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Виллы в Dion Olympos Municipality, Греция

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3 объекта найдено
Вилла в Platamonas, Греция
Вилла
Platamonas, Греция
Количество спален 5
Площадь 500 м²
Продается 5-этажная вилла площадью 500 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства. …
$941,901
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Вилла в Литохоро, Греция
Вилла
Литохоро, Греция
Количество спален 3
Площадь 300 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит и…
$885,531
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла в Platamonas, Греция
Вилла
Platamonas, Греция
Количество спален 5
Площадь 335 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 335 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из 4…
$495,898
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
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Параметры недвижимости в Dion Olympos Municipality, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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