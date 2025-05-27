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Виллы в Каллитеа, Греция

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35 объектов найдено
Вилла в Kallithea, Греция
Вилла
Kallithea, Греция
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 670 м²
Этаж -1/4
Продается 4-этажный коттедж площадью 670 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
$1,14 млн
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Вилла в Каллитеа, Греция
Вилла
Каллитеа, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 196 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 196 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
$341,907
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Вилла в Каллитеа, Греция
Вилла
Каллитеа, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 340 м²
Этаж -1/3
Продается 3-этажный коттедж площадью 340 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ц…
$854,767
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Вилла в Каллитеа, Греция
Вилла
Каллитеа, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 80 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на …
$307,716
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Вилла в Каллитеа, Греция
Вилла
Каллитеа, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. К…
$1,54 млн
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Вилла в Municipality of Kallithea, Греция
Вилла
Municipality of Kallithea, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из одной спально…
$353,304
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Вилла в Kallithea, Греция
Вилла
Kallithea, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 229 м²
Этаж -1/2
Продается 2-этажный коттедж площадью 229 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
$364,701
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Вилла в Каллитеа, Греция
Вилла
Каллитеа, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 128 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 128 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на…
$478,670
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Вилла в Kallithea, Греция
Вилла
Kallithea, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства…
$341,907
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Вилла в Kallithea, Греция
Вилла
Kallithea, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 170 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 4 с…
$398,891
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Вилла в Каллитеа, Греция
Вилла
Каллитеа, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Этаж -1/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ц…
$490,066
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Вилла в Kallithea, Греция
Вилла
Kallithea, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$433,082
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Вилла в Каллитеа, Греция
Вилла
Каллитеа, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 285 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 285 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
$569,845
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Вилла в Kallithea, Греция
Вилла
Kallithea, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 70 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства.…
$250,732
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Вилла в Kallithea, Греция
Вилла
Kallithea, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 2 с…
$290,621
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Вилла в Каллитеа, Греция
Вилла
Каллитеа, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 128 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 128 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на…
$478,670
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Вилла в Каллитеа, Греция
Вилла
Каллитеа, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 90 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ко…
$341,907
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Вилла в Kallithea, Греция
Вилла
Kallithea, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 75 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства.…
$108,271
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Вилла в Kallithea, Греция
Вилла
Kallithea, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 115 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$303,157
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Вилла в Каллитеа, Греция
Вилла
Каллитеа, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 128 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 128 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на…
$512,860
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Вилла в Каллитеа, Греция
Вилла
Каллитеа, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Этаж -1/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ц…
$455,876
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Вилла в Kallithea, Греция
Вилла
Kallithea, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается ветхое жилье, 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый э…
$91,175
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Вилла в Каллитеа, Греция
Вилла
Каллитеа, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
$740,798
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Вилла в Kallithea, Греция
Вилла
Kallithea, Греция
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 390 м²
Этаж -1/3
Продается 3-этажный коттедж площадью 390 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
$604,035
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Вилла в Каллитеа, Греция
Вилла
Каллитеа, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 75 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ко…
$193,747
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Вилла в Kallithea, Греция
Вилла
Kallithea, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
Этаж -1/3
Продается 3-этажный коттедж площадью 230 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из одной спа…
$421,685
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Вилла в Kallithea, Греция
Вилла
Kallithea, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 1/1
Продается 0-этажный коттедж площадью 47 кв.м на Олимпийской Ривьере. Недвижимость продается …
$102,572
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Вилла в Каллитеа, Греция
Вилла
Каллитеа, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 255 м²
Этаж -1/1
Продается 3-этажная вилла площадью 255 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Цок…
$490,066
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Вилла в Kallithea, Греция
Вилла
Kallithea, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м в северной Греции. Коттедж состоит из 5 спальн…
$398,891
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Вилла в Kallithea, Греция
Вилла
Kallithea, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 140 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства…
$180,071
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