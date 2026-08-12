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Земельные участки в Греции

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4 308 объектов найдено
Участок земли в Айос-Николаос, Греция
Участок земли
Айос-Николаос, Греция
Площадь 1 м²
Продается земельный участок площадью 670 кв.м. на острове Крит. Состоит в рамках плана город…
$864,852
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Участок земли в Скала Сотирос, Греция
Участок земли
Скала Сотирос, Греция
Имущественный кодекс. 11906 - Заговор на продажу в Тасос Скала Сотирос за €130 000 Эксклюзив…
$149,750
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Участок земли в Греция
Участок земли
Греция
Этот участок для продажи расположен в Фалассарне, Киссамосе, Ханье. Это красивый участок, ра…
$982,388
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Участок земли в Палиури, Греция
Участок земли
Палиури, Греция
Площадь 1 980 м²
Земля 1980 кв. метров и находится в пригороде деревни Палиури в 3200 метрах от моря. Недвижи…
$115,462
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Участок земли в периферия Ионические острова, Греция
Участок земли
периферия Ионические острова, Греция
Площадь 6 410 м²
Продается земельный участок площадью 6410 кв.м. на Ионических островах. Земельный участок им…
$751,297
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Grekodom Development
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Участок земли в Катерини, Греция
Участок земли
Катерини, Греция
Продается земельный участок площадью 15510 кв.м. на Олимпийской Ривьере. Состоит в рамках пл…
$863,943
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Grekodom Development
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Участок земли в Скотина, Греция
Участок земли
Скотина, Греция
Продается земельный участок площадью 5755 кв.м. на Олимпийской Ривьере. Состоит в рамках пла…
$207,346
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Grekodom Development
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Участок земли в периферия Центральная Македония, Греция
Участок земли
периферия Центральная Македония, Греция
Продается земельный участок площадью 400 кв.м в г.Катерини. Участок имеет внутреннее располо…
$129,878
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Grekodom Development
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Участок земли в Крит, Греция
Участок земли
Крит, Греция
Продается земельный участок площадью 200 кв.м. на острове Крит. Состоит в рамках плана город…
$295,177
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Участок земли в Agios Andreas, Греция
Участок земли
Agios Andreas, Греция
Площадь 2 390 м²
Агиос Андреас, Кавала: Для продажи: Земля, 2390 кв.м., с готовым разрешением на строительств…
$291,783
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Участок земли в Неа-Потидея, Греция
Участок земли
Неа-Потидея, Греция
Площадь 14 000 м²
Уникальное поле земли площадью 14000 кв.м. Земля пригодна для строительства / идеально подхо…
$1,37 млн
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Halkidiki Properties
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Участок земли в Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Участок земли
Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Продается земельный участок площадью 3.455 кв.м. в районе Маруси
$4,37 млн
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Grekodom Development
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Участок земли в Oreokastro Municipality, Греция
Участок земли
Oreokastro Municipality, Греция
Продается земельный участок площадью 5000 кв.м. в пригороде города Салоники. Состоит в проце…
$1,00 млн
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Grekodom Development
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Участок земли в Каландра, Греция
Участок земли
Каландра, Греция
Площадь 9 427 м²
Уникальное поле земли площадью 9427 кв.м. Земля может быть построена в соответствии со станд…
$199,343
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Halkidiki Properties
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Участок земли в Municipality of Megara, Греция
Участок земли
Municipality of Megara, Греция
Продается земельный участок площадью 1322 кв.м. в Аттике
$708,425
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Grekodom Development
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Участок земли в Municipality of Oropos, Греция
Участок земли
Municipality of Oropos, Греция
Продается земельный участок площадью 4500 кв.м. в Лутраки. С возможностью строительства на 2…
$224,335
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Grekodom Development
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Участок земли в Кокинон-Хорион, Греция
Участок земли
Кокинон-Хорион, Греция
Это участок для продажи в Апокоронасе, Ханья, Крит, расположенный в деревне Коккино Хорио. О…
$706,692
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Участок земли в Kalamitsi Amigdalou, Греция
Участок земли
Kalamitsi Amigdalou, Греция
Это уникальная земля для продажи в Каламици Амигдалу, Ханья, Крит. Сюжет находится в районе …
$306,233
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Участок земли в Като Агиос Маркос, Греция
Участок земли
Като Агиос Маркос, Греция
Продается земельный участок площадью 17080 кв.м. на острове Корфу в западной части Греции. Н…
$1,06 млн
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Grekodom Development
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Участок земли в Синарадес, Греция
Участок земли
Синарадес, Греция
Продается земельный участок площадью 20000 кв.м. на острове Корфу. На территории есть: подве…
$212,528
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Участок земли в Касандрия, Греция
Участок земли
Касандрия, Греция
Продается земельный участок площадью 4000 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики.…
$153,492
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Участок земли в Камара, Греция
Участок земли
Камара, Греция
Продается земельный участок площадью 8781 кв.м. на острове Корфу. Состоит вне плана города. …
$118,071
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Участок земли в Municipality of Nea Propontida, Греция
Участок земли
Municipality of Nea Propontida, Греция
Продается земельный участок площадью 10000 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики…
$311,347
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Участок земли в Municipality of Troizinia Methana, Греция
Участок земли
Municipality of Troizinia Methana, Греция
Продается земельный участок площадью 602 кв.м. в Аттике. Состоит в рамках плана города. …
$295,177
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Участок земли в Полигирос, Греция
Участок земли
Полигирос, Греция
Продается земельный участок площадью 59063 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. …
$212,528
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Grekodom Development
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Участок земли в Кокинон-Хорион, Греция
Участок земли
Кокинон-Хорион, Греция
Эта земля для продажи находится в Kokkino Chorio, Apokoronas, Chania. Это красивый участок о…
$278,726
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Участок земли в Municipality of Ierapetra, Греция
Участок земли
Municipality of Ierapetra, Греция
Предлагается в продажу участок на Крите. Участок 2.000m2, в рамках городского плана и есть в…
$330,598
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Участок земли в Неа Рода, Греция
Участок земли
Неа Рода, Греция
Продается земельный участок площадью 11000 кв.м. на полуострове Афон, региона Халкидики. Сос…
$153,492
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Участок земли в Thermaikos Municipality, Греция
Участок земли
Thermaikos Municipality, Греция
Продается земельный участок площадью 12646 кв.м. в пригороде города Салоники. Состоит вне пл…
$885,531
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Участок земли в Ormos Panagias, Греция
Участок земли
Ormos Panagias, Греция
Площадь 3 600 м²
Исключительное поле земли площадью 4000 кв.м. Земля может быть построена в соответствии со с…
$1,48 млн
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Halkidiki Properties
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