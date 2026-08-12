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Коттеджи в Греции

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1 454 объекта найдено
Коттедж 1 комната в Ormos Panagias, Греция
UP UP
Коттедж 1 комната
Ormos Panagias, Греция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Земля с живым контейнером для продажи в Ситонии, Ормос Панагиас.Жилой контейнер состоит из 1…
$87,662
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Коттедж в Municipality of Spata Artemida, Греция
Коттедж
Municipality of Spata Artemida, Греция
Площадь 65 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 65 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 2 спальных комнат,…
$322,878
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Коттедж в Municipality of Tanagra, Греция
Коттедж
Municipality of Tanagra, Греция
Площадь 130 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 130 кв.м в центральной Греции. Коттедж состоит из 4 спа…
$230,627
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TekceTekce
Коттедж в Municipality of Tanagra, Греция
Коттедж
Municipality of Tanagra, Греция
Площадь 160 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из 2 спал…
$426,661
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Коттедж в периферия Ионические острова, Греция
Коттедж
периферия Ионические острова, Греция
Площадь 74 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 74 кв.м на острове Корфу. Коттедж состоит из 2 спальных…
$288,284
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Коттедж 5 спален в Арахова, Греция
Коттедж 5 спален
Арахова, Греция
Количество спален 5
Площадь 250 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Арахове. Цокольный этаж состоит из 2 спальны…
$531,319
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Коттедж 3 спальни в Верия, Греция
Коттедж 3 спальни
Верия, Греция
Количество спален 3
Площадь 310 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 310 кв.м в северной Греции. Цокольный этаж состоит из 2…
$767,461
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Коттедж в Гувья, Греция
Коттедж
Гувья, Греция
Площадь 450 м²
Продается 0-этажный коттедж площадью 450 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на м…
$814,689
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Коттедж 3 спальни в Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 305 м²
Kato Elliniko south of Athens, maisonette 305 sq.m. of ultra-luxurious construction in a spe…
$2,91 млн
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Коттедж 8 спален в Platamonas, Греция
Коттедж 8 спален
Platamonas, Греция
Количество спален 8
Площадь 360 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 360 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$649,390
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Коттедж 5 спален в Trilofo, Греция
Коттедж 5 спален
Trilofo, Греция
Количество спален 5
Площадь 256 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 256 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$566,740
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Коттедж 5 спален в Municipality of Agios Dimitrios, Греция
Коттедж 5 спален
Municipality of Agios Dimitrios, Греция
Количество спален 5
Площадь 250 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
$720,232
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Коттедж 2 спальни в Палеокоми, Греция
Коттедж 2 спальни
Палеокоми, Греция
Количество спален 2
Площадь 83 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 83 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства. Пер…
$224,335
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Коттедж 8 комнат в Никити, Греция
Коттедж 8 комнат
Никити, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Продаётся 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м на живописном полуострове Ситония, в регионе Х…
$1,73 млн
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Коттедж в Limenas Markopoulou, Греция
Коттедж
Limenas Markopoulou, Греция
Площадь 276 м²
Коттедж находится в районе Порто Рафти. Состоит из 3-х этажей. Есть возможнотсь разделит…
$306,984
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Коттедж 1 спальня в Рафина, Греция
Коттедж 1 спальня
Рафина, Греция
Количество спален 1
Площадь 80 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 80 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из одной спальной ком…
$2,60 млн
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Коттедж 3 спальни в Рафина, Греция
Коттедж 3 спальни
Рафина, Греция
Количество спален 3
Площадь 225 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 225 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из гостиной. …
$531,319
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Коттедж 4 спальни в Алония, Греция
Коттедж 4 спальни
Алония, Греция
Количество спален 4
Площадь 110 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 110 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$88,553
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Коттедж 3 спальни в Милиес, Греция
Коттедж 3 спальни
Милиес, Греция
Количество спален 3
Площадь 175 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 175 кв.м в Волосе-Пилио. Цокольный этаж состоит из одно…
$389,634
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Коттедж 6 спален в Рафина, Греция
Коттедж 6 спален
Рафина, Греция
Количество спален 6
Площадь 360 м²
-------------------------- Оазис спокойствия и роскоши в Рафине Добро пожаловать в не…
$822,647
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Коттедж 6 спален в Nea Silata, Греция
Коттедж 6 спален
Nea Silata, Греция
Количество спален 6
Площадь 300 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Халкидиках. Второй этаж состоит из 3 спальны…
$495,898
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Коттедж в Криопиги, Греция
Коттедж
Криопиги, Греция
Площадь 60 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Из…
$171,385
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Коттедж 7 спален в Lianovergi, Греция
Коттедж 7 спален
Lianovergi, Греция
Количество спален 7
Площадь 530 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 530 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Цоколь…
$448,669
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Коттедж 3 спальни в Фессалия и Центральная Греция, Греция
Коттедж 3 спальни
Фессалия и Центральная Греция, Греция
Количество спален 3
Площадь 400 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 400 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из П…
$188,913
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Коттедж 7 спален в Municipality of Corinth, Греция
Коттедж 7 спален
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 7
Площадь 430 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 430 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
$531,319
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Коттедж 4 спальни в Nea Silata, Греция
Коттедж 4 спальни
Nea Silata, Греция
Количество спален 4
Площадь 300 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из 2 спальны…
$531,319
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Коттедж 4 спальни в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 4
Площадь 85 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 85 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из одной спальной…
$802,882
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Коттедж в Trilofo, Греция
Коттедж
Trilofo, Греция
Площадь 160 м²
Незавершенный дом в Трифолосе: 160 кв.м., 2 уровня на участке 425 кв.м. Это незавершенны…
$123,974
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Коттедж 6 спален в Municipality of Corinth, Греция
Коттедж 6 спален
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 6
Площадь 220 м²
Продается 4-этажный коттедж площадью 220 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из одной к…
$531,319
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Коттедж 4 спальни в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 4
Площадь 260 м²
Продается 4-этажный коттедж площадью 260 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из одной спально…
$649,390
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