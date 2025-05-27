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Виллы в Municipality of Lagadas, Греция

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13 объектов найдено
Вилла в Mesokomo, Греция
Вилла
Mesokomo, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 90 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит из…
$193,747
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Вилла в Доркас, Греция
Вилла
Доркас, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Этаж -1/2
Продается 2-этажная вилла площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
$626,829
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Вилла в Доркас, Греция
Вилла
Доркас, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$284,922
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Вилла в Хрисавги, Греция
Вилла
Хрисавги, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 280 м²
Этаж -1/2
Продается 2-этажный коттедж площадью 280 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$284,922
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Вилла в Municipality of Lagadas, Греция
Вилла
Municipality of Lagadas, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 260 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 260 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$341,907
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Вилла в Периволаки, Греция
Вилла
Периволаки, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 480 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 480 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
$911,752
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Вилла в Хрисавги, Греция
Вилла
Хрисавги, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 306 м²
Этаж -1/4
Продается 4-этажный коттедж площадью 306 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$319,113
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Вилла в Каваллари, Греция
Вилла
Каваллари, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 200 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит и…
$165,255
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Вилла в Адам, Греция
Вилла
Адам, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 210 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит и…
$364,701
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Вилла в Лангадас, Греция
Вилла
Лангадас, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 345 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 345 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 2 спальных…
$330,510
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Вилла в Доркас, Греция
Вилла
Доркас, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 152 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$142,461
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Вилла 5 комнат в Доркас, Греция
Вилла 5 комнат
Доркас, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
$574,059
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Агентство
Grekodom Development
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Вилла 8 комнат в Периволаки, Греция
Вилла 8 комнат
Периволаки, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 480 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 480 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
$834,995
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Municipality of Lagadas, Греция

с бассейном
Недорогая
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