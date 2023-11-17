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Виллы в Никити, Греция

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8 объектов найдено
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Никити, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Никити, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Этаж 1/1
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из одной спаль…
€1,30 млн
Вилла 4 спальни с видом на город, с furnishings в Никити, Греция
Вилла 4 спальни с видом на город, с furnishings
Никити, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 185 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 185 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Первы…
€480,000
Вилла 4 спальни с видом на город, с furnishings в Никити, Греция
Вилла 4 спальни с видом на город, с furnishings
Никити, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 185 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 185 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Первы…
€480,000
Вилла 4 спальни в Айос-Николаос, Греция
Вилла 4 спальни
Айос-Николаос, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 600 м²
Код недвижимости: HPS716 - Вилла на продажу в Ситония Элия за € 1.900.000. Это 600 кв. Вилла…
€1,90 млн
Вилла 8 спален в Никити, Греция
Вилла 8 спален
Никити, Греция
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Код недвижимости: HPS51 - Вилла на продажу в Ситония Никити за € 3.500.000. Это 400 кв. Вилл…
€3,50 млн
Вилла 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Айос-Николаос, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 1
Площадь 370 м²
Количество этажей 1
Вилла построена на возвышенности от уровня моря с прекрасным видом на Святую гору Афон. Архи…
Цена по запросу
Вилла 5 спален с видом на море, с furnishings в Никити, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с furnishings
Никити, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 350 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Первы…
€5,20 млн
Вилла 6 спален с видом на море, с furnishings в Никити, Греция
Вилла 6 спален с видом на море, с furnishings
Никити, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 480 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 480 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Первы…
€2,50 млн
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