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Виллы в Василика, Греция

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3 объекта найдено
Вилла 6 спален с видом на горы, с furnishings в Lakkia, Греция
Вилла 6 спален с видом на горы, с furnishings
Lakkia, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 318 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 318 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
€550,000
Вилла 1 комната с видом на горы, с furnishings в Souroti, Греция
Вилла 1 комната с видом на горы, с furnishings
Souroti, Греция
Комнаты 1
Площадь 179 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 179 кв.м в пригороде города Салоники. Из окон открывается великолеп…
€180,000
Вилла 3 спальни с бассейном, с видом на горы, с furnishings в Souroti, Греция
Вилла 3 спальни с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Souroti, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 480 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 480 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
€1,000,000
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