Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Краткосрочная аренда
  4. Дом

Аренда домов на сутки в Греции

;
5 объектов найдено
For rent traditional stone detached house of 70 sq.m. in the area of ​​Giannakides, Aegina. в Municipality of Aegina, Греция
For rent traditional stone detached house of 70 sq.m. in the area of ​​Giannakides, Aegina.
Municipality of Aegina, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Для аренды традиционного каменного отдельно стоящего дома площадью 70 кв.м. в районе Джаннак…
Цена по запросу
Оставить заявку
Villa Nikitas в Lefkada Municipality, Греция
Villa Nikitas
Lefkada Municipality, Греция
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
Villa Nikitas is a delightful property set above the popular town of Agios Nikitas. Its elev…
$220
за сутки
Оставить заявку
Дом 6 комнат в Кефалас, Греция
Дом 6 комнат
Кефалас, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
This beautifully restored 200-year-old and 300m2 villa sits on a very big plot in the heart …
$632
за сутки
Оставить заявку
Бунгало 4 комнаты в Альмирида, Греция
Бунгало 4 комнаты
Альмирида, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Количество этажей 2
This three bedroom apartment is ideally located for beach holiday, being situated a four min…
$316
за сутки
Оставить заявку
Вилла 7 комнат в Пефкохори, Греция
Вилла 7 комнат
Пефкохори, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 280 м²
Количество этажей 3
With its glorious natural scenery, excellent climate, welcoming culture, and excellent stand…
$655
за сутки
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти