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Квартиры-студии в Греции

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32
Аттика
19
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53 объекта найдено
Студия 1 комната в Municipality of Nikaia Agios Ioannis Rentis, Греция
Студия 1 комната
Municipality of Nikaia Agios Ioannis Rentis, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 2
RENTIS URBAN RESIDENCE | Agios Ioannis Rentis Современный жилой проект в Афинах, полность…
Цена по запросу
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Студия в Nea Kallikrateia, Греция
Студия
Nea Kallikrateia, Греция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 1/1
Представляем новый проект в Халкидики, Греция, предлагая роскошную студию, живущую с удивите…
$119,606
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Агентство
Halkidiki Properties
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English
Студия 1 спальня в Неа Флогита, Греция
Студия 1 спальня
Неа Флогита, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Новое здание с апартаментами расположено всего в 150 метрах от пляжа в Флогите. Окончание ст…
$137,334
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Студия 1 комната в Kavala Municipality, Греция
Студия 1 комната
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1
Кавала, Центр: Продается 50 кв.м. Квартира на 1-м этаже с большим лифтом в очень привилегиро…
$128,960
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Студия 1 спальня в Nea Kallikrateia, Греция
Студия 1 спальня
Nea Kallikrateia, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 2/3
Проект «КАЛЬОПИ» Добро пожаловать на наш новый строительный проект! Мы очень рады отпр…
$97,627
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Студия 1 комната в Municipality of Kallithea, Греция
Студия 1 комната
Municipality of Kallithea, Греция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 3/3
Новое здание 2022го года  в стиле бохауз, в самом центре Каллифея, На продажу предлагают 3…
$83,565
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Студия 1 комната в Неа-Перамос, Греция
Студия 1 комната
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Бесплатно, Новый Перамос: Продается квартира 46 кв.м. фасада, расположенная на первом этаже …
$152,323
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Студия 1 комната в Kavala Municipality, Греция
Студия 1 комната
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 2
Кавала, Продается под строительство квартира 47 кв.м. расположенная на 2 этаже здания. Он со…
$128,005
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Студия 1 спальня в Municipality of Piraeus, Греция
Студия 1 спальня
Municipality of Piraeus, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 23 м²
Количество этажей 4
Apartment I3 at Portside Residence is a stylish, fully furnished 2-bedroom unit designed wit…
$185,668
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Застройщик
Limar Homes
Языки общения
English, Ελληνικά
Студия 1 комната в Municipality of Thessaloniki, Греция
Студия 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Салоники, Командование: на продажу Дихора Квартира 34 кв.м. на первом этаже идеально подходи…
$76,161
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Студия в Thermaikos Municipality, Греция
Студия
Thermaikos Municipality, Греция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Property Code: HPS5763 - Studio FOR SALE in Thermaikos Peraia for € 118.000 . This 33.00 sq…
$135,801
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Студия в Kavala Municipality, Греция
Студия
Kavala Municipality, Греция
Площадь 34 м²
Этаж 1
Кавала: Продается строящаяся студия 34sqm, расположенная на 1-м этаже здания. Он состоит из …
$116,085
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Студия 1 спальня в Municipality of Nea Propontida, Греция
Студия 1 спальня
Municipality of Nea Propontida, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 19 м²
Эта студия расположена в окрестностях города Неа Муданья в 450 метрах от красивого песчаного…
$104,026
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Студия 1 комната в Municipality of Athens, Греция
Студия 1 комната
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 1/6
Athenian Horizon Residences Современные инвестиционные апартаменты в центре Афин (Koukaki…
$170,689
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Студия 1 комната в Municipality of Piraeus, Греция
Студия 1 комната
Municipality of Piraeus, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 18 м²
Этаж 2/8
Инвестиционные апартаменты под управлением международного бренда Готовая инвестиция с гар…
$119,790
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Студия 1 спальня в Nea Kallikrateia, Греция
Студия 1 спальня
Nea Kallikrateia, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Студия расположена в популярной туристической Неа Калликратия в 250 метрах от песчаного пляж…
$92,467
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Студия 1 комната в Lefkada Municipality, Греция
Студия 1 комната
Lefkada Municipality, Греция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 1/3
Лефкада, Ионическое море • Курортные апартаменты • Golden Visa Современные студии в новом…
$285,103
НДС
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Студия 1 спальня в Municipality of Athens, Греция
Студия 1 спальня
Municipality of Athens, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Сервисные апартаменты в Афинах — старт продаж Полностью меблированные студии “под ключ” с…
$129,385
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Студия 2 комнаты в Палио, Греция
Студия 2 комнаты
Палио, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Продается квартира в Палио, Кавала префектуры Кавала, за 170 000 € (Листинг № LA156). Еще од…
$284,598
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Студия в Municipality of Athens, Греция
Студия
Municipality of Athens, Греция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Имущественный код: HPS5285 - Studio FOR SALE в Кукаки - Макригянни Кукаки - Педики Чара за €…
$203,897
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Студия 3 спальни в Созополи, Греция
Студия 3 спальни
Созополи, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Новый дом расположен в районе пляжа Дельфиния в окрестностях деревни Калликратия, в 450 метр…
$184,728
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Студия 1 спальня в Мелиссатика, Греция
Студия 1 спальня
Мелиссатика, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
For Sale -- Residential Studio  -- Athens North: Nea Ionia - Kalogreza 38 Sq.m., 1 Bedrooms,…
$122,363
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Студия 1 комната в Neoi Epivates, Греция
Студия 1 комната
Neoi Epivates, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 1
Продаётся новая студия площадью 42 кв.м на 1-м этаже в Перае, всего в 80 метрах от моря. Име…
$145,225
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Студия 1 спальня в Псакоудия, Греция
Студия 1 спальня
Псакоудия, Греция
Количество спален 1
Площадь 90 м²
Студия расположена в деревне Псакудия в 500 метрах от пляжа. Студия расположена в комплексе …
$161,647
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Студия 1 комната в Kavala Municipality, Греция
Студия 1 комната
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1
Кавала: Продается строящаяся квартира 50 кв.м. расположенная на 1-м этаже здания. Он состоит…
$133,823
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Студия 1 комната в Thermaikos Municipality, Греция
Студия 1 комната
Thermaikos Municipality, Греция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 1/4
Продается квартира в строящемся жилом комплексе в районе Перея, Салоники.Завершение строител…
$148,635
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Студия 1 спальня в периферия Аттика, Греция
Студия 1 спальня
периферия Аттика, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Студия на продажу: 3 минуты ходьбы от метро EgaleoПолностью отремонтированное здание, предла…
$104,984
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Студия 1 спальня в Nea Kallikrateia, Греция
Студия 1 спальня
Nea Kallikrateia, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Новое здание с апартаментами расположено в 500 метрах от песчаного пляжа в Неа Калликратия. …
$104,026
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Студия в Nea Kallikrateia, Греция
Студия
Nea Kallikrateia, Греция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 1/1
Представляем роскошную студию в строящемся проекте, расположенном в Халкидики, Греция. Это п…
$148,083
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Агентство
Halkidiki Properties
Языки общения
English
Студия 1 спальня в Thermi, Греция
Студия 1 спальня
Thermi, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Код собственности: HPS5839 - Studio FOR SALE в Thermi Center за €150 000. Это 50.00 кв. м. С…
$174,463
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Параметры недвижимости в Греции

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