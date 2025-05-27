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Виллы в Thassos Municipality, Греция

Тасос
5
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37 объектов найдено
Вилла в Теологос, Греция
Вилла
Теологос, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из одной…
$79,778
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Вилла в Каллирахи, Греция
Вилла
Каллирахи, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 83 кв.м на острове Тасос. Коттедж состоит из одной спал…
$121,947
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Вилла в Thassos Municipality, Греция
Вилла
Thassos Municipality, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 250 м²
Этаж 1/2
Продается 2-этажная вилла площадью 250 кв.м на острове Тасос. Вилла имеет угловое расположен…
$820,576
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Вилла в Тасос, Греция
Вилла
Тасос, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 250 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из 2 спа…
$250,732
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Вилла в Кастро, Греция
Вилла
Кастро, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 300 м²
Этаж 1/1
Продаётся трёхуровневый коттедж площадью 300 кв.м на о-ве Тасос. Первый этаж (100 кв.м) сост…
$569,845
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Вилла в Тасос, Греция
Вилла
Тасос, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Этаж -1/2
Продается 2-этажная вилла площадью 114 кв.м на острове Тасос на стадии строительства. Цоколь…
$495,765
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Вилла в Скала Калирахис, Греция
Вилла
Скала Калирахис, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 110 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из одной…
$415,987
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Вилла в Скала Рахонио, Греция
Вилла
Скала Рахонио, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 270 м²
Этаж -1/2
Продается 3-этажная вилла площадью 270 кв.м на острове Тасос. Цокольный этаж состоит из 2 сп…
$980,133
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Вилла в Каливия, Греция
Вилла
Каливия, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Этаж -1/3
Продается 3-этажный коттедж площадью 140 кв.м на острове Тасос. Цокольный этаж состоит из го…
$341,907
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Вилла в Скала Калирахис, Греция
Вилла
Скала Калирахис, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 1/1
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 75 кв.м на острове Тасос. У объекта есть …
$142,461
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Вилла в Скала Калирахис, Греция
Вилла
Скала Калирахис, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 85 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из одной …
$267,827
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Вилла в Теологос, Греция
Вилла
Теологос, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 1/2
Продаётся двухэтажный каменный коттедж площадью 120 кв.м. Хозяин сделал капитальный ремонт в…
$182,350
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Вилла в Айос-Георгиос, Греция
Вилла
Айос-Георгиос, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 200 кв.м на острове Тасос на стадии строительства. Первый…
$797,783
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Вилла в Кастро, Греция
Вилла
Кастро, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 170 м²
Этаж 1/2
Продается двухэтажный дом на острове Тасос. Он находится в 10 минутах езды на машине от Скал…
$250,732
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Вилла в Потамья, Греция
Вилла
Потамья, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 84 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из гостин…
$91,175
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Вилла в Каливия, Греция
Вилла
Каливия, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж -1/3
Продается 3-этажный коттедж площадью 120 кв.м на острове Тасос. Цокольный этаж состоит из го…
$290,621
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Вилла в Мариес, Греция
Вилла
Мариес, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Этаж 1/2
Продается 0-этажный коттедж площадью 130 кв.м на острове Тасос. Из окон открывается великоле…
$85,477
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Вилла в Thassos Municipality, Греция
Вилла
Thassos Municipality, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 153 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 153 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из гости…
$170,953
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Вилла в Принос, Греция
Вилла
Принос, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 72 кв.м на острове Тасос на стадии строительства. Из ок…
$239,335
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Вилла в Скала Сотирос, Греция
Вилла
Скала Сотирос, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 126 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из гостино…
$718,004
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Вилла в Скала Марион, Греция
Вилла
Скала Марион, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 408 м²
Этаж 1/3
Продаётся трёхуровневый коттедж площадью 408 кв.м на живописном острове Тасос. Коттедж состо…
$455,876
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Вилла в Теологос, Греция
Вилла
Теологос, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 415 м²
Этаж 1/2
Продаетсякоттеджна окраине традиционного поселения Теологос Тасос, в тихом районе, свеликоле…
$284,922
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Вилла в Тасос, Греция
Вилла
Тасос, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 115 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из 2 спаль…
$461,574
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Вилла в Принос, Греция
Вилла
Принос, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 87 кв.м на острове Тасос. Коттедж состоит из 2 спальных…
$267,827
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Вилла в Теологос, Греция
Вилла
Теологос, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 127 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 127 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из гости…
$125,366
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Вилла в Принос, Греция
Вилла
Принос, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж -1/3
Продается 3-этажная вилла площадью 130 кв.м на острове Тасос. Цокольный этаж состоит из 2 сп…
$512,860
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Вилла в Принос, Греция
Вилла
Принос, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 1/1
Продается 0-этажный коттедж площадью 72 кв.м на острове Тасос на стадии строительства. Из ок…
$222,239
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Вилла в Thassos Municipality, Греция
Вилла
Thassos Municipality, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 200 м²
Этаж 1/2
Продается 0-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Тасос. Из окон открывается великоле…
$455,876
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Вилла в Скала Рахонио, Греция
Вилла
Скала Рахонио, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 180 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из одной…
$188,049
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Вилла 7 комнат в Скала Рахонио, Греция
Вилла 7 комнат
Скала Рахонио, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 270 м²
Этаж -1/2
Продается 3-этажная вилла площадью 270 кв.м на острове Тасос. Цокольный этаж состоит из 2 сп…
$943,739
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Thassos Municipality, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
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