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Виллы в Volvi Municipality, Греция

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8 объектов найдено
Вилла в Неа-Мадитос, Греция
Вилла
Неа-Мадитос, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 140 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$250,424
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Вилла в Неа Врасна, Греция
Вилла
Неа Врасна, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 87 кв.м в Аспровальте на стадии строительства. Первый э…
$239,041
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Вилла в Asprovalta, Греция
Вилла
Asprovalta, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 129 кв.м в Аспровальте. Первый этаж состоит из 2 спальн…
$210,584
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Вилла в Неа-Мадитос, Греция
Вилла
Неа-Мадитос, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 179 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 179 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$250,424
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Вилла в Nea Apollonia, Греция
Вилла
Nea Apollonia, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 116 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 116 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит и…
$87,648
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Вилла в Неа Врасна, Греция
Вилла
Неа Врасна, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 80 кв.м в Аспровальте. Коттедж состоит из 2 спальных ко…
$182,127
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Вилла в Asprovalta, Греция
Вилла
Asprovalta, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 1/3
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м в Аспровальте. Второй этаж состоит из 2 спальн…
$489,465
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Вилла в Профитис, Греция
Вилла
Профитис, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж -1/3
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$227,658
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Параметры недвижимости в Volvi Municipality, Греция

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