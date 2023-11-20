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Виллы в Муниципалитет Диу - Олимп, Греция

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2 объекта найдено
Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Муниципалитет Диу - Олимп, Греция
Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Муниципалитет Диу - Олимп, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 400 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит и…
€850,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Nei Pori, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Nei Pori, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 335 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 335 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из 4…
€420,000
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+302310591431 emavridou@grekodom.gr

Параметры недвижимости в Муниципалитет Диу - Олимп, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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