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Виллы в Sithonia Municipal Unit, Греция

Никити
5
Неос-Мармарас
4
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31 объект найдено
Вилла 7 комнат в Неос-Мармарас, Греция
Вилла 7 комнат
Неос-Мармарас, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 300 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики на ста…
$678,433
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Grekodom Development
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Вилла в Municipality of Sithonia, Греция
Вилла
Municipality of Sithonia, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 189 м²
Код собственности: HPS4871 - Вилла для продажи в Ситонии Вурвуро за 2,650.000 евро. Эта вилл…
$3,00 млн
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Вилла в Никити, Греция
Вилла
Никити, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Код Property: HPS4899-VillaforsaleInisithonianikitifor € 625.000.This124.76 кв , Armourptedd…
$655,718
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Вилла 8 комнат в Неос-Мармарас, Греция
Вилла 8 комнат
Неос-Мармарас, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Первы…
$861,072
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Grekodom Development
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Вилла в Municipality of Sithonia, Греция
Вилла
Municipality of Sithonia, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
Код собственности: HPS5056 - Вилла для продажи в Ситонии Элия за €750 000. Это 230 кв. м. Ви…
$823,829
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Вилла 14 комнат в Municipality of Sithonia, Греция
Вилла 14 комнат
Municipality of Sithonia, Греция
Число комнат 14
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
-Роскошная вилла 400 кв.м у моря с собственной береговой линией на полуострове Халкидики с к…
$3,80 млн
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Sideris Real Estate
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Вилла 4 комнаты в Municipality of Sithonia, Греция
Вилла 4 комнаты
Municipality of Sithonia, Греция
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 110 м²
Количество этажей 2
Этот недавно построенный мезонет предлагает комфортный отдых на берегу моря в самом сердце ж…
$505,299
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Вилла в Ormos Panagias, Греция
Вилла
Ormos Panagias, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 363 м²
Имущественный код: HPS4425 - Вилла для продажи в Ситонии Агиос Николаос за 3,500.000 евро. Э…
$3,87 млн
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Вилла 10 комнат в Municipality of Sithonia, Греция
Вилла 10 комнат
Municipality of Sithonia, Греция
Число комнат 10
Площадь 700 м²
Количество этажей 2
Продается вилла на стадии строительства в самом живописном месте региона Ситония. Вилла, пло…
$3,83 млн
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Grekodom Development
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Вилла в Municipality of Sithonia, Греция
Вилла
Municipality of Sithonia, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 400 м²
Код недвижимости: HPS4233 - Вилла НА ПРОДАЖУ в Ситония Вурвуру за € 4.300.000 . Эта меблиров…
$4,46 млн
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Вилла в Никити, Греция
Вилла
Никити, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Код Property: HPS4900-VillaforsaleInisithonianikitifor € 650.000. This124.76 кв MourplatedDo…
$681,947
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Вилла 7 комнат в Municipality of Sithonia, Греция
Вилла 7 комнат
Municipality of Sithonia, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Этаж 1/1
Роскошная вилла 300 кв.м. в Ситонии – Комфорт, Элегантность и Великолепный ВидВ одном из сам…
$1,37 млн
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Grekodom Development
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Вилла в Municipality of Sithonia, Греция
Вилла
Municipality of Sithonia, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Property Code: HPS95 - Villa FOR SALE in Sithonia Vourvourou for € 1.900.000 . This 250 sq.…
$1,97 млн
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Вилла 6 комнат в Municipality of Sithonia, Греция
Вилла 6 комнат
Municipality of Sithonia, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 400 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Первы…
$1,25 млн
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Grekodom Development
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Вилла в Municipality of Sithonia, Греция
Вилла
Municipality of Sithonia, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 232 м²
Propertycode: HPS4172-VillaforsaleInisithoniavourvouroufor € 2,800.000.This232sq.m.m.villaco…
$2,94 млн
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Вилла 4 комнаты в Municipality of Sithonia, Греция
Вилла 4 комнаты
Municipality of Sithonia, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 220 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Первый э…
$735,175
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Grekodom Development
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Вилла 6 комнат в Никити, Греция
Вилла 6 комнат
Никити, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 161 м²
Этаж 3/1
Продается 3-этажная вилла площадью 161 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цокол…
$549,265
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Вилла в Айос-Николаос, Греция
Вилла
Айос-Николаос, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Код объекта: HPS4690-ВиллаПРОДАЕТСЯвСитонииАгиосНиколаосза€690.000.Этавиллаплощадью300кв.м.с…
$714,881
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Вилла 1 комната в Municipality of Sithonia, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Sithonia, Греция
Число комнат 1
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу вилла площадью 400 кв.м на Афонском заливе п-ова Ситония-Халкидики. …
$2,46 млн
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Вилла в Айос-Николаос, Греция
Вилла
Айос-Николаос, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Код объекта: HPS4691-ВиллаПРОДАЕТСЯвСитонииАгиосНиколаосза€690.000.Этавиллаплощадью300кв.м.с…
$714,881
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Вилла 13 комнат в Неос-Мармарас, Греция
Вилла 13 комнат
Неос-Мармарас, Греция
Число комнат 13
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 490 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 490 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цокол…
$1,66 млн
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Вилла в Municipality of Sithonia, Греция
Вилла
Municipality of Sithonia, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
Property Code: HPS3201 - Villa FOR SALE in Sithonia Nikiti for € 2.000.000 . This 210 sq. m…
$2,18 млн
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Вилла 7 комнат в Никити, Греция
Вилла 7 комнат
Никити, Греция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 200 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Первы…
$2,50 млн
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Вилла в Никити, Греция
Вилла
Никити, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 350 м²
Код объекта: HPS4422-ВиллаПРОДАЕТСЯвСитонииНикитиза€5.200.000.Этамеблированнаявиллаплощадью3…
$5,39 млн
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Вилла 19 комнат в Municipality of Sithonia, Греция
Вилла 19 комнат
Municipality of Sithonia, Греция
Число комнат 19
Количество спален 13
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Первы…
$4,17 млн
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Вилла 5 комнат в Неос-Мармарас, Греция
Вилла 5 комнат
Неос-Мармарас, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Первы…
Цена по запросу
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Вилла 6 комнат в Municipality of Sithonia, Греция
Вилла 6 комнат
Municipality of Sithonia, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 400 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Первы…
$5,47 млн
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Вилла в Municipality of Sithonia, Греция
Вилла
Municipality of Sithonia, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 506 м²
Код объекта: HPS3996-ВиллаПРОДАЕТСЯвСитонииВурвуруза€2.200.000.Этамебельнаявиллаплощадью506к…
$2,28 млн
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Вилла в Municipality of Sithonia, Греция
Вилла
Municipality of Sithonia, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 506 м²
Невообразимо роскошная вилла площадью 506 кв.м. расположена в Вурвуру (Халкидики) - районе, …
$2,40 млн
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Вилла в Municipality of Sithonia, Греция
Вилла
Municipality of Sithonia, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Код собственности: HPS5055 - Вилла для продажи в Ситонии Элия за €500 000. Это 180 кв. м. Ви…
$549,219
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Параметры недвижимости в Sithonia Municipal Unit, Греция

с гаражом
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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