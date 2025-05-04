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Виллы в Thermaikos Municipality, Греция

Peraia
10
Epanomi
5
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22 объекта найдено
Вилла 6 комнат в Thermaikos Municipality, Греция
Вилла 6 комнат
Thermaikos Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 550 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 550 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
$887,182
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Вилла 7 комнат в Thermaikos Municipality, Греция
Вилла 7 комнат
Thermaikos Municipality, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 550 м²
Этаж 1/4
Продается 3-этажная вилла площадью 550 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
$834,995
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Вилла 8 комнат в Thermaikos Municipality, Греция
Вилла 8 комнат
Thermaikos Municipality, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 475 м²
Этаж -1/2
Продается 3-этажная вилла площадью 475 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
$1,20 млн
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Вилла 7 комнат в Месимери, Греция
Вилла 7 комнат
Месимери, Греция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
Этаж 4/1
Продается 4-этажная вилла площадью 240 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
$578,887
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Grekodom Development
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Вилла 6 комнат в Thermaikos Municipality, Греция
Вилла 6 комнат
Thermaikos Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 160 кв.м в пригороде города Салоники. Подвал состоит из о…
$375,748
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Grekodom Development
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Вилла 6 комнат в Thermaikos Municipality, Греция
Вилла 6 комнат
Thermaikos Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 930 м²
Этаж 1/4
Продается 3-этажная вилла площадью 930 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
$3,55 млн
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Grekodom Development
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Вилла 7 комнат в Agia Triada, Греция
Вилла 7 комнат
Agia Triada, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 460 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 460 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
$1,26 млн
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Grekodom Development
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Вилла 6 комнат в Thermaikos Municipality, Греция
Вилла 6 комнат
Thermaikos Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 460 м²
Количество этажей 5
Продается 4-этажная вилла площадью 460 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
$1,24 млн
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Grekodom Development
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Вилла в Thermaikos Municipality, Греция
Вилла
Thermaikos Municipality, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 671 м²
Код недвижимости: HPS3332 - Квартира на продажу в Thermaikos Peraia для € 2.000.000 . Это 67…
$2,09 млн
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Вилла в Epanomi, Греция
Вилла
Epanomi, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 450 м²
Код объекта: HPS4933-ВиллаПРОДАЕТСЯвEpanomiCenterза€900.000.Этавиллаплощадью450кв.м.состоити…
$981,648
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Вилла 6 комнат в Epanomi, Греция
Вилла 6 комнат
Epanomi, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 330 м²
Этаж -2/2
Продается 3-этажная вилла площадью 330 кв.м в пригороде города Салоники. Подвал состоит из о…
$737,574
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Вилла 8 комнат в Thermaikos Municipality, Греция
Вилла 8 комнат
Thermaikos Municipality, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 500 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
$1,15 млн
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Вилла 8 комнат в Месимери, Греция
Вилла 8 комнат
Месимери, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 433 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 433 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
$678,433
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Вилла 6 комнат в Agia Triada, Греция
Вилла 6 комнат
Agia Triada, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 340 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажная вилла площадью 340 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
$525,248
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Вилла 14 комнат в Epanomi, Греция
Вилла 14 комнат
Epanomi, Греция
Число комнат 14
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 728 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 728 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
$887,182
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Вилла 1 комната в Thermaikos Municipality, Греция
Вилла 1 комната
Thermaikos Municipality, Греция
Число комнат 1
Площадь 205 м²
Количество этажей 1
Вилла расположена в 5 км от деревни Неа Ираклия и в 490 метрах от ближайшего пляжа.Дом постр…
$759,934
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Вилла 7 комнат в Thermaikos Municipality, Греция
Вилла 7 комнат
Thermaikos Municipality, Греция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 500 м²
Количество этажей 2
Продается 3-этажная вилла площадью 500 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
$834,995
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Вилла 7 комнат в Epanomi, Греция
Вилла 7 комнат
Epanomi, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 350 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
$1,46 млн
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Вилла 5 комнат в Thermaikos Municipality, Греция
Вилла 5 комнат
Thermaikos Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 380 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 380 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
$626,246
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Вилла 8 комнат в Epanomi, Греция
Вилла 8 комнат
Epanomi, Греция
Число комнат 8
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 590 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 590 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
$661,190
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Вилла в Nea Michaniona, Греция
Вилла
Nea Michaniona, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 670 м²
Код собственности: HPS3992 - Вилла для продажи в Мичанионе Nea Michaniona за €1.500.000 Эта …
$1,66 млн
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Вилла 8 комнат в Thermaikos Municipality, Греция
Вилла 8 комнат
Thermaikos Municipality, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 420 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 420 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
$667,996
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Параметры недвижимости в Thermaikos Municipality, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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