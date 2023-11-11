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46 объектов найдено
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Студия 1 ванная
Magnisias, Греция
1
52 м²
Property Code: HPS4322 - Studio FOR SALE in Piraeus Agia Sofia for €165.000 . This 52 sq. m.…
€165,000
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Студия 1 комната
Kavala Prefecture, Греция
1
1
52 м²
Kavala, Timios Stavros: 52 sq.m. studio for sale. in a semi-basement with oil central heatin…
€68,000
Рекомендовать
Студия 1 ванная
Kavala Prefecture, Греция
1
50 м²
Kavala, Center: Studio 50 sq.m. for sale. on the ground floor of 2 levels with individual el…
€33,000
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Студия 1 ванная
Неос-Мармарас, Греция
1
35 м²
1/2
The studio is located in Neos Marmaras village in front of the sea. The studio is on the 1st…
€80,000
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Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Афины, Греция
1
1
29 м²
2
€85,000
Рекомендовать
Студия 1 комната
Kavala Prefecture, Греция
1
1
40 м²
3
Apartment for sale in Dexameni, Kavala of Kavala Prefecture for 65.000€ (Listing No ΝΠ747). …
€65,000
Рекомендовать
Студия 1 спальня
Municipality of Thessaloniki, Греция
1
1
43 м²
Код недвижимости: HPS4194 - Студия ДЛЯ ПРОДАЖИ в Салониках Ipoloipo kentrou Салоники за €133…
€133,000
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Студия 1 спальня
Поселение "Агиой Анарджирой", Греция
1
1
45 м²
Код недвижимости: HPS4174 - Студия ДЛЯ ПРОДАЖИ в Kallikrateia Nea Kallikrateia для €125.000 …
€125,000
Рекомендовать
Студия 1 комната
Kavala Prefecture, Греция
1
43 м²
1
Studio for sale in Agios Loukas, Kavala of Kavala Prefecture for 87.000€ (Listing No ΝΠ732).…
€87,000
Рекомендовать
Студия 1 комната
Kavala Prefecture, Греция
1
1
37 м²
3
Studio for sale in Agios Loukas, Kavala of Kavala Prefecture for 79.000€ (Listing No ΝΠ731).…
€79,000
Рекомендовать
Студия 1 комната
Kavala Prefecture, Греция
1
1
43 м²
2
Studio for sale in Agios Loukas, Kavala of Kavala Prefecture for 89.000€ (Listing No ΝΠ733).…
€89,000
Рекомендовать
Студия 1 комната
Kavala Prefecture, Греция
1
1
43 м²
3
Studio for sale in Agios Loukas, Kavala of Kavala Prefecture for 90.000€ (Listing No ΝΠ734).…
€90,000
Рекомендовать
Студия 1 комната
Kavala Prefecture, Греция
1
1
37 м²
2
Studio for sale in Agios Loukas, Kavala of Kavala Prefecture for 77.400€ (Listing No ΝΠ730).…
€77,400
Рекомендовать
Студия 1 комната
Kavala Prefecture, Греция
1
1
37 м²
1
Studio for sale in Agios Loukas, Kavala of Kavala Prefecture for 75.500€ (Listing No ΝΠ729).…
€75,500
Рекомендовать
Студия 1 спальня рядом с метро
Афины, Греция
1
32 м²
For Sale -- Residential Small Studio -- Athens Center: Athens - Kypseli 32 Sq.m., 1 Bedroom…
€30,000
Рекомендовать
Студия 1 спальня
периферия Центральная Македония, Греция
1
1
52 м²
Код недвижимости: HPS4064 - Студия ДЛЯ ПРОДАЖИ в Салониках Вулгари - Агиос Элефтериос за €15…
€156,000
Рекомендовать
Студия 1 спальня
периферия Центральная Македония, Греция
1
1
41 м²
Код недвижимости: HPS4063 - Студия ДЛЯ ПРОДАЖИ в Салониках Вулгари - Агиос Элефтериос за €12…
€123,000
Рекомендовать
Студия 1 ванная
периферия Центральная Македония, Греция
1
39 м²
Код недвижимости: HPS4046 - Студия ПРОДАЕТСЯ в Каламарии Агиос Иоаннис для € 110.000 . Это 3…
€110,000
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Студия 1 ванная
Municipality of Thessaloniki, Греция
1
39 м²
Код недвижимости: HPS4041 - Студия ПРОДАЕТСЯ в Салониках Като Тумпа для € 96.300 . Это 39 кв…
€96,300
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Студия 1 ванная
Municipality of Thessaloniki, Греция
1
39 м²
Код недвижимости: HPS4039 - Студия ПРОДАЕТСЯ в Салониках Като Тумпа для € 96.300 . Это 39 кв…
€96,300
Рекомендовать
Студия 1 ванная
Municipality of Thessaloniki, Греция
1
39 м²
Код недвижимости: HPS4036 - Студия ПРОДАЕТСЯ в Салониках Като Тумпа для € 96.300 . Это 39 кв…
€96,300
Рекомендовать
Студия 1 ванная
Municipality of Thessaloniki, Греция
1
39 м²
Код недвижимости: HPS4032 - Студия ПРОДАЕТСЯ в Салониках Като Тумпа для € 96.300 . Это 39 кв…
€96,300
Рекомендовать
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Афины, Греция
1
1
23 м²
3/4
В нескольких шагах от Акрополя находится Метаксургио, родина легендарных греческих мастеров …
€125,000
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Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Афины, Греция
1
1
25 м²
3/4
В нескольких шагах от Акрополя находится Метаксургио, родина легендарных греческих мастеров …
€139,000
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Студия 1 комната со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Афины, Греция
1
1
22 м²
3/4
В нескольких шагах от Акрополя находится Метаксургио, родина легендарных греческих мастеров …
€111,000
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Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Афины, Греция
1
1
25 м²
2/4
В нескольких шагах от Акрополя находится Метаксургио, родина легендарных греческих мастеров …
€125,000
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Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Афины, Греция
1
1
34 м²
1/4
В нескольких шагах от Акрополя находится Метаксургио, родина легендарных греческих мастеров …
€175,000
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Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Афины, Греция
1
1
43 м²
4
В нескольких шагах от Акрополя находится Метаксургио, родина легендарных греческих мастеров …
€192,000
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Студия 1 комната со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Афины, Греция
1
1
42 м²
4
В нескольких шагах от Акрополя находится Метаксургио, родина легендарных греческих мастеров …
€205,000
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Студия 1 комната
Kavala Prefecture, Греция
1
1
43 м²
3
Kavala, Agios Loukas: For sale in a UNDER CONSTRUCTION building Studio 43 sq.m. on the 3rd …
€90,300
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