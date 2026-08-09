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Виллы в Никити, Греция

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29 объектов найдено
Вилла в Никити, Греция
Вилла
Никити, Греция
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 549 м²
Property Code: HPS4640 - Villa FOR SALE in Sithonia Nikiti for € 2.920.000 . This 549 sq. m…
$3,36 млн
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Вилла 7 комнат в Никити, Греция
Вилла 7 комнат
Никити, Греция
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 200 м²
Представляем хорошую недвижимость в красивом регионе Халкидики, Греция. Этот отдельный дом р…
$854,325
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Halkidiki Properties
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Вилла 4 комнаты в Никити, Греция
Вилла 4 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Испытайте роскошь, живя в этом потрясающем мезонете в Халкидики, Греция. В настоящее время с…
$398,685
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Halkidiki Properties
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LDV InvestLDV Invest
Вилла в Никити, Греция
Вилла
Никити, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 350 м²
Property Code: HPS4422 - Villa FOR SALE in Sithonia Nikiti for € 5.200.000 . This 350 sq. m…
$5,98 млн
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Вилла 4 комнаты в Никити, Греция
Вилла 4 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 200 м²
Красивый отдельно стоящий дом в очень красивом месте в Ситонии, в самом сердце Халкидики. Не…
$227,820
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Halkidiki Properties
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Вилла 5 комнат в Никити, Греция
Вилла 5 комнат
Никити, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 198 м²
Количество этажей 3
Продаётся вилла площадью 198 кв. м в Никити, на полуострове Ситония (Халкидики). Вилла имеет…
$633,183
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Вилла 4 комнаты в Никити, Греция
Вилла 4 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
Этот отдельно стоящий дом в Халкидики, Ситония находится в хорошем состоянии, предлагая 4 сп…
$911,280
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Halkidiki Properties
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Вилла 3 комнаты в Никити, Греция
Вилла 3 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Представляем потрясающий недавно построенный мезонет для продажи в Халкидики, Греция. Эта ро…
$455,640
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Halkidiki Properties
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Вилла 3 комнаты в Никити, Греция
Вилла 3 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Количество этажей 2
Продается роскошная  вилла  в Никити, Халкидики .Идеальное место для тех, кто ищет элегантно…
Цена по запросу
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Вилла в Никити, Греция
Вилла
Никити, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Код собственности: HPS4900 - Вилла для продажи в Ситонии Никити за €0. Эта вилла площадью 12…
Цена по запросу
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Вилла 3 комнаты в Никити, Греция
Вилла 3 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Представляем потрясающий отдельный дом для продажи в Халкидики, Греция. Эта недвижимость мож…
$421,467
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Halkidiki Properties
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Вилла в Никити, Греция
Вилла
Никити, Греция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 395 м²
Код собственности: HPS5826 - Вилла для продажи в Ситонии Никити за €3.500.000. Эта 395,00 кв…
$4,05 млн
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Вилла 5 комнат в Никити, Греция
Вилла 5 комнат
Никити, Греция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Расположенный в красивом регионе Халкидики, Греция, этот отдельный дом на набережной являетс…
$2,28 млн
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Halkidiki Properties
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Вилла в Никити, Греция
Вилла
Никити, Греция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 395 м²
Property Code: HPS5700 - Villa FOR SALE in Sithonia Nikiti for € 3.500.000 . This 395.00 sq…
$4,03 млн
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Вилла 3 комнаты в Никити, Греция
Вилла 3 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Этаж -1/-1
Испытайте роскошную жизнь в этом недавно построенном мезонете в Халкидики, Греция. Это потря…
$239,211
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Halkidiki Properties
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Вилла 4 комнаты в Никити, Греция
Вилла 4 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 161 м²
Этаж -1/-1
Этот потрясающий отдельно стоящий дом в Халкидики, Греция, предлагает ряд невероятных функци…
$529,682
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Halkidiki Properties
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Вилла 4 комнаты в Никити, Греция
Вилла 4 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Представляем прекрасную возможность владеть хорошим отдельно стоящим домом в комплексе в Хал…
$626,505
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Halkidiki Properties
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Вилла 3 комнаты в Никити, Греция
Вилла 3 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Представляем очаровательную Maisonette в хорошем состоянии, расположенную в Ситонии, Халкиди…
$398,685
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Halkidiki Properties
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Вилла 3 комнаты в Никити, Греция
Вилла 3 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Расположенный в красивом регионе Халкидики, этот набережный мезонет предлагает удивительный …
$330,339
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Halkidiki Properties
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Вилла 4 комнаты в Никити, Греция
Вилла 4 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж -1/-1
Расположенный в потрясающем регионе Халкидики, Греция, этот отремонтированный мезонет предла…
$427,628
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Halkidiki Properties
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Вилла 3 комнаты в Никити, Греция
Вилла 3 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Этаж -1/-1
Этот роскошный отдельно стоящий дом в комплексе является идеальной возможностью для тех, кто…
$341,730
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Halkidiki Properties
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Вилла 4 комнаты в Никити, Греция
Вилла 4 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 294 м²
Этаж -2/-2
Опыт роскошной жизни в этом потрясающем отдельно стоящем доме в Халкидики, Греция. Расположе…
$1,48 млн
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Halkidiki Properties
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Вилла в Никити, Греция
Вилла
Никити, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Код собственности: HPS4902 - Вилла для продажи в Ситонии Никити за €0. Эта вилла площадью 12…
Цена по запросу
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Вилла в Никити, Греция
Вилла
Никити, Греция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 430 м²
Property Code: HPS4646 - Villa FOR SALE in Sithonia Nikiti for € 2.950.000 . This 430 sq. m…
$3,40 млн
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Вилла 3 комнаты в Никити, Греция
Вилла 3 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этот красивый дом расположен в живописном регионе Халкидики, Греция, предлагая высококачеств…
$225,371
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Halkidiki Properties
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Вилла 4 комнаты в Никити, Греция
Вилла 4 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Добро пожаловать в этот красивый мезонет в Халкидики, Греция, всего в 5 минутах ходьбы от мо…
$1,08 млн
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Halkidiki Properties
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Вилла 5 комнат в Никити, Греция
Вилла 5 комнат
Никити, Греция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
Побег в потрясающий отдельно стоящий дом в Халкидики, Греция с удивительным открытым видом. …
$1,37 млн
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Halkidiki Properties
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Вилла 3 комнаты в Никити, Греция
Вилла 3 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Этаж -1/-1
Этот красивый Домик в Ситонии, Халкидики находится в хорошем состоянии, предлагая удивительн…
$444,249
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Halkidiki Properties
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Вилла 7 комнат в Никити, Греция
Вилла 7 комнат
Никити, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Роскошная вилла 300 кв.м. в Ситонии – комфорт, элегантность и великолепный вид. Продается со…
$1,46 млн
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