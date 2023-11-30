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Виллы в Лептокарья, Греция

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8 объектов найдено
Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Лептокарья, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Лептокарья, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 178 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 178 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит и…
€360,000
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Grekodom Development
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Вилла 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Лептокарья, Греция
Вилла 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Лептокарья, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 217 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 217 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из 2…
€330,000
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Grekodom Development
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Вилла 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Лептокарья, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Лептокарья, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 160 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из о…
€500,000
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Grekodom Development
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Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Лептокарья, Греция
Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лептокарья, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из о…
€850,000
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Grekodom Development
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Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Лептокарья, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Лептокарья, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит и…
€399,000
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Grekodom Development
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Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Лептокарья, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лептокарья, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из 2…
€900,000
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Grekodom Development
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Вилла 12 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Лептокарья, Греция
Вилла 12 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Лептокарья, Греция
Комнаты 16
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 550 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 550 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из 4…
€2,00 млн
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Grekodom Development
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Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с видом на город в Лептокарья, Греция
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с видом на город
Лептокарья, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 220 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит и…
€750,000
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Grekodom Development
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