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Виллы с бассейном в Македонии и Фракии, Греция

Салоники
4
Kassandra Municipality
574
Kassandra Municipal Unit
283
Pallini Municipal Unit
294
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114 объектов найдено
Вилла 1 комната в Кардия, Греция
Вилла 1 комната
Кардия, Греция
Число комнат 1
Площадь 1 700 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 1700 кв.м в пригороде города Салоники. Из окон открывается великоле…
$5,22 млн
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Вилла 14 комнат в Galatista, Греция
Вилла 14 комнат
Galatista, Греция
Число комнат 14
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 805 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 805 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из 5 спальн…
$1,88 млн
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Grekodom Development
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Вилла 10 комнат в Диомидия, Греция
Вилла 10 комнат
Диомидия, Греция
Число комнат 10
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м во Фракии. Цокольный этаж состоит из 2 спальных …
$563,621
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Grekodom Development
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Вилла 6 комнат в Kassandra Municipality, Греция
Вилла 6 комнат
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 175 м²
Этаж 3/1
Продается 3-этажная вилла площадью 175 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Цок…
$838,162
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Grekodom Development
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Вилла 6 комнат в Kassandra Municipality, Греция
Вилла 6 комнат
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 175 м²
Этаж 3/1
Продается 3-этажная вилла площадью 175 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Цок…
$838,162
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Grekodom Development
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Вилла 5 комнат в Kassandra Municipality, Греция
Вилла 5 комнат
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Этаж 3/1
Продается 3-этажная вилла площадью 160 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Цок…
$759,934
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Grekodom Development
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Вилла 8 комнат в Kassandra Municipality, Греция
Вилла 8 комнат
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 8
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
На продажу выставлена великолепная резиденция 600 кв.м на Кассандре с изумительным видом на …
$3,69 млн
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Вилла 8 комнат в Thermi, Греция
Вилла 8 комнат
Thermi, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Продается 5-этажная вилла площадью 600 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
$2,92 млн
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Вилла 5 комнат в Municipality of Nea Propontida, Греция
Вилла 5 комнат
Municipality of Nea Propontida, Греция
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 330 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 330 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из 2 гостиных …
$834,995
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Вилла 8 комнат в Plaka Litochorou, Греция
Вилла 8 комнат
Plaka Litochorou, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 220 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит и…
$782,807
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Вилла 1 комната в Палиури, Греция
Вилла 1 комната
Палиури, Греция
Число комнат 1
Площадь 210 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 210 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Из окон откры…
$683,299
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Вилла 7 комнат в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Вилла 7 комнат
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 850 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 850 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 2 спальных к…
$2,12 млн
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Вилла 7 комнат в Thermi, Греция
Вилла 7 комнат
Thermi, Греция
Число комнат 7
Площадь 420 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 420 кв.м в Салониках. Вилла имеет угловое расположение. И…
$1,72 млн
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Вилла 8 комнат в Plagiari, Греция
Вилла 8 комнат
Plagiari, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 435 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 435 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 3 спальных к…
$1,25 млн
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Вилла 8 комнат в Plagiari, Греция
Вилла 8 комнат
Plagiari, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
$1,46 млн
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Вилла 10 комнат в Plagiari, Греция
Вилла 10 комнат
Plagiari, Греция
Число комнат 10
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 300 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 1300 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состои…
Цена по запросу
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Вилла 5 комнат в Афитос, Греция
Вилла 5 комнат
Афитос, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 200 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Пер…
$706,582
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Вилла 6 комнат в Kassandra Municipality, Греция
Вилла 6 комнат
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Этаж -2
Продается 3-этажная вилла площадью 180 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Под…
$515,102
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Вилла 7 комнат в Ханиотис, Греция
Вилла 7 комнат
Ханиотис, Греция
Число комнат 7
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 110 м²
Количество этажей 2
Расположение – Ханиоти (500 метров от моря) Роскошная резиденция с умопомрочительным видо…
$700,525
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Stegi Real Estate
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Вилла 7 комнат в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Вилла 7 комнат
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 400 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
$1,06 млн
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Grekodom Development
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Вилла 4 комнаты в Криопиги, Греция
Вилла 4 комнаты
Криопиги, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 220 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на с…
$670,530
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Grekodom Development
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Вилла 5 комнат в Ханиотис, Греция
Вилла 5 комнат
Ханиотис, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 223 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 223 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Вил…
$1,02 млн
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Вилла 7 комнат в Ханиотис, Греция
Вилла 7 комнат
Ханиотис, Греция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 135 м²
Количество этажей 2
В зеленом месте с видом на синее море Халкидики, в абсолютном спокойствии, находится прекра…
$563,086
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Stegi Real Estate
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Вилла 5 комнат в Лаккома, Греция
Вилла 5 комнат
Лаккома, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажная вилла площадью 210 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
$737,583
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Grekodom Development
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Вилла 6 комнат в Неа-Фокея, Греция
Вилла 6 комнат
Неа-Фокея, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 370 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 370 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Цок…
$1,57 млн
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Grekodom Development
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Вилла 8 комнат в Platamonas, Греция
Вилла 8 комнат
Platamonas, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
Количество этажей 5
Продается 5-этажная вилла площадью 500 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства. …
$834,995
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Grekodom Development
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Вилла 4 комнаты в Афитос, Греция
Вилла 4 комнаты
Афитос, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Количество этажей 3
Вилла с выходом к  пляжу 📍 Халкидики, Кассандра 🇬🇷 170 м² Комнаты: 4 Спален: 3 В…
$786,677
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Зарубежная недвижимость
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Вилла 14 комнат в Neo Rysio, Греция
Вилла 14 комнат
Neo Rysio, Греция
Число комнат 14
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 900 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 900 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
Цена по запросу
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Вилла 5 комнат в Агия Параскеви, Греция
Вилла 5 комнат
Агия Параскеви, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
$1,10 млн
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Вилла 5 комнат в Палиури, Греция
Вилла 5 комнат
Палиури, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 935 м²
Количество этажей 3
Жилая площадь – 135 м2 Общая площадь земли – 800 м2 Описание недвижимости: Гостиная – кух…
$696,178
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Stegi Real Estate
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Параметры недвижимости в Македонии и Фракии, Греция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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