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Коттеджи в Греции

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2 048 объектов найдено
Коттедж 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Мавдания оливковых рощ, Греция
Коттедж 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Мавдания оливковых рощ, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 163 м²
Количество этажей 3
Продается красивый дом с жилой площадью 160 м². В 150 метрах от моря с прекрасными пляжами в…
€249,000
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings в Dafnata, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Dafnata, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 150 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гости…
€160,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Этаж -1/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 165 кв.м на острове Крит. Подвальный этаж состоит из 2 …
€410,000
Коттедж 5 спален в Municipality of Corinth, Греция
Коттедж 5 спален
Municipality of Corinth, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 260 м²
Этаж 1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 260 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
€280,000
Коттедж 3 спальни в Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Этаж 1/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 230 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из гостиной, одн…
€1,15 млн
Коттедж 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии в Municipality of Velo and Vocha, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Municipality of Velo and Vocha, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 296 м²
Этаж 1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 296 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
€500,000
Коттедж 3 спальни с видом на горы в Limenas Markopoulou, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы
Limenas Markopoulou, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 292 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 292 кв.м в Афинах. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€530,000
Коттедж 2 спальни с видом на море, на первой береговой линии в Эпаноми, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Эпаноми, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 98 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит из…
Цена по запросу
Коттедж 2 спальни в Municipality of Thessaloniki, Греция
Коттедж 2 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит и…
Цена по запросу
Коттедж 5 спален с видом на море, на первой береговой линии в Литохоро, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, на первой береговой линии
Литохоро, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
Этаж 1/3
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€125,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Neos Panteleimonas, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Neos Panteleimonas, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 186 м²
Этаж 1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 186 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€245,000
Коттедж 8 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Sfendami, Греция
Коттедж 8 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Sfendami, Греция
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 500 м²
Количество этажей 4
Продается 3-этажный коттедж площадью 500 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
€250,000
Коттедж 1 комната с видом на город в District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 1 комната с видом на город
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 1
Площадь 92 м²
Количество этажей 1
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 92 кв.м на острове Крит. Из окон открывае…
€86,000
Коттедж 2 спальни в Пиргадикия, Греция
Коттедж 2 спальни
Пиргадикия, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 85 кв.м в Халкидиках. Коттедж состоит из 2 спальных ком…
€145,000
Коттедж 2 спальни с furnishings в Пиргадикия, Греция
Коттедж 2 спальни с furnishings
Пиргадикия, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 85 кв.м в Халкидиках. Коттедж состоит из 2 спальных ком…
€155,000
Коттедж 2 спальни с видом на город в District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на город
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 99 м²
Этаж 1/1
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 99 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит …
€270,000
Коттедж 7 спален с видом на море, на первой береговой линии в Agia Paraskevi, Греция
Коттедж 7 спален с видом на море, на первой береговой линии
Agia Paraskevi, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 185 м²
Этаж 1/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 185 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
€245,000
Коттедж 2 спальни с furnishings в Avato, Греция
Коттедж 2 спальни с furnishings
Avato, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Этаж 1/1
Продаются два частных дома на участке общей площадью 130 кв. м. (80 кв. м. + 50 кв. м.). Пер…
€110,000
Коттедж 5 спален с видом на город, с furnishings в Никити, Греция
Коттедж 5 спален с видом на город, с furnishings
Никити, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 187 м²
Этаж 1/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 187 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
€330,000
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 215 м²
Varkiza south of Athens, in the center of the municipality, 2nd-3rd floor maisonette and stu…
€1,000,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Кинета, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Кинета, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 125 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
€230,000
Коттедж 5 спален с бассейном в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Коттедж 5 спален с бассейном
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 450 м²
Этаж -1/1
Продается 4-этажный коттедж площадью 450 кв.м в Афинах. Подвальный этаж состоит из одной кла…
€2,10 млн
Коттедж 2 спальни с furnishings в Захаро, Греция
Коттедж 2 спальни с furnishings
Захаро, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 2 …
€230,000
Коттедж 2 спальни с видом на море в Неа-Макри, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море
Неа-Макри, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
Этаж 1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 96 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной, одно…
€340,000
Коттедж 6 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Аэтос, Греция
Коттедж 6 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Аэтос, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 183 м²
Этаж 1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 183 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из 3 спал…
€370,000
Коттедж 4 комнаты с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Вари, Греция
Коттедж 4 комнаты с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Вари, Греция
Комнаты 4
Площадь 141 м²
Количество этажей 3
Просторный дом с 3 спальнями и видом на море на продажу на острове Сирос. Этот красивый двух…
€315,000
Коттедж 8 комнат с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Неа-Макри, Греция
Коттедж 8 комнат с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Неа-Макри, Греция
Комнаты 8
Площадь 275 м²
Количество этажей 3
Продаётся двухэтажное здание Двухэтажное здание общей площадью 275 кв.м . Здание состоит из …
€520,000
Коттедж 2 спальни с бассейном, с видом на горы в Муниципалитет Лефкада, Греция
Коттедж 2 спальни с бассейном, с видом на горы
Муниципалитет Лефкада, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Этаж 1/1
Продается традиционный дом площадью 160 кв.м, расположенный в деревне Катуна, на острове Леф…
€342,000
Коттедж 2 спальни с видом на море, на первой береговой линии в Limenas Markopoulou, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Limenas Markopoulou, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 167 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 167 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной клад…
€310,000
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с бассейном, с кладовой в Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с бассейном, с кладовой
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 305 м²
Kato Elliniko south of Athens, maisonette 305 sq.m. of ultra-luxurious construction in a spe…
€2,50 млн

Параметры недвижимости в Греции

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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