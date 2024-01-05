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Виллы в Неос-Мармарас, Греция

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5 объектов найдено
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Неос-Мармарас, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Неос-Мармарас, Греция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 400 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Первы…
€1,20 млн
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Grekodom Development
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Вилла 13 спален с видом на море, с видом на горы в Неос-Мармарас, Греция
Вилла 13 спален с видом на море, с видом на горы
Неос-Мармарас, Греция
Число комнат 19
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Первы…
€4,00 млн
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Grekodom Development
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Вилла 7 спален в Неос-Мармарас, Греция
Вилла 7 спален
Неос-Мармарас, Греция
Число комнат 13
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 490 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 490 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цокол…
€1,000,000
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Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Неос-Мармарас, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Неос-Мармарас, Греция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Первы…
€519,000
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Grekodom Development
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Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы в Неос-Мармарас, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы
Неос-Мармарас, Греция
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 300 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики на ста…
€650,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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