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Офисы в Греции

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Кавала
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7 объектов найдено
Офис 108 м² в Kavala Municipality, Греция
Офис 108 м²
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 3
Площадь 108 м²
Этаж 5
Кавала, Центр: Продается профессиональная крыша 108 кв.м. фасада на 5 этаже с лифтом в центр…
$278,833
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Офис 210 м² в Неа-Фокея, Греция
Офис 210 м²
Неа-Фокея, Греция
Площадь 210 м²
Уникальная коммерческая недвижимость доступна в сердце Неа Фокеа, Халкидики. Недвижимость им…
$546,768
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Агентство
Halkidiki Properties
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Офис 60 м² в дим Драма, Греция
Офис 60 м²
дим Драма, Греция
Число комнат 2
Площадь 60 м²
Этаж 2
Драма, Центр: Продается офис площадью 60 кв.м., расположенный на 2-м этаже здания с лифтом в…
$208,203
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TekceTekce
Офис 42 м² в Municipality of Thessaloniki, Греция
Офис 42 м²
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Количество этажей 7
Продается: офис 42 кв.м, 5 этаж в центре города на улице Политехнической. Офис светлый и меб…
$74,250
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Офис 56 м² в Kavala Municipality, Греция
Офис 56 м²
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 3
Кавала, Центр: Полностью отремонтированный офис 56 кв.м. на 3 этаже с лифтом с индивидуальны…
$157,730
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Офис 67 м² в Municipality of Penteli, Греция
Офис 67 м²
Municipality of Penteli, Греция
Площадь 67 м²
Расположен в центре Мелиссии. Аккуратная комната. Слишком ярко. Огромные окна повсюду. Фасад…
$261,687
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Офис 200 м² в Kavala Municipality, Греция
Офис 200 м²
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 8
Площадь 200 м²
Этаж 1
Кавала, Центр: Продается квартира на полу, профессиональная площадь 200 кв.м., расположенная…
$315,459
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