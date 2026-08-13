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Виллы в Peristasi, Греция

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2 объекта найдено
Вилла в Peristasi, Греция
Вилла
Peristasi, Греция
Количество спален 5
Площадь 170 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 170 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства. …
$152,386
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Вилла в Peristasi, Греция
Вилла
Peristasi, Греция
Количество спален 6
Площадь 400 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 400 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из 3…
$649,390
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
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