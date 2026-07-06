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Снять квартиру на сутки в Греции

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Аттика
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3 объекта найдено
Ground floor apartment for rent 30 sq.m. just a few minutes from the sea in the area of ​​Perdika. в Пердика, Греция
Ground floor apartment for rent 30 sq.m. just a few minutes from the sea in the area of ​​Perdika.
Пердика, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Квартира на первом этаже в аренду 30 кв.м. всего в нескольких минутах от моря в районе Перди…
Цена по запросу
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Comfortable studio of 23 sq.m. with private yard ideal for relaxing holidays in Perdika. в Пердика, Греция
Comfortable studio of 23 sq.m. with private yard ideal for relaxing holidays in Perdika.
Пердика, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 23 м²
Комфортабельная студия 23 кв.м. с частным двором идеально подходит для отдыха в Пердике. Про…
Цена по запросу
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For rent first floor apartment 70 sq.m. in Aegina in the area of ​​Perdika. в Пердика, Греция
For rent first floor apartment 70 sq.m. in Aegina in the area of ​​Perdika.
Пердика, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Для аренды квартиры первого этажа 70 кв.м. в Эгине в районе Пердика.Идеально подходит для се…
Цена по запросу
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