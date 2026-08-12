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Многоуровневые квартиры в Греции

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Македония и Фракия
28
Аттика
12
Kassandra Municipality
12
Pallini Municipal Unit
3
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Многоуровневые квартиры Удалить
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44 объекта найдено
Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Municipality of Athens, Греция
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 64 м²
Количество этажей 7
Проект  — Подходит под Золотую Визу и ВНЖ в Греции Описание проекта Локация: Цен…
$382,038
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Многоуровневые квартиры 5 спален в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Многоуровневые квартиры 5 спален
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 4
Просторная двухуровневая квартира площадью 250 квадратных метров находится в престижном райо…
$671,080
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Многоуровневые квартиры 2 спальни в Каливес Полигроу, Греция
Многоуровневые квартиры 2 спальни
Каливес Полигроу, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Продается: Современная мезонетта на стадии строительства, предлагающая 80 м² комфортного жил…
$329,853
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Многоуровневые квартиры 3 спальни в Municipality of Sithonia, Греция
Многоуровневые квартиры 3 спальни
Municipality of Sithonia, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Количество этажей 3
Продается: Ключевая готовая мезонета, расположенная на первом этаже в престижном районе Сито…
$433,259
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Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 142 м²
Этаж 3/6
Просторный мезонет с видом на море | Афинская Ривьера | Golden Visa Современный двухуровн…
$913,315
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Многоуровневые квартиры 1 спальня в Каллитеа, Греция
Многоуровневые квартиры 1 спальня
Каллитеа, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 2/2
Продается стильный мезонет с внутренней площадью 40 м², расположенный на последнем этаже (2/…
$228,031
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Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Никити, Греция
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 1
Откройте для себя этот прекрасный двухуровневый дуплекс, расположенный в очаровательной приб…
$325,776
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Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Каллитеа, Греция
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Каллитеа, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Этаж 1/2
Квартира A24, общей площадью 88 кв.м., представляет собой яркий пример современной архитекту…
$324,223
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Многоуровневые квартиры 3 спальни в Неа Флогита, Греция
Многоуровневые квартиры 3 спальни
Неа Флогита, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Количество этажей 3
На продажу предлагается современная двухуровневая квартира на первом этаже в престижном райо…
$409,472
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Многоуровневые квартиры 2 спальни в Неа Флогита, Греция
Многоуровневые квартиры 2 спальни
Неа Флогита, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Количество этажей 2
Расположенный в популярном районе Муданья, Флогита, этот строящийся мезонет предлагает идеал…
$223,322
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Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Криопиги, Греция
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Криопиги, Греция
Число комнат 4
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 3
Этот впечатляющий летний дом плюс бизнес, это 400 кв. М плюс 200-метровая галерея на участке…
$1,05 млн
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Многоуровневые квартиры 3 спальни в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Многоуровневые квартиры 3 спальни
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Этаж 1/3
Продается: великолепная, полностью готовая к заселению квартира-маисонет площадью 210 квадра…
$1,36 млн
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Многоуровневые квартиры 3 спальни в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Многоуровневые квартиры 3 спальни
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
Этаж 1/3
Продается просторная, готовая к заселению мезонетта с общей внутренней площадью 230 квадратн…
$591,460
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Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Никити, Греция
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 1
Продается двухуровневая квартира площадью 75 кв.м, расположенная на втором и третьем этажах.…
$267,601
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Многоуровневые квартиры 3 спальни в Никити, Греция
Многоуровневые квартиры 3 спальни
Никити, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 2
Продаётся готовый к заселению, современный мезонет площадью 90 м², обеспечивающий комфортное…
$261,607
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Многоуровневые квартиры 4 спальни в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Многоуровневые квартиры 4 спальни
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
Количество этажей 3
Продается: Эта впечатляющая, полностью готовая к заселению мезонета в районе Панорама, Синой…
$853,068
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Многоуровневые квартиры 3 спальни в Kassandra Municipality, Греция
Многоуровневые квартиры 3 спальни
Kassandra Municipality, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 3
Продается мезонет на стадии строительства в тихом районе Кассандры, Сани. Этот светлый и про…
$341,227
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Многоуровневые квартиры 6 комнат в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Многоуровневые квартиры 6 комнат
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
Многоуровневая Квартира на продажу, этаж: 4, 5, 6 (3 уровня), в районе: Glyfada. Площадь …
$2,11 млн
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Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Каллитеа, Греция
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Каллитеа, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Этаж 1/2
Квартира A46 площадью 93 кв.м. в Каллифее, Халкидики — это исключительная возможность для те…
$312,497
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Многоуровневые квартиры 2 спальни в Municipality of Thessaloniki, Греция
Многоуровневые квартиры 2 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 7/8
Продается: Современная двухуровневая квартира с двумя спальнями в стадии строительства в пре…
$415,160
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Этаж 1
Продаётся мезонет, этаж: первый, 1-й (2 уровня), в районе: Voula. Площадь объекта составляет…
$877,280
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Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Никити, Греция
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 2
Продаётся двухуровневая квартира 80 кв.м в Никити, Ситония, всего в нескольких минутах от мо…
$325,305
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Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Municipality of Alimos, Греция
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Municipality of Alimos, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Количество этажей 4
Продается мезонет (многоуровневая квартира) на 1-2 этажах, 115 кв.м, 2 спальни, 2 санузла, п…
$586,806
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Многоуровневые квартиры 4 спальни в Полихроно, Греция
Многоуровневые квартиры 4 спальни
Полихроно, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 161 м²
Количество этажей 3
Продаётся строящаяся maisonette, расположенная в приятном районе Палллини. С просторной вну…
$648,331
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Многоуровневые квартиры 2 спальни в Municipality of Kallithea, Греция
Многоуровневые квартиры 2 спальни
Municipality of Kallithea, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
Этаж 2/2
Двухуровневые апартаменты-мезонеты на 1 и 2 этажах, площадью 77 кв. м с 2 спальнями, 2 ванны…
Цена по запросу
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Многоуровневые квартиры 2 спальни в Молес Каливес, Греция
Многоуровневые квартиры 2 спальни
Молес Каливес, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Количество этажей 2
Продается полностью готовая к заселению, полностью меблированная maisonette, расположенная в…
$250,602
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Многоуровневые квартиры 3 спальни в Kassandra Municipality, Греция
Многоуровневые квартиры 3 спальни
Kassandra Municipality, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 225 м²
Количество этажей 3
Продается уютный мезонет с внутренней площадью 225 м2 в престижном районе Кассандра, Эляни. …
$546,768
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Многоуровневые квартиры 2 спальни в Криопиги, Греция
Многоуровневые квартиры 2 спальни
Криопиги, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж -1/1
На продажу предлагается современная мезонета, которая в настоящее время строится в живописно…
$267,295
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Многоуровневые квартиры 2 спальни в Созополи, Греция
Многоуровневые квартиры 2 спальни
Созополи, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 63 м²
Количество этажей 2
Откройте для себя этот готовый к заселению, современный мезонет с внутренней площадью 62,60 …
$250,602
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Многоуровневые квартиры 3 спальни в Municipality of Alimos, Греция
Многоуровневые квартиры 3 спальни
Municipality of Alimos, Греция
Количество спален 3
Площадь 182 м²
Этаж 4/5
Двухуровневая квартира с частным бассейном и парковкой в престижном жилом комплексе Подхо…
$1,27 млн
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