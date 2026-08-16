Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Thermi Municipality
  4. Жилая
  5. Вилла

Виллы в Thermi Municipality, Греция

;
Thermi
14
Вилла Удалить
Очистить
18 объектов найдено
Вилла в Кардия, Греция
Вилла
Кардия, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 408 м²
Property Code: HPS5141 - Villa FOR SALE in Thermi Neo Risio for € 750.000 . This 408.00 sq.…
$863,139
Оставить заявку
Вилла в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Вилла
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 387 м²
Эта роскошная недвижимость находится в охраняемом, эксклюзивном жилом комплексе с ограниченн…
$941,061
Оставить заявку
Вилла в Thermi, Греция
Вилла
Thermi, Греция
Количество спален 2
Площадь 785 м²
Продается 4-этажная вилла площадью 785 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
$3,42 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
International Property AlertsInternational Property Alerts
Вилла в Тагарадес, Греция
Вилла
Тагарадес, Греция
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 600 м²
Код недвижимости: HPS2768 - Вилла на продажу в Терми Тагарадес за € 2.800.000. Это 600 кв. В…
$3,22 млн
Оставить заявку
Вилла в Neo Rysio, Греция
Вилла
Neo Rysio, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 610 м²
Property Code: HPS5140 - Villa FOR SALE in Thermi Neo Risio for € 550.000 . This 610.00 sq.…
$632,969
Оставить заявку
Вилла в Thermi, Греция
Вилла
Thermi, Греция
Количество спален 4
Площадь 800 м²
Продается 4-этажная вилла площадью 800 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
$755,654
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
LDV InvestLDV Invest
Вилла в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Вилла
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 640 м²
Property Code: HPS4872 - Villa FOR SALE in Thermi Center for € 3.300.000 . This 640 sq. m. …
$3,80 млн
Оставить заявку
Вилла в Thermi, Греция
Вилла
Thermi, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 480 м²
Property Code: HPS5139 - Villa FOR SALE in Thermi Nea Raidestos for € 1.100.000 . This 480 …
$1,27 млн
Оставить заявку
Вилла в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Вилла
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 1 200 м²
Код недвижимости: HPS2743 - Вилла, ЧТОБЫ ПРОДАВАТЬСЯ в Panorama Palios Oikismos Panoramatos …
$3,80 млн
Оставить заявку
Вилла в Thermi, Греция
Вилла
Thermi, Греция
Количество спален 3
Площадь 300 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительс…
$2,13 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Вилла
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Property Code: HPS5114 - Villa FOR SALE in Thermi Center for € 580.000 . This 300.00 sq. m.…
$667,495
Оставить заявку
Вилла 5 комнат в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Вилла 5 комнат
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 370 м²
Количество этажей 4
В продаже эксклюзивная вилла в Терми — престижном пригороде Салоник, который сочетает комфор…
$861,291
Оставить заявку
Вилла в Кардия, Греция
Вилла
Кардия, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 480 м²
Property Code: HPS5262 - Villa FOR SALE in Mikra Kardia for € 3.200.000 . This 480 sq. m. f…
$3,68 млн
Оставить заявку
Вилла в Thermi, Греция
Вилла
Thermi, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 450 м²
Продаётся современный объект недвижимости общей площадью 450 кв.м, построенный в 2019 году, …
$4,06 млн
Оставить заявку
Вилла в Trilofos, Греция
Вилла
Trilofos, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 498 м²
Количество этажей 3
Продаётся: Великолепная вилла в Трилофосе, предлагающая исключительный стиль жизни с готовно…
$1,14 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Vista Estate
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла в Thermi, Греция
Вилла
Thermi, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Код собственности: HPS2822 - Вилла для продажи в Терми Тагарадес за € 560 000. Это 220 кв. м…
$644,477
Оставить заявку
Вилла в Trilofos, Греция
Вилла
Trilofos, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 380 м²
Property Code: HPS3731 - Villa FOR SALE in Mikra Trilofo for € 800.000 . This 380 sq. m. fu…
$920,682
Оставить заявку
Вилла в Thermi, Греция
Вилла
Thermi, Греция
Количество спален 6
Площадь 600 м²
Продается 5-этажная вилла площадью 600 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
$3,31 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски

Параметры недвижимости в Thermi Municipality, Греция

с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти