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Виллы в Pylaia Municipal Unit, Греция

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6 объектов найдено
Вилла в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Вилла
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Код недвижимости: HPS4527 — Вилла НА ПРОДАЖУ в Пилеа Пурнари за 1 100 000 евро. Это 300 кв.м…
€1,10 млн
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Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Число комнат 1
Площадь 280 м²
Количество этажей 2
Продается 1-этажная вилла площадью 280 кв.м в Салониках. Из окон открывается вид на море. У …
€1,20 млн
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Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Число комнат 1
Площадь 280 м²
Количество этажей 2
Продается 1-этажная вилла площадью 280 кв.м в Салониках. Из окон открывается вид на море. У …
€1,20 млн
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Grekodom Development
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Вилла 8 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Вилла 8 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 740 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 740 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 2 спальных к…
€4,00 млн
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Grekodom Development
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Вилла 6 комнат с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Вилла 6 комнат с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 1000 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из одной спаль…
€4,00 млн
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Grekodom Development
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Вилла 13 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на город в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Вилла 13 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на город
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Число комнат 13
Площадь 1 100 м²
Количество этажей 4
Предлагаем Вашему вниманию виллу площадью 1100 кв.м на участке 2800 кв.м. в элитном районе г…
€4,00 млн
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Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Pylaia Municipal Unit, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
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