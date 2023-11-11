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Дома в Греции

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8 636 объектов найдено
Дом 7 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Катерини, Греция
VIP
Дом 7 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Катерини, Греция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 370 м²
Количество этажей 4
EXCLUSIVE - Apartment building for sale in Katerini, Greece. For sale apartment building …
€349,000
Коттедж 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Мавдания оливковых рощ, Греция
Коттедж 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Мавдания оливковых рощ, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 163 м²
Количество этажей 3
Продается красивый дом с жилой площадью 160 м². В 150 метрах от моря с прекрасными пляжами в…
€249,000
Дом 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Кератея, Греция
Дом 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Кератея, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Современный, 2х этажный дом с хорошим ремонтом и окнами ПВХ, просторной террасой и большим б…
€450,000
Вилла 4 спальни в Ксилокера, Греция
Вилла 4 спальни
Ксилокера, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Недвижимость находится в Чанакии, красивой и тихой деревне в северо-западной части Пелопонн…
€210,000
Дом 4 спальни в Pefkochori, Греция
Дом 4 спальни
Pefkochori, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
The maisonettes are located in a popular Pefkohori village only 100 meters to the beach. The…
€298,000
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings в Dafnata, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Dafnata, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 150 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гости…
€160,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии в периферия Аттика, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии
периферия Аттика, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 390 м²
Этаж -1/1
Продается таунхаус площадью 390 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Второй этаж…
€1,40 млн
Таунхаус 3 спальни в периферия Аттика, Греция
Таунхаус 3 спальни
периферия Аттика, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 156 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цокольный э…
€560,000
Дом 2 спальни в периферия Центральная Македония, Греция
Дом 2 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
Комнаты 3
Площадь 120 м²
Этаж 1/3
Продается таунхаус площадью 120 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Та…
€395,000
Дом 2 спальни в периферия Центральная Македония, Греция
Дом 2 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
Комнаты 3
Площадь 116 м²
Этаж 1/3
Продается таунхаус площадью 116 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Та…
€380,000
Дом 2 спальни в периферия Центральная Македония, Греция
Дом 2 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
Комнаты 4
Площадь 116 м²
Этаж 1/3
Продается таунхаус площадью 116 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Та…
€380,000
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море в Греция
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море
Греция
Комнаты 5
Площадь 140 м²
Этаж 1/4
Продается таунхаус площадью 140 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
€500,000
Дом 1 комната с парковкой, с видом на море, с бассейном в Греция
Дом 1 комната с парковкой, с видом на море, с бассейном
Греция
Комнаты 1
Площадь 383 м²
Предлагаем Вашему вниманию великолепную виллу в живописном поселке на Востоке Пилиона. Эта з…
€630,000
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы в Греция
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы
Греция
Количество спален 3
Площадь 165 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 165 кв.м на острове Крит. Подвальный этаж состоит из 2 …
€410,000
Дом 3 спальни с парковкой в Municipality of Athens, Греция
Дом 3 спальни с парковкой
Municipality of Athens, Греция
Количество спален 3
Площадь 230 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 230 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из гостиной, одн…
€1,15 млн
Дом 2 спальни в Municipality of Athens, Греция
Дом 2 спальни
Municipality of Athens, Греция
Комнаты 3
Площадь 77 м²
Продается таунхаус площадью 77 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цокольный эт…
€310,000
Шале 22 спальни с видом на море, с камином, с ландшафтным дизайном в Неа-Потидея, Греция
Шале 22 спальни с видом на море, с камином, с ландшафтным дизайном
Неа-Потидея, Греция
Комнаты 22
Площадь 1 200 м²
Этаж 1
Nea Potidaia ПРОДАЁТСЯ Жилое здание 22 Cпальни, 14 Гостиная 14 Кухня 14 Ванная Площадь: 120…
€1,15 млн
Дом 7 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Kallithea, Греция
Дом 7 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Kallithea, Греция
Комнаты 7
Площадь 235 м²
Этаж -1
Afitos ПРОДАЁТСЯ Дом 7 Cпальни, 2 Гостиная 2 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 235 m2, 3 Уровни, …
€1,10 млн
Дом 9 спален с парковкой, с кондиционером, с камином в периферия Центральная Македония, Греция
Дом 9 спален с парковкой, с кондиционером, с камином
периферия Центральная Македония, Греция
Комнаты 9
Площадь 450 м²
Этаж -1
Agios Ioannis ПРОДАЁТСЯ Вилла 9 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 4 Ванная 1 WC Площадь: 450 m2, 4…
€1,26 млн
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с садом в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с садом
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 3
Площадь 160 м²
Этаж -1
Elaiones ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 2 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 160 m2, 3 У…
€420,000
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Vourvourou, Греция
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Vourvourou, Греция
Комнаты 3
Площадь 232 м²
Этаж -1
Vourvourou ПРОДАЁТСЯ Вилла 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 3 Ванная 2 WC Площадь: 232 m2, 2 Ур…
€2,80 млн
Дом 3 спальни в Nea Roda, Греция
Дом 3 спальни
Nea Roda, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
The house is located in the suburbs of Nea Roda village 800 meters from the beach. The house…
€350,000
Дом 4 спальни в Вамос, Греция
Дом 4 спальни
Вамос, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
This staggering stone villa for sale in Apokoronas, Chania Crete, is located in the famous p…
Цена по запросу
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Этаж -1/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 165 кв.м на острове Крит. Подвальный этаж состоит из 2 …
€410,000
Коттедж 5 спален в Municipality of Corinth, Греция
Коттедж 5 спален
Municipality of Corinth, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 260 м²
Этаж 1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 260 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
€280,000
Таунхаус 5 спален в Kardia, Греция
Таунхаус 5 спален
Kardia, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 198 м²
Количество этажей 4
Продается таунхаус площадью 198 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€230,000
Таунхаус 2 спальни с видом на город, с furnishings в Катерини, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на город, с furnishings
Катерини, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 122 м²
Этаж 1/2
Продается таунхаус площадью 122 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 2 уровня…
€140,000
Таунхаус 2 спальни в Перея, Греция
Таунхаус 2 спальни
Перея, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 106 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 106 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
€155,000
Таунхаус 2 спальни с furnishings в Sotiros Dios, Греция
Таунхаус 2 спальни с furnishings
Sotiros Dios, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 77 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цокольный эт…
€310,000
Коттедж 3 спальни в Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Этаж 1/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 230 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из гостиной, одн…
€1,15 млн

Параметры недвижимости в Греции

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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