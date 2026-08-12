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Особняки в Греции

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Пелопоннес, Западная Греция и Ионические острова
7
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality
6
Municipal Unit of Loutraki Perachora
6
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9 объектов найдено
Особняк 10 комнат в Неа Флогита, Греция
Особняк 10 комнат
Неа Флогита, Греция
Число комнат 10
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 520 м²
Количество этажей 2
🏡 ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ВИЛЛА У МОРЯ В ГРЕЦИИ — ГОТОВЫЙ АКТИВ И УРОВЕНЬ ЖИЗНИ 📍 Неа Флогита, полуо…
$2,94 млн
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Особняк 5 комнат в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Особняк 5 комнат
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
- Коринфия, Истмия -  Роскошная вилла 200 кв.с возможностью достраивания еще 400 кв.м. Постр…
$578,535
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Sideris Real Estate
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Особняк 4 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Особняк 4 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Представьте себе, что каждое утро вы просыпаетесь под успокаивающий звук волн и захватывающи…
$439,793
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Sideris Real Estate
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LDV InvestLDV Invest
Особняк 8 комнат в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Особняк 8 комнат
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
- Двухэтажный особняк площадью 280 кв. м на продажу в Карбунари, Лутраки. - Двухэтажный осо…
$526,725
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Sideris Real Estate
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Особняк 5 спален в Каландра, Греция
Особняк 5 спален
Каландра, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 8
Количество этажей 3
Situated in a magnificent setting the estate villa in Posidi built-in 2007  offers 1,800 sq …
$10,98 млн
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Особняк 7 комнат в Municipality of Argos and Mykines, Греция
Особняк 7 комнат
Municipality of Argos and Mykines, Греция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
- Двухэтажный исторический особняк площадью 188 кв.м с двумя магазинами на первом этаже. - …
$179,789
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Sideris Real Estate
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Особняк 6 комнат в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Особняк 6 комнат
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Частный дом в Лутраки - это красивый и уютный дом. Общая площадь 134 кв.м. для основного дом…
$409,942
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Sideris Real Estate
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Особняк 8 комнат в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Особняк 8 комнат
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
- Историческая недвижимость 273 кв.м в центре Лутраки.  - Удобное местоположение и тихий ра…
$1,08 млн
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Особняк 4 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Особняк 4 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Уникальное предложение: отдельно стоящий дом в Лутраки!  Этот изысканный дом площадью 200 кв…
$669,620
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Параметры недвижимости в Греции

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