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Виллы в Kassandra Municipal Unit, Греция

Касандрия
17
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284 объекта найдено
Вилла в Kassandra Municipality, Греция
Вилла
Kassandra Municipality, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 368 м²
Этаж -1/3
Продается 3-этажная вилла площадью 368 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Цок…
$866,286
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Вилла в Kassandra Municipality, Греция
Вилла
Kassandra Municipality, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Код объекта: HPS5233-ВиллаПРОДАЕТСЯвКассандреСаниза€520.000.Этавиллаплощадью220кв.м.состоити…
$548,207
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Вилла в Каландра, Греция
Вилла
Каландра, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 135 м²
Код объекта: HPS5043-ВиллаПРОДАЕТСЯвКассандреПосейдиза€750.000.Этавиллаплощадью135кв.м.состо…
$818,040
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Вилла в Kassandra Municipality, Греция
Вилла
Kassandra Municipality, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
Этаж -1/1
Продается 3-этажная вилла площадью 230 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Цок…
$2,54 млн
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Вилла в Криопиги, Греция
Вилла
Криопиги, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Это чрезвычайно редкая возможность приобрести собственный дом вдали от дома, виллу, окруженн…
$489,172
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Вилла в Криопиги, Греция
Вилла
Криопиги, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Представляем потрясающий новый проект в Халкидиках, где три эксклюзивные виллы предназначены…
$625,054
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Вилла в Неа-Фокея, Греция
Вилла
Неа-Фокея, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 215 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 215 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
$450,469
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Вилла в Сивири, Греция
Вилла
Сивири, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 252 м²
Property Code: HPS2698 - Villa FOR SALE in Kassandra Sani for € 800.000 . This 252 sq. m. …
$819,936
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Вилла в Касандрия, Греция
Вилла
Касандрия, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
PropertyCode:HPS5025-VillaFORSALEinKassandraSanifor€350.000.This115sq.m.Villaconsistsof2leve…
$369,103
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Вилла в Kassandra Municipality, Греция
Вилла
Kassandra Municipality, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 155 м²
Код недвижимости: 4 -901 - Вилла на продажу в Кассандра Сани за € 595.000. Это 155 кв. Вилла…
$601,252
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Вилла в Каландра, Греция
Вилла
Каландра, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Этаж -1/3
Продается 3-этажный коттедж площадью 210 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ц…
$577,524
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Вилла в Kassandra Municipality, Греция
Вилла
Kassandra Municipality, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 390 м²
Property Code: HPS259 - Villa FOR SALE in Kassandra Sani for € 1.500.000 . This 390 sq. m. …
$1,55 млн
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Вилла в Kassandra Municipality, Греция
Вилла
Kassandra Municipality, Греция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Designed by a renowned architect, this superb villa in Sani offers top-of-the-range material…
$4,17 млн
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Вилла в Kassandra Municipality, Греция
Вилла
Kassandra Municipality, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 152 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
$693,029
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Вилла в Афитос, Греция
Вилла
Афитос, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 85 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Пе…
$368,725
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Вилла в Криопиги, Греция
Вилла
Криопиги, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 470 м²
Этаж 1/3
Предлагаем Вашему вниманию виллу в популярном курортном поселке, самом "сердце" п-ова Кассан…
$866,286
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Вилла в Криопиги, Греция
Вилла
Криопиги, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Продается замечательный большой каменный дом в процветающем приморском городе Криопиги с общ…
$429,385
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Вилла в Касандрия, Греция
Вилла
Касандрия, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 335 м²
Этаж -1/3
Продается 3-этажный коттедж площадью 335 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ц…
$438,918
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Вилла в Криопиги, Греция
Вилла
Криопиги, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 90 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Пе…
$205,599
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Вилла в Криопиги, Греция
Вилла
Криопиги, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 110 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
$311,863
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Вилла в Сивири, Греция
Вилла
Сивири, Греция
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 289 м²
Этаж -1/1
Продается 3-этажная вилла площадью 289 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Цок…
$750,781
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Вилла 7 комнат в Каллитеа, Греция
Вилла 7 комнат
Каллитеа, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 255 м²
Этаж 3/1
Продается 3-этажная вилла площадью 255 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Цок…
$495,423
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Вилла в Молес Каливес, Греция
Вилла
Молес Каливес, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Код собственности: HPS2519 - Вилла для продажи в Паллини Неа Скиони за €750 000. Эта 300 кв.…
$811,325
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Вилла 7 комнат в Kassandra Municipality, Греция
Вилла 7 комнат
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 330 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 330 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Пер…
$3,80 млн
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла в Каландра, Греция
Вилла
Каландра, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Роскошь ждет вас в этом эксклюзивном доме, расположенном в тихом районе города Посиди, постр…
$1,15 млн
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Вилла в Сивири, Греция
Вилла
Сивири, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Этаж -1/3
Продается 3-этажный коттедж площадью 126 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ц…
$346,514
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Вилла в Криопиги, Греция
Вилла
Криопиги, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Этот замечательный загородный дом расположен в сельской местности за пределами KRIOPIGI HALK…
$434,820
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Вилла в Криопиги, Греция
Вилла
Криопиги, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 220 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на с…
$693,029
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Вилла в Каландра, Греция
Вилла
Каландра, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Вид на воду включен в эту потрясающую ванну 2 Bedroom 2 в процветающем приморском городе Пос…
$675,404
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Вилла в Криопиги, Греция
Вилла
Криопиги, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 140 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
$577,524
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Параметры недвижимости в Kassandra Municipal Unit, Греция

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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