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Виллы в Peristasi, Греция

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1 объект найдено
Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Peristasi, Греция
Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Peristasi, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 500 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из 3…
€390,000
Realting.com
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