality, Греция
Вилла 5 комнат
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Этаж 3/1
Продается 3-этажная вилла площадью 160 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Цок…
$759,934
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Grekodom Development
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Вилла в Kassandra Municipality, Греция
Вилла
Kassandra Municipality, Греция
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 630 м²
Код объекта: HPS4420-ВиллаПРОДАЕТСЯвКассандреСаниза€1.950.000.Этамеблированнаявиллаплощадью6…
$2,02 млн
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Вилла 4 комнаты в Ханиотис, Греция
Вилла 4 комнаты
Ханиотис, Греция
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 108 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 108 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Пер…
$532,309
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Grekodom Development
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Вилла в Пефкохори, Греция
Вилла
Пефкохори, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Окунитесь в великолепие этой исключительной роскошной виллы, расположенной , с захватывающим…
$887,063
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Параметры недвижимости в Kassandra Municipality, Греция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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