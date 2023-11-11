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Инвестиционная недвижимость в Греции

Македонии и Фракии
16
Kavala Prefecture
8
Кавала
8
Аттика
5
Муниципалитет Кассандра
5
Municipality of Thessaloniki
3
Thessaloniki Municipal Unit
3
Инвестиционная В архив
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30 объектов найдено
Инвестиционная 10 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Муниципалитет Кассандра, Греция
Инвестиционная 10 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Муниципалитет Кассандра, Греция
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Количество этажей 2
Этот традиционный греческий отель расположен в стильном жилом районе района Сани / Неа Фокия…
€1,20 млн
Инвестиционная 12 спален в Потос, Греция
Инвестиционная 12 спален
Потос, Греция
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 12
Код недвижимости: 11354 - Здание ДЛЯ ПРОДАЖИ в Тасос Потос за €350.000 . Это 310 кв.м. Здан…
€350,000
Инвестиционная 10 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером в Chaniotis, Греция
Инвестиционная 10 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Chaniotis, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 3
Продается аренда квартир в нетронутом состоянии, с 250 кв. М арендуемой площади. Есть 5, дву…
€695,000
Инвестиционная 10 спален с балконом, с мебелью, с видом на море в Moles Kalyves, Греция
Инвестиционная 10 спален с балконом, с мебелью, с видом на море
Moles Kalyves, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 8
Количество этажей 2
Инвестиционная возможность стучит с этими 8 квартирами перед пляжем, идеально подходит для и…
€3,40 млн
Инвестиционная с гаражом, с хранение в Тасос, Греция
Инвестиционная с гаражом, с хранение
Тасос, Греция
Код недвижимости: 11143 - Здание для продажи в Тасос Лименас для € 285.000 Эксклюзив. Это 18…
€285,000
Инвестиционная 15 спален с гаражом, с садом, с камином в Тасос, Греция
Инвестиционная 15 спален с гаражом, с садом, с камином
Тасос, Греция
Количество спален 15
Кол-во ванных комнат 4
Код недвижимости: 11040 - Здание для продажи в Тасос Лименас для € 680.000. Это 442 кв. Здан…
€550,000
Инвестиционная 1 спальня в Греция
Инвестиционная 1 спальня
Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Nea Roda ПРОДАЁТСЯ Бизнес 1 Помещение, 1 Гостиная 1 Ванная 1 WC Площадь: 50 m2, Цоколь этаж…
€22,000
Инвестиционная 1 спальня в Municipality of Thessaloniki, Греция
Инвестиционная 1 спальня
Municipality of Thessaloniki, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Faliro ПРОДАЁТСЯ Бизнес 1 Помещение, 1 Кухня 1 Ванная Площадь: 25 m2, Цоколь этаж, Год пос…
€14,000
Инвестиционная 2 комнаты с мебелью, с камином, с Painted в периферия Пелопоннес, Греция
Инвестиционная 2 комнаты с мебелью, с камином, с Painted
периферия Пелопоннес, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 276 м²
ID Недвижимость: 621641 - Τίρυνθα, отремонтированный дом для одной семьи, просторный 3 этажа…
Цена по запросу
Инвестиционная 1 спальня в Municipality of Thessaloniki, Греция
Инвестиционная 1 спальня
Municipality of Thessaloniki, Греция
Количество спален 1
Agia Sofia ПРОДАЁТСЯ Бизнес 1 Помещение, 1 Кухня 1 WC Площадь: 70 m2, Цоколь этаж, Год пос…
€13,000
Инвестиционная 1 спальня в Municipality of Thessaloniki, Греция
Инвестиционная 1 спальня
Municipality of Thessaloniki, Греция
Количество спален 1
Ladadika ПРОДАЁТСЯ Бизнес 1 Помещение, 1 Гостиная 1 WC Площадь: 56 m2, Цоколь этаж, Год по…
€55,000
Инвестиционная 1 спальня в Греция
Инвестиционная 1 спальня
Греция
Количество спален 1
Vosporos ПРОДАЁТСЯ Бизнес 1 Помещение, 1 Гостиная 1 Кухня 1 WC Площадь: 75 m2, Цоколь этаж,…
€11,000
Инвестиционная 1 спальня в Греция
Инвестиционная 1 спальня
Греция
Количество спален 1
Agioi Theodoroi ПРОДАЁТСЯ Бизнес 1 Помещение, 1 Гостиная 1 Кухня 1 WC Площадь: 50 m2, Цокол…
€33,000
Инвестиционная с мебелью, с гаражом, с садом в Греция
Инвестиционная с мебелью, с гаражом, с садом
Греция
Код недвижимости: 1456 - Здание для продажи в Тасос Криси Акти за € 330.000. Это 183 кв. Зда…
€330,000
Инвестиционная 4 комнаты с камином, с Painted, с A C в периферия Пелопоннес, Греция
Инвестиционная 4 комнаты с камином, с Painted, с A C
периферия Пелопоннес, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
ID Недвижимость: 1343 - Ξηροπήγαδο, недавно построенный мезонет непрерывно 2 этажи ПРОДАЕТСЯ…
Цена по запросу
Инвестиционная 8 комнат с камином, с Painted, с A C в периферия Пелопоннес, Греция
Инвестиционная 8 комнат с камином, с Painted, с A C
периферия Пелопоннес, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Код недвижимости: 11119 - ПРОДАЕТСЯ недавно построенный 8 спален, Дом общей площадью 400 кв.…
Цена по запросу
Инвестиционная с балконом, с подвалом, с парковка в Pefkochori, Греция
Инвестиционная с балконом, с подвалом, с парковка
Pefkochori, Греция
Площадь 440 м²
Количество этажей 3
Investment property in the tourist town of Pefkohori with a great location with traffic flow…
€780,000
Инвестиционная 10 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Неа-Скиони, Греция
Инвестиционная 10 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Неа-Скиони, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 850 м²
Количество этажей 3
Код недвижимости: 1 - 10 - Покупка сделки в Pallini Nea Skioni за 5 900 000 €. Это 12000 кв.…
€5,90 млн
Инвестиционная 1 спальня в периферия Аттика, Греция
Инвестиционная 1 спальня
периферия Аттика, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 340 м²
Код недвижимости: 1476 - ПРОДАЕТСЯ 1 Пространство, на фасаде Бизнес общей площадью 340 кв.м,…
€15,000
Инвестиционная 6 спален в Афины, Греция
Инвестиционная 6 спален
Афины, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 280 м²
Код недвижимости: 1416 - ПРОДАЕТСЯ 6 мест, бок о бок Бизнес общей площадью 280 кв.м, 3 уровн…
€50,000
Инвестиционная 3 спальни с патио в Афины, Греция
Инвестиционная 3 спальни с патио
Афины, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 116 м²
ID: 1151 - Офис Цакос Агиас Параскеви ПРОДАЖ общей площадью 116 кв.м. Полуподвал. Он состоит…
€20,000
Инвестиционная 1 спальня с холодильником в phaiakon, Греция
Инвестиционная 1 спальня с холодильником
phaiakon, Греция
Количество спален 1
Площадь 88 м²
Ссылка: 1131 - Продается Palio Faliro Business общей площадью 88 кв.м. Первый этаж. Площадь …
€35,000
Инвестиционная 1 спальня в Ano Syros, Греция
Инвестиционная 1 спальня
Ano Syros, Греция
Количество спален 1
Площадь 60 м²
Ref: 1116 - Продается Ermoupoleos Business - Хранить общую площадь 60 кв.м. Первый этаж. Он …
€38,000
Инвестиционная 1 спальня в периферия Аттика, Греция
Инвестиционная 1 спальня
периферия Аттика, Греция
Количество спален 1
Площадь 90 м²
Ref: 1115 - Продается Aigaleo Business общей площадью 90 кв.м. Первый этаж. Он состоит из 1 …
€15,000
Инвестиционная с садом в Потос, Греция
Инвестиционная с садом
Потос, Греция
Неполное здание в районе Потоса в Тассосе. Он расположен на участке общей площадью 1000 кв.м…
€320,000
Инвестиционная 5 спален с мебелью, с гаражом, с садом в Скала Марион, Греция
Инвестиционная 5 спален с мебелью, с гаражом, с садом
Скала Марион, Греция
Количество спален 5
Код недвижимости: 1421 - Здание для продажи в Тасос Скала Марион для € 350.000. Это 140 кв. …
€500,000
Инвестиционная 8 спален с Spalni в Рахони, Греция
Инвестиционная 8 спален с Spalni
Рахони, Греция
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 2
Property Code: 1380 - Building FOR SALE in Thasos Rachoni for €130.000 . This 450 sq. m. Bu…
€130,000
Инвестиционная с гаражом, с садом в Большой Принос, Греция
Инвестиционная с гаражом, с садом
Большой Принос, Греция
Код недвижимости: 1341 - Здание на продажу в Thasos Megalos Prinos за € 200.000. Это 170 кв.…
€200,000
Инвестиционная с Инвестиции, с События, с unique building в Municipality of Piraeus, Греция
Инвестиционная с Инвестиции, с События, с unique building
Municipality of Piraeus, Греция
Площадь 470 м²
Количество этажей 3
отличное здание в отличном месте, Кастелла, Пир и Аумл; us, Attica Greece, состоящий из перв…
€1,85 млн
Инвестиционная с Spalni, у моря в Кастро, Греция
Инвестиционная с Spalni, у моря
Кастро, Греция
Это небольшой комплекс из 3 вилл у моря (10 метров от моря) на острове Тассос, Принос. Две…
€1,50 млн

Типы недвижимости в Греции

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