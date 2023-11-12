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Виллы в Эпаноми, Греция

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4 объекта найдено
Вилла 5 спален в Эпаноми, Греция
Вилла 5 спален
Эпаноми, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 670 м²
Код недвижимости: HPS3992 - Вилла на продажу в Миханионе Неа Миханиона для € 1.500.000 . Это…
€1,50 млн
Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Эпаноми, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Эпаноми, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 350 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
€1,40 млн
Вилла 7 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Эпаноми, Греция
Вилла 7 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Эпаноми, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 590 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 590 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
€550,000
Вилла 9 спален с видом на море, с видом на город, с furnishings в Эпаноми, Греция
Вилла 9 спален с видом на море, с видом на город, с furnishings
Эпаноми, Греция
Комнаты 14
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 728 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 728 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
€850,000
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