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Виллы в Верия, Греция

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1 объект найдено
Вилла 6 спален с бассейном, с видом на горы, с furnishings в Верия, Греция
Вилла 6 спален с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Верия, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 350 кв.м в северной Греции. Первый этаж состоит из 2 спал…
€700,000

Параметры недвижимости в Верия, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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