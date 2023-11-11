ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Магазин
Другое
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Инвестиционная
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Греция
Коммерческая
Недвижимость для инвестиций
Инвестиционная недвижимость в Греции
Македонии и Фракии
16
Kavala Prefecture
8
Кавала
8
Аттика
5
Муниципалитет Кассандра
5
Municipality of Thessaloniki
3
Thessaloniki Municipal Unit
3
Инвестиционная
Очистить
30 объектов найдено
Новые
Дешевые выше
Дорогие выше
По популярности
По рейтингу
Инвестиционная 10 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Муниципалитет Кассандра, Греция
10
10
2
Этот традиционный греческий отель расположен в стильном жилом районе района Сани / Неа Фокия…
€1,20 млн
Рекомендовать
Инвестиционная 12 спален
Потос, Греция
12
12
Код недвижимости: 11354 - Здание ДЛЯ ПРОДАЖИ в Тасос Потос за €350.000 . Это 310 кв.м. Здан…
€350,000
Рекомендовать
Инвестиционная 10 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Chaniotis, Греция
6
6
3
Продается аренда квартир в нетронутом состоянии, с 250 кв. М арендуемой площади. Есть 5, дву…
€695,000
Рекомендовать
Инвестиционная 10 спален с балконом, с мебелью, с видом на море
Moles Kalyves, Греция
8
8
2
Инвестиционная возможность стучит с этими 8 квартирами перед пляжем, идеально подходит для и…
€3,40 млн
Рекомендовать
Инвестиционная с гаражом, с хранение
Тасос, Греция
Код недвижимости: 11143 - Здание для продажи в Тасос Лименас для € 285.000 Эксклюзив. Это 18…
€285,000
Рекомендовать
Инвестиционная 15 спален с гаражом, с садом, с камином
Тасос, Греция
15
4
Код недвижимости: 11040 - Здание для продажи в Тасос Лименас для € 680.000. Это 442 кв. Здан…
€550,000
Рекомендовать
Инвестиционная 1 спальня
Греция
1
1
Nea Roda ПРОДАЁТСЯ Бизнес 1 Помещение, 1 Гостиная 1 Ванная 1 WC Площадь: 50 m2, Цоколь этаж…
€22,000
Рекомендовать
Инвестиционная 1 спальня
Municipality of Thessaloniki, Греция
1
1
Faliro ПРОДАЁТСЯ Бизнес 1 Помещение, 1 Кухня 1 Ванная Площадь: 25 m2, Цоколь этаж, Год пос…
€14,000
Рекомендовать
Инвестиционная 2 комнаты с мебелью, с камином, с Painted
периферия Пелопоннес, Греция
2
2
276 м²
ID Недвижимость: 621641 - Τίρυνθα, отремонтированный дом для одной семьи, просторный 3 этажа…
Цена по запросу
Рекомендовать
Инвестиционная 1 спальня
Municipality of Thessaloniki, Греция
1
Agia Sofia ПРОДАЁТСЯ Бизнес 1 Помещение, 1 Кухня 1 WC Площадь: 70 m2, Цоколь этаж, Год пос…
€13,000
Рекомендовать
Инвестиционная 1 спальня
Municipality of Thessaloniki, Греция
1
Ladadika ПРОДАЁТСЯ Бизнес 1 Помещение, 1 Гостиная 1 WC Площадь: 56 m2, Цоколь этаж, Год по…
€55,000
Рекомендовать
Инвестиционная 1 спальня
Греция
1
Vosporos ПРОДАЁТСЯ Бизнес 1 Помещение, 1 Гостиная 1 Кухня 1 WC Площадь: 75 m2, Цоколь этаж,…
€11,000
Рекомендовать
Инвестиционная 1 спальня
Греция
1
Agioi Theodoroi ПРОДАЁТСЯ Бизнес 1 Помещение, 1 Гостиная 1 Кухня 1 WC Площадь: 50 m2, Цокол…
€33,000
Рекомендовать
Инвестиционная с мебелью, с гаражом, с садом
Греция
Код недвижимости: 1456 - Здание для продажи в Тасос Криси Акти за € 330.000. Это 183 кв. Зда…
€330,000
Рекомендовать
Инвестиционная 4 комнаты с камином, с Painted, с A C
периферия Пелопоннес, Греция
4
2
200 м²
ID Недвижимость: 1343 - Ξηροπήγαδο, недавно построенный мезонет непрерывно 2 этажи ПРОДАЕТСЯ…
Цена по запросу
Рекомендовать
Инвестиционная 8 комнат с камином, с Painted, с A C
периферия Пелопоннес, Греция
8
4
400 м²
Код недвижимости: 11119 - ПРОДАЕТСЯ недавно построенный 8 спален, Дом общей площадью 400 кв.…
Цена по запросу
Рекомендовать
Инвестиционная с балконом, с подвалом, с парковка
Pefkochori, Греция
440 м²
3
Investment property in the tourist town of Pefkohori with a great location with traffic flow…
€780,000
Рекомендовать
Инвестиционная 10 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Неа-Скиони, Греция
10
10
850 м²
3
Код недвижимости: 1 - 10 - Покупка сделки в Pallini Nea Skioni за 5 900 000 €. Это 12000 кв.…
€5,90 млн
Рекомендовать
Инвестиционная 1 спальня
периферия Аттика, Греция
1
1
340 м²
Код недвижимости: 1476 - ПРОДАЕТСЯ 1 Пространство, на фасаде Бизнес общей площадью 340 кв.м,…
€15,000
Рекомендовать
Инвестиционная 6 спален
Афины, Греция
6
1
280 м²
Код недвижимости: 1416 - ПРОДАЕТСЯ 6 мест, бок о бок Бизнес общей площадью 280 кв.м, 3 уровн…
€50,000
Рекомендовать
Инвестиционная 3 спальни с патио
Афины, Греция
3
1
116 м²
ID: 1151 - Офис Цакос Агиас Параскеви ПРОДАЖ общей площадью 116 кв.м. Полуподвал. Он состоит…
€20,000
Рекомендовать
Инвестиционная 1 спальня с холодильником
phaiakon, Греция
1
88 м²
Ссылка: 1131 - Продается Palio Faliro Business общей площадью 88 кв.м. Первый этаж. Площадь …
€35,000
Рекомендовать
Инвестиционная 1 спальня
Ano Syros, Греция
1
60 м²
Ref: 1116 - Продается Ermoupoleos Business - Хранить общую площадь 60 кв.м. Первый этаж. Он …
€38,000
Рекомендовать
Инвестиционная 1 спальня
периферия Аттика, Греция
1
90 м²
Ref: 1115 - Продается Aigaleo Business общей площадью 90 кв.м. Первый этаж. Он состоит из 1 …
€15,000
Рекомендовать
Инвестиционная с садом
Потос, Греция
Неполное здание в районе Потоса в Тассосе. Он расположен на участке общей площадью 1000 кв.м…
€320,000
Рекомендовать
Инвестиционная 5 спален с мебелью, с гаражом, с садом
Скала Марион, Греция
5
Код недвижимости: 1421 - Здание для продажи в Тасос Скала Марион для € 350.000. Это 140 кв. …
€500,000
Рекомендовать
Инвестиционная 8 спален с Spalni
Рахони, Греция
8
2
Property Code: 1380 - Building FOR SALE in Thasos Rachoni for €130.000 . This 450 sq. m. Bu…
€130,000
Рекомендовать
Инвестиционная с гаражом, с садом
Большой Принос, Греция
Код недвижимости: 1341 - Здание на продажу в Thasos Megalos Prinos за € 200.000. Это 170 кв.…
€200,000
Рекомендовать
Инвестиционная с Инвестиции, с События, с unique building
Municipality of Piraeus, Греция
470 м²
3
отличное здание в отличном месте, Кастелла, Пир и Аумл; us, Attica Greece, состоящий из перв…
€1,85 млн
Рекомендовать
Инвестиционная с Spalni, у моря
Кастро, Греция
Это небольшой комплекс из 3 вилл у моря (10 метров от моря) на острове Тассос, Принос. Две…
€1,50 млн
Рекомендовать
Типы недвижимости в Греции
коммерческая недвижимость
отели
офисы
производственные здания
склады
магазины
коммерческая недвижимость
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL