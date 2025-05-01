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Виллы в Кардии, Греция

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7 объектов найдено
Вилла 6 комнат в Кардия, Греция
Вилла 6 комнат
Кардия, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 285 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 285 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
$448,810
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Grekodom Development
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Вилла в Кардия, Греция
Вилла
Кардия, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 408 м²
Код собственности: HPS5141 - Вилла для продажи в Терми Нео Рисио за €750 000. Это 408 кв. м.…
$848,192
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Вилла 1 комната в Кардия, Греция
Вилла 1 комната
Кардия, Греция
Число комнат 1
Площадь 1 700 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 1700 кв.м в пригороде города Салоники. Из окон открывается великоле…
$5,22 млн
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Grekodom Development
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Вилла в Кардия, Греция
Вилла
Кардия, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 480 м²
Имущественный код: HPS5262 - Вилла для продажи в Микра Кардиа за 3,200.000 евро. Эта 480 кв.…
$3,53 млн
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Вилла 4 комнаты в Кардия, Греция
Вилла 4 комнаты
Кардия, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 327 м²
Этаж 3/1
Продается 3-этажная вилла площадью 327 кв.м в Салониках. Подвал состоит из одной кладовой Пе…
$474,959
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Grekodom Development
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Вилла 9 комнат в Кардия, Греция
Вилла 9 комнат
Кардия, Греция
Число комнат 9
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 442 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 442 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
$730,620
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Grekodom Development
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Вилла 7 комнат в Кардия, Греция
Вилла 7 комнат
Кардия, Греция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 280 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из одной спальн…
$1,25 млн
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Агентство
Grekodom Development
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