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Земельные участки
Земельные участки в Греции
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7 652 объекта найдено
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Земельные участки 1 комната
Skala Fourkas, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 6590 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики.…
€280,000
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Земельные участки с видом на горы, с ландшафтным дизайном
The Municipality of Sithonia, Греция
-1
Neos Marmaras ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 14000 m2, Код. HPS4157, 900.000 €
€900,000
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Земельные участки с видом на море, с ландшафтным дизайном
Айос-Николаос, Греция
-1
Agios Nikolaos ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 12150 m2, Код. HPS4158, 1.100.000 €
€1,10 млн
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Земельные участки с видом на море, с ландшафтным дизайном
Уранополис, Греция
-1
Ouranopoli ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 17000 m2, Код. HPS4165, 700.000 €
€700,000
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Земельные участки
Уранополис, Греция
-1
Ouranopoli ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 23000 m2, Код. HPS4166, 800.000 €
€800,000
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Земельные участки с видом на море, с ландшафтным дизайном
Уранополис, Греция
-1
Ouranopoli ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 100000 m2, Код. HPS4168, 2.000.000 €
€2,00 млн
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Земельные участки с видом на море, с ландшафтным дизайном
Уранополис, Греция
-1
Ouranopoli ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 50000 m2, Код. HPS4167, 1.400.000 €
€1,40 млн
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Земельные участки 1 комната
Plaka, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 1471 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€100,000
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Земельные участки 1 комната
Plaka, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 1670 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€130,000
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Земельные участки 1 комната
Plaka, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 831 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
€75,000
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Земельные участки 1 комната
Plaka, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 5687 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€200,000
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Земельные участки 1 комната
Neoi Epivates, Греция
1
1
Продается огорожденный земельный участок площадью 860 кв.м. в пригороде города Салоники. На …
€135,000
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Земельные участки 1 комната
периферия Аттика, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 180 кв.м. в Афинах. На территории подведена вода, земел…
€185,000
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Земельные участки 1 комната с видом на горы
Neos Panteleimonas, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 518 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подведе…
€230,000
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Земельные участки
Потамья, Греция
Property Code. 11403 - Plot FOR SALE in Thasos Potamia for €20.000 . Discover the features o…
€20,000
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Земельные участки
Муниципалитет Аристотеля, Греция
11 550 м²
Land is 11 550 sq. meters and is located 240 meters from the beach St. George in Ammouliani …
€350,000
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Земельные участки 1 комната с видом на море, на первой береговой линии
Kastania, Греция
1
1
Продается огорожденный земельный участок площадью 8500 кв.м. на острове Корфу. На территории…
€220,000
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Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
Продается земельный участок площадью 926 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории с …
€300,000
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Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
Продается земельный участок площадью 3000 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории с…
€450,000
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Земельные участки с видом на море, с ландшафтным дизайном
Неос-Мармарас, Греция
-1
Tripotamos ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 6000 m2, Код. HPS4145, 1.200.000 €
€1,20 млн
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Земельные участки с видом на море, с ландшафтным дизайном
The Municipality of Sithonia, Греция
-1
Kalogria ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 5000 m2, Код. HPS4146, 800.000 €
€800,000
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Земельные участки с видом на море, с ландшафтным дизайном
Полийирос, Греция
-1
Vatopedi ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 45000 m2, Код. HPS4147, 1.200.000 €
€1,20 млн
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Земельные участки с видом на море, с ландшафтным дизайном
Полийирос, Греция
-1
Vatopedi ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 13750 m2, Код. HPS4152, 1.600.000 €
€1,60 млн
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Земельные участки с видом на море, с ландшафтным дизайном
The Municipality of Sithonia, Греция
-1
Neos Marmaras ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 12458 m2, Код. HPS4150, 900.000 €
€900,000
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Земельные участки с видом на море, с ландшафтным дизайном
Пиргадикия, Греция
-1
Pirgadikia ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 15000 m2, Код. HPS4153, 800.000 €
€800,000
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Земельные участки с видом на море, с ландшафтным дизайном
Никити, Греция
-1
Nikiti ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 7800 m2, Код. HPS4155, 880.000 €
€880,000
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Земельные участки с видом на море, с ландшафтным дизайном
Пиргадикия, Греция
-1
Pirgadikia ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 12750 m2, Код. HPS4156, 800.000 €
€800,000
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Земельные участки 1 комната
Херсониссос, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 1000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€129,000
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Земельные участки
Arta Municipality, Греция
600 м²
Land is 600 sq. meters and is located in Fourka village 400 meters to the beach. The propert…
€45,000
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Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 1940 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€85,000
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