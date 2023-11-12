Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Жилая
  4. Муниципалитет Аристотеля
  5. Виллы

Виллы в Муниципалитет Аристотеля, Греция

Вилла В архив
Очистить
9 объектов найдено
Вилла 6 комнат с furnishings в Уранополис, Греция
Вилла 6 комнат с furnishings
Уранополис, Греция
Комнаты 6
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
Продается трехэтажная вилла в очень красивом месте на п-ове Афон. Первый этаж дома состоит и…
€550,000
Вилла 4 спальни с видом на горы, с furnishings в Стратоники, Греция
Вилла 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Стратоники, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Количество этажей 4
Продается 4-этажная вилла площадью 240 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Цокольны…
€600,000
Вилла 6 спален с furnishings в Иерисос, Греция
Вилла 6 спален с furnishings
Иерисос, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 700 м²
Количество этажей 4
Продается 4-этажная вилла площадью 700 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Цокольны…
€1,80 млн
Вилла 7 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Уранополис, Греция
Вилла 7 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Уранополис, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 200 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Цокольны…
€670,000
Вилла 7 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Nautilus, Греция
Вилла 7 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Nautilus, Греция
Комнаты 13
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 450 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Цокольны…
€780,000
Вилла 6 спален с видом на море, с furnishings в Nea Roda, Греция
Вилла 6 спален с видом на море, с furnishings
Nea Roda, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 250 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 250 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Цокольны…
€2,00 млн
Вилла 3 спальни с furnishings в Olympiada, Греция
Вилла 3 спальни с furnishings
Olympiada, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 202 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 202 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Первый э…
€480,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с furnishings в Ammouliani, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с furnishings
Ammouliani, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 150 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Цокольны…
€750,000
Вилла 6 спален с Spalni в Пиргадикия, Греция
Вилла 6 спален с Spalni
Пиргадикия, Греция
Количество спален 6
Площадь 427 м²
Роскошная вилла с шестью спальнями, расположенная всего в 80 метрах от моря в прибрежном п…
€580,000

Параметры недвижимости в Муниципалитет Аристотеля, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти