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Дома в Греции

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4 991 объект найдено
Вилла в Municipality of Lavreotiki, Греция
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Вилла
Municipality of Lavreotiki, Греция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Количество этажей 2
Откройте для себя свою мечту Дом у Эгейского моря!Расположенная в 40 км от центра Афин и все…
$6,98 млн
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Вилла 6 комнат в Kassandra Municipality, Греция
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Вилла 6 комнат
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Количество этажей 3
Детали  Год постройки: 2013  Количество комнат: 6  Тип отопления: дизель  Уровне…
$571,130
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Вилла 5 комнат в Полихроно, Греция
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Вилла 5 комнат
Полихроно, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Количество этажей 3
Детали  Год постройки: 2012  Количество комнат: 5  Тип отопления: дизель  Уровне…
$512,851
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Вилла в Kassandra Municipality, Греция
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Вилла
Kassandra Municipality, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 310 м²
Количество этажей 2
Вилла строится в востребованном районе Кассандра, Сани. Просторная резиденция площадью 310 к…
$1,10 млн
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Vista Estate
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Вилла в Каллитеа, Греция
Лента Новое
Вилла
Каллитеа, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Количество этажей 2
Великолепная вилла, расположенная в престижном районе Кассандра, Каллифея. Этот современный …
$794,763
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Vista Estate
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Коттедж 1 комната в Ormos Panagias, Греция
UP UP
Коттедж 1 комната
Ormos Panagias, Греция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Земля с живым контейнером для продажи в Ситонии, Ормос Панагиас.Жилой контейнер состоит из 1…
$87,662
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Частный продавец
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Дом 2 спальни в Тасос, Греция
Дом 2 спальни
Тасос, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Имущественный кодекс: 11597 - Дом для продажи в Тасосе Лименасе за 420 000 евро. Это 100.00 …
$485,415
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Дом 3 спальни в Греция
Дом 3 спальни
Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Эта прекрасная вилла для продажи расположена в Кунупице, Киссамосе, Ханье, в одной из самых …
$2,20 млн
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Коттедж в Municipality of Spata Artemida, Греция
Коттедж
Municipality of Spata Artemida, Греция
Площадь 65 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 65 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 2 спальных комнат,…
$322,878
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Grekodom Development
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Вилла в Амнатос, Греция
Вилла
Амнатос, Греция
Площадь 132 м²
Продается вилла на стадии строительства в Ретимно Новая двухуровневая вилла, которая сейч…
$414,693
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Grekodom Development
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Вилла в Municipality of Heraklion, Греция
Вилла
Municipality of Heraklion, Греция
Площадь 600 м²
Продается впечатляющая вилла с бассейном в Херсониссосе, Ираклион, Крит Редкий объект нед…
$1,85 млн
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Grekodom Development
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Дом 8 спален в Греция
Дом 8 спален
Греция
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 6
Эти красивые виллы для продажи расположены в Агиос Онуфриос, Акротири, Ханья и предлагаются …
$2,43 млн
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Таунхаус в Kassandra Municipality, Греция
Таунхаус
Kassandra Municipality, Греция
Площадь 120 м²
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на стадии с…
$680,351
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Вилла в Перахора, Греция
Вилла
Перахора, Греция
Площадь 300 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м на полуострове Пелопоннес. Подвал состоит из одн…
$979,135
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Grekodom Development
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Вилла в Lefkada Municipality, Греция
Вилла
Lefkada Municipality, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 150 м²
Расположенная на склоне холма над всемирно известным пляжем Катисма, эта исключительная роск…
$1,73 млн
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International Property Alerts
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Дом 2 спальни в Кондос, Греция
Дом 2 спальни
Кондос, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 270 м²
Отдельный дом 287 кв.м. в Греции, Эгина, подрайон Агиос Нектариос на продажу.Дом имеет 3 уро…
$519,581
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Таунхаус в Nea Silata, Греция
Таунхаус
Nea Silata, Греция
Площадь 81 м²
Продается таунхаус площадью 81 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Второй э…
$230,627
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Grekodom Development
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Коттедж в Municipality of Tanagra, Греция
Коттедж
Municipality of Tanagra, Греция
Площадь 130 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 130 кв.м в центральной Греции. Коттедж состоит из 4 спа…
$230,627
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Grekodom Development
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Таунхаус в Олинтос, Греция
Таунхаус
Олинтос, Греция
Площадь 120 м²
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
$265,221
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Grekodom Development
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Вилла в Municipality of Troizinia Methana, Греция
Вилла
Municipality of Troizinia Methana, Греция
Площадь 340 м²
Продается 4-этажная вилла площадью 340 кв.м в Аттике. Вилла состоит из Из окон открывает…
$1,13 млн
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Grekodom Development
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Дом 2 спальни в Каливес Полигроу, Греция
Дом 2 спальни
Каливес Полигроу, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Новый построенный дом расположен в 600 метрах от песчаного пляжа в Каливесе. Есть частный са…
$202,272
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Вилла в Маргарите, Греция
Вилла
Маргарите, Греция
Площадь 132 м²
Продается вилла на стадии строительства в Ретимно Новая двухуровневая вилла, которая сейч…
$414,693
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Grekodom Development
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Вилла в Контокали, Греция
Вилла
Контокали, Греция
Площадь 230 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 230 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гостино…
$1,50 млн
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Коттедж в Municipality of Tanagra, Греция
Коттедж
Municipality of Tanagra, Греция
Площадь 160 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из 2 спал…
$426,661
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Таунхаус в Nea Silata, Греция
Таунхаус
Nea Silata, Греция
Площадь 84 м²
Продается таунхаус площадью 84 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Второй э…
$242,159
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Вилла в Амнатос, Греция
Вилла
Амнатос, Греция
Площадь 132 м²
Продается вилла на стадии строительства в Ретимно Новая двухуровневая вилла, которая сейч…
$414,693
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Агентство
Grekodom Development
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Таунхаус в периферия Пелопоннес, Греция
Таунхаус
периферия Пелопоннес, Греция
Площадь 240 м²
Продается таунхаус площадью 240 кв.м на полуострове Пелопоннес на стадии строительства. Таyн…
$553,506
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Дом 2 спальни в Неа Рода, Греция
Дом 2 спальни
Неа Рода, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Мезонет с фантастическим видом на море расположен в районе Koumitsa bech в 800 метрах от пля…
$566,363
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Дом в Эгина, Греция
Дом
Эгина, Греция
Площадь 92 м²
Незаконченный мезонет на продажу с большим участком в центре Эгины недалеко от порта. Здание…
$346,387
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Дом 2 спальни в Gerakini, Греция
Дом 2 спальни
Gerakini, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 62 м²
Комплекс мезонетов и апартаментов расположен в деревне Геракини всего в 250 метрах от приятн…
$196,493
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Типы недвижимости в Греции

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