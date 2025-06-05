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Виллы в Салониках, Греция

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4 объекта найдено
Вилла в Municipality of Thessaloniki, Греция
Вилла
Municipality of Thessaloniki, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Этаж -1/3
Продается 3-этажный коттедж площадью 220 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из гостино…
$1,31 млн
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Вилла 10 комнат в Municipality of Thessaloniki, Греция
Вилла 10 комнат
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 10
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Количество этажей 4
Продается 4-этажная вилла площадью 450 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из одной спа…
$1,46 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Вилла в Municipality of Thessaloniki, Греция
Вилла
Municipality of Thessaloniki, Греция
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Propertycode: HPS4164-Villaforsaleinkalamariaagionansirofor € 1,400.000.This450SQ.M.Furnishe…
$1,47 млн
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Вилла в Municipality of Thessaloniki, Греция
Вилла
Municipality of Thessaloniki, Греция
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Этаж -1/4
Продается 4-этажная вилла площадью 450 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из одной спа…
$1,59 млн
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