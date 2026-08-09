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Виллы в Epanomi, Греция

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2 объекта найдено
Вилла в Epanomi, Греция
Вилла
Epanomi, Греция
Количество спален 5
Площадь 350 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 350 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
$1,65 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Вилла в Epanomi, Греция
Вилла
Epanomi, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 450 м²
Property Code: HPS4933 - Villa FOR SALE in Epanomi Center for € 900.000 . This 450 sq. m. …
$1,04 млн
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