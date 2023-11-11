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2 048 объектов найдено
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Коттедж 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Мавдания оливковых рощ, Греция
5
4
163 м²
3
Продается красивый дом с жилой площадью 160 м². В 150 метрах от моря с прекрасными пляжами в…
€249,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Dafnata, Греция
4
2
150 м²
1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 150 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гости…
€160,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
District of Agios Nikolaos, Греция
5
2
165 м²
-1/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 165 кв.м на острове Крит. Подвальный этаж состоит из 2 …
€410,000
Рекомендовать
Коттедж 5 спален
Municipality of Corinth, Греция
7
4
260 м²
1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 260 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
€280,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
5
3
230 м²
1/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 230 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из гостиной, одн…
€1,15 млн
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Municipality of Velo and Vocha, Греция
4
2
296 м²
1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 296 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
€500,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на горы
Limenas Markopoulou, Греция
4
3
292 м²
1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 292 кв.м в Афинах. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€530,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Эпаноми, Греция
3
1
98 м²
1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 98 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит из…
Цена по запросу
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
3
1
100 м²
1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит и…
Цена по запросу
Рекомендовать
Коттедж 5 спален с видом на море, на первой береговой линии
Литохоро, Греция
6
1
160 м²
1/3
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€125,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Neos Panteleimonas, Греция
4
2
186 м²
1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 186 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€245,000
Рекомендовать
Коттедж 8 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Sfendami, Греция
11
3
500 м²
4
Продается 3-этажный коттедж площадью 500 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
€250,000
Рекомендовать
Коттедж 1 комната с видом на город
District of Agios Nikolaos, Греция
1
92 м²
1
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 92 кв.м на острове Крит. Из окон открывае…
€86,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни
Пиргадикия, Греция
3
2
85 м²
1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 85 кв.м в Халкидиках. Коттедж состоит из 2 спальных ком…
€145,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с furnishings
Пиргадикия, Греция
3
2
85 м²
1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 85 кв.м в Халкидиках. Коттедж состоит из 2 спальных ком…
€155,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с видом на город
District of Agios Nikolaos, Греция
3
1
99 м²
1/1
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 99 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит …
€270,000
Рекомендовать
Коттедж 7 спален с видом на море, на первой береговой линии
Agia Paraskevi, Греция
10
3
185 м²
1/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 185 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
€245,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с furnishings
Avato, Греция
3
1
130 м²
1/1
Продаются два частных дома на участке общей площадью 130 кв. м. (80 кв. м. + 50 кв. м.). Пер…
€110,000
Рекомендовать
Коттедж 5 спален с видом на город, с furnishings
Никити, Греция
6
2
187 м²
1/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 187 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
€330,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
3
1
215 м²
Varkiza south of Athens, in the center of the municipality, 2nd-3rd floor maisonette and stu…
€1,000,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Кинета, Греция
5
2
125 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 125 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
€230,000
Рекомендовать
Коттедж 5 спален с бассейном
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
7
5
450 м²
-1/1
Продается 4-этажный коттедж площадью 450 кв.м в Афинах. Подвальный этаж состоит из одной кла…
€2,10 млн
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с furnishings
Захаро, Греция
3
1
60 м²
1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 2 …
€230,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с видом на море
Неа-Макри, Греция
3
1
96 м²
1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 96 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной, одно…
€340,000
Рекомендовать
Коттедж 6 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Аэтос, Греция
8
4
183 м²
1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 183 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из 3 спал…
€370,000
Рекомендовать
Коттедж 4 комнаты с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Вари, Греция
4
141 м²
3
Просторный дом с 3 спальнями и видом на море на продажу на острове Сирос. Этот красивый двух…
€315,000
Рекомендовать
Коттедж 8 комнат с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Неа-Макри, Греция
8
275 м²
3
Продаётся двухэтажное здание Двухэтажное здание общей площадью 275 кв.м . Здание состоит из …
€520,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с бассейном, с видом на горы
Муниципалитет Лефкада, Греция
4
3
160 м²
1/1
Продается традиционный дом площадью 160 кв.м, расположенный в деревне Катуна, на острове Леф…
€342,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Limenas Markopoulou, Греция
3
1
167 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 167 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной клад…
€310,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с бассейном, с кладовой
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
3
1
305 м²
Kato Elliniko south of Athens, maisonette 305 sq.m. of ultra-luxurious construction in a spe…
€2,50 млн
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