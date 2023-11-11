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Виллы в Кавала, Греция

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13 объектов найдено
Вилла 2 спальни в Nea Iraklitsa, Греция
Вилла 2 спальни
Nea Iraklitsa, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 223 м²
Код недвижимости: HPS4217 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Eleitheres Nea Iraklitsa за €548.000 . Это 2…
€548,000
Вилла 2 спальни в Nea Iraklitsa, Греция
Вилла 2 спальни
Nea Iraklitsa, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Код недвижимости: HPS4213 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Eleitheres Nea Iraklitsa за €588.000 . Это 1…
€588,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Скала Сотирос, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Скала Сотирос, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 126 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из гостино…
€630,000
Вилла 6 спален в Nea Iraklitsa, Греция
Вилла 6 спален
Nea Iraklitsa, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 700 м²
Property Code: HPS2516 - Villa FOR SALE in Eleitheres Nea Iraklitsa for €2.500.000 . This 70…
€2,50 млн
Вилла 2 комнаты с Spalni в Philippi, Греция
Вилла 2 комнаты с Spalni
Philippi, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 192 м²
Продается вилла в Кринидесе, Филиппои префектуры Кавала за 230 000 € (Листинг № ΒΓ16). Еще о…
€230,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Потос, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Потос, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 270 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из 2 спаль…
€485,000
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Nea Iraklitsa, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Nea Iraklitsa, Греция
Комнаты 1
Площадь 550 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 550 кв.м в Кавале. Из окон открывается великолепный вид на море, на…
€5,00 млн
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings в Скала Рахонио, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Скала Рахонио, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из одной с…
€1,000,000
Вилла 5 спален с furnishings в Принос, Греция
Вилла 5 спален с furnishings
Принос, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 250 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из 4 спаль…
€1,10 млн
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Nea Iraklitsa, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Nea Iraklitsa, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 340 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 340 кв.м в Кавале. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
€630,000
Вилла 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Принос, Греция
Вилла 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Принос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 130 кв.м на острове Тасос. Цокольный этаж состоит из 2 сп…
€450,000
Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Nea Iraklitsa, Греция
Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Nea Iraklitsa, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 340 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 340 кв.м в Кавале. Первый этаж состоит из 3 спальных комн…
€1,20 млн
Вилла 3 спальни в Скала Калирахис, Греция
Вилла 3 спальни
Скала Калирахис, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
В домах имеется гостиная зона. Кухня укомплектована посудомоечной машиной. духовкой, микро…
€495,000

Параметры недвижимости в Кавала, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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