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Виллы в Mygdonia Municipal Unit, Греция

Меллисохори (бывш.Балджа)
7
Liti
4
Drymos
3
Вилла Удалить
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14 объектов найдено
Вилла в Drymos, Греция
Вилла
Drymos, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 140 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$284,922
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Вилла в Меллисохори (бывш.Балджа), Греция
Вилла
Меллисохори (бывш.Балджа), Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Этаж -1/3
Продается 3-этажный коттедж площадью 180 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из одной с…
$239,335
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Вилла в Drymos, Греция
Вилла
Drymos, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 340 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 340 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$968,736
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Вилла в Drymos, Греция
Вилла
Drymos, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 248 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 248 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$307,716
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Вилла в Меллисохори (бывш.Балджа), Греция
Вилла
Меллисохори (бывш.Балджа), Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
Этаж -1/4
Продается 4-этажный коттедж площадью 210 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$683,814
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Вилла в Меллисохори (бывш.Балджа), Греция
Вилла
Меллисохори (бывш.Балджа), Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 133 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 133 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит и…
$609,734
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Вилла в Liti, Греция
Вилла
Liti, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 500 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 500 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
$968,736
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Вилла в Liti, Греция
Вилла
Liti, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 305 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 305 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$393,193
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Вилла в Liti, Греция
Вилла
Liti, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 525 м²
Этаж -2/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 525 кв.м в пригороде города Салоники. Подвал состоит из…
$330,510
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Вилла в Меллисохори (бывш.Балджа), Греция
Вилла
Меллисохори (бывш.Балджа), Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 204 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 204 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит и…
$222,239
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Вилла в Меллисохори (бывш.Балджа), Греция
Вилла
Меллисохори (бывш.Балджа), Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж -1/3
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из одной с…
$239,335
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Вилла в Меллисохори (бывш.Балджа), Греция
Вилла
Меллисохори (бывш.Балджа), Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж -1/3
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$239,335
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Вилла в Меллисохори (бывш.Балджа), Греция
Вилла
Меллисохори (бывш.Балджа), Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 450 м²
Кодекс недвижимости: HPS4758 - Вилла для продажи в Мигдонии Мелиссочори за 890 000 евро. Это…
$932,587
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Вилла 5 комнат в Liti, Греция
Вилла 5 комнат
Liti, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 500 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
$887,182
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Mygdonia Municipal Unit, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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