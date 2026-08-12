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Кондоминиумы в Греции

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3 объекта найдено
Кондо 1 комната в Municipality of Athens, Греция
Кондо 1 комната
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Golden Visa Athens Centre | €260K | Last Unit Мы рады представить эксклюзивную инвестицио…
$298,016
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Кондо в Пердика, Греция
Кондо
Пердика, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Всего в часе езды от Афин, в самом очаровательном приморском поселении Эгинетисса на острове…
$271,623
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Кондо 2 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Кондо 2 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 1/3
1-комнатная квартира в элитной резиденции на берегу моря недалеко от Салоник. В резиденции …
$234,037
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