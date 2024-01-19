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Виллы в Chortiatis Municipal Unit, Греция

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4 объекта найдено
Вилла с видом на лес, рядом с лесом, деревянные в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Вилла с видом на лес, рядом с лесом, деревянные
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 370 м²
Количество этажей 1
Код недвижимости: 1-765 - Вилла на продажу в Chortiatis Asvestochori за 650 000 евро. Это 47…
€650,000
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Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Exohi, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Exohi, Греция
Число комнат 1
Площадь 800 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу современная вилла в элитном районе города Салоник. Вилла площадью 75…
€2,50 млн
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Grekodom Development
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Вилла 8 комнат с видом на горы, с видом на город в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Вилла 8 комнат с видом на горы, с видом на город
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 350 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 2 спальных к…
€425,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 8 комнат с видом на горы в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Вилла 8 комнат с видом на горы
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 320 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из 3 спальны…
€600,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Chortiatis Municipal Unit, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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